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№7 (2014) от 27.01.2017

27 января 2017 года

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Туризм
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Города на любой кошелек

27.01.2017

Минск занял 414 место в рейтинге самых дорогих городов мира, составляемом порталом Numbeo.

При составлении рейтинга учитывались стоимость недвижимости, тарифы на коммунальные услуги, цены на продукты питания и одежду, общепит, проезд в городском тран­спорте, включая такси, общий уровень покупательной способности. Портал Numbeo располагает наибольшей в мире базой данных о стоимости и уровне жизни в разных населенных пунктах, условиях для путешествий, криминогенной обстановке и т.п.

Самым дорогим городом мира оказался Гамильтон (Бер­мудские острова). Следом идут Женева, Базель, Цюрих (Швейцария) и Венеция (Италия).

В постсоветских странах самыми дорогими оказались Тал­лин, Рига, Москва и Вильнюс (см. таблицу). В рейтинг включены еще 4 российских города и 6 украинских. При этом все рос­сийские города дороже Минска, а города из остальных стран СНГ и столица Грузии – дешевле. Занимая в общем зачете 414 строчку рейтинга, Минск оказался на 363 месте по стоимости аренды недвижимости, на 399 – по коммунальным тарифам, на 431 – по стоимости продуктов, на 326 – по стоимости питания в ресторане (опередив, в частности, все польские, чешские и балканские города) и на 426 – по локальному индексу покупательной способности.

Рейтинг

Город

Индекс стоимости жизни

Индекс аренды

Индекс коммунальных тарифов

Индекс цен на продукты

Индекс цен в ресторанах

Локальный индекс покупательной способности

1

Гамильтон, Бермуды

141,33

113,54

128,00

131,66

150,28

95,42

2

Женева, Швейцария

134,22

72,02

104,38

131,79

132,78

121,02

3

Базель, Швейцария

132,26

51,73

93,63

137,89

121,50

101,32

4

Цюрих, Швейцария

129,53

65,59

98,86

130,17

132,84

135,42

5

Венеция, Италия

122,55

27,91

77,15

102,21

135,80

49,73

 

 

 

 

 

 

 

 

311

Таллин, Эстония

52,00

15,46

34,47

38,11

53,65

68,32

328

Рига, Латвия

48,96

13,05

31,73

36,75

44,19

51,84

331

Москва, Россия

48,04

30,85

39,80

37,29

52,69

57,00

333

Вильнюс, Литва

48,00

15,11

32,22

36,86

40,78

53,75

338

Тарту, Эстония

47,69

13,85

31,46

37,29

44,27

74,18

342

Каунас, Литва

46,68

10,24

29,20

36,52

40,65

50,10

351

Санкт-Петербург, Россия

44,55

19,53

32,55

35,44

44,88

50,14

354

Прага, Чехия

44,15

19,57

32,36

38,27

31,70

75,69

373

Варшава, Польша

41,17

18,77

30,42

31,92

35,40

73,32

378

Екатеринбург, Россия

39,42

12,20

26,36

32,89

37,49

49,30

389

Казань, Россия

38,02

11,71

25,40

31,03

42,95

47,07

408

Новосибирск, Россия

35,65

11,41

24,02

32,00

29,75

49,60

414

Минск, Беларусь

34,57

12,47

23,97

28,22

37,58

36,66

415

Ереван Армения

34,55

10,81

23,16

26,61

32,25

32,44

426

Алмааты, Казахстан

33,00

12,84

23,33

26,49

34,25

50,53

437

Одесса, Украина

29,86

9,63

20,16

20,70

26,04

28,30

441

Кишинев, Молдова

29,02

8,42

19,14

23,12

20,52

29,36

442

Тбилиси, Грузия

28,99

9,26

19,53

23,53

27,88

31,82

446

Киев, Украина

27,77

12,13

20,27

20,79

22,59

29,72

447

Баку, Азербайджан

27,32

10,51

19,26

23,01

28,43

30,46

458

Харьков, Украина

25,83

9,97

18,22

18,63

19,40

23,56

461

Днепропетровск, Украина

25,01

6,83

16,29

18,77

20,49

33,04

462

Сумы, Украина

24,69

4,02

14,78

20,07

15,83

23,04

464

Львов, Украина

24,30

8,03

16,50

20,16

15,26

24,22

Источник: www.numbeo.com

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