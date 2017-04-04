Государственный долг уменьшается

На 1 марта государственный долг Беларуси составил 35,5 млрд. BYN. С начала года он уменьшился на 1,5 млрд. BYN, или на 4,1%.

В частности, внешний государственный долг за 2 месяца сократился на 28,4 млн. USD (с учетом курсовых разниц), или на 0,2%, и составил на 1 марта т.г. 13,6 млрд. USD. При этом в январе–феврале т.г. были при­влечены внешние государст­венные займы на сумму 111,2 млн. USD, а на погашение внеш­него государственного долга было на­правлено 184,8 млн. USD.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 марта 2017 г. составил 9,8 млрд. BYN, уменьшившись с начала года на 0,4 млрд. BYN (с учетом курсовых разниц), или на 3,9%. При этом за 2 месяца т.г. размещено внутренних валютных государственных об­лигаций для юридических и физических лиц на сумму 105,4 млн. USD, а погашено таких ценных бумаг на 173 млн. USD.

Отметим, что, по данным Минфина, в текущем году на его погашение и обслуживание гос­долга нужно направить 7,7 млрд. BYN, в т.ч. 3,4 млрд. USD валютных платежей (в 2016-м – 7,1 млрд. BYN, из которых 3,2 млрд. USD – в валюте). На исполнение обязательств будут направлены доходы и поступления в иностранной валюте в общей сумме около 1,3 млрд. USD, из которых 550 млн. – вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты. Для рефинансирования части долга предполагается привлечь ресурсы от размещения гособлигаций на вну­треннем рынке и еврооблигаций, а также очередные транши кредита ЕФСР. В Минфине надеются снизить стоимость при­влекаемых ресурсов за счет повышения инвестиционной при­влекательности для нерезидентов внутреннего финансового рынка (кросс-­лис­тинг белорусских гособлигаций на зарубежных фондовых биржах, интеграция депозитарной и биржевой систем страны с инфраструктурой меж­дународного рын­ка капитала), а также путем активной работы с иностранным бизнесом.

Кроме того, необходимо получить результат от проводимой работы по повышению рейтинга Беларуси в классификации ОЭСР по страновым рис­кам. Перевод из 7-й группы создаст предпосылки для снижения стоимости иностранных кредитов для белорусских банков и кор­поративных заемщиков. Так­же с целью при­влечения льготных кредитных ресурсов в текущем году планируется активизировать взаимодействие с международными финансовыми организациями, в т.ч. Европейским ин­вестиционным банком и ЕБРР, а также с фондами раз­вития стран Ближнего Востока.

Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА