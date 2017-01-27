Туризм
Города на любой кошелек
Минск занял 414 место в рейтинге самых дорогих городов мира, составляемом порталом Numbeo.
При составлении рейтинга учитывались стоимость недвижимости, тарифы на коммунальные услуги, цены на продукты питания и одежду, общепит, проезд в городском транспорте, включая такси, общий уровень покупательной способности. Портал Numbeo располагает наибольшей в мире базой данных о стоимости и уровне жизни в разных населенных пунктах, условиях для путешествий, криминогенной обстановке и т.п.
Самым дорогим городом мира оказался Гамильтон (Бермудские острова). Следом идут Женева, Базель, Цюрих (Швейцария) и Венеция (Италия).
В постсоветских странах самыми дорогими оказались Таллин, Рига, Москва и Вильнюс (см. таблицу). В рейтинг включены еще 4 российских города и 6 украинских. При этом все российские города дороже Минска, а города из остальных стран СНГ и столица Грузии – дешевле. Занимая в общем зачете 414 строчку рейтинга, Минск оказался на 363 месте по стоимости аренды недвижимости, на 399 – по коммунальным тарифам, на 431 – по стоимости продуктов, на 326 – по стоимости питания в ресторане (опередив, в частности, все польские, чешские и балканские города) и на 426 – по локальному индексу покупательной способности.
|
Рейтинг
|
Город
|
Индекс стоимости жизни
|
Индекс аренды
|
Индекс коммунальных тарифов
|
Индекс цен на продукты
|
Индекс цен в ресторанах
|
Локальный индекс покупательной способности
|
1
|
Гамильтон, Бермуды
|
141,33
|
113,54
|
128,00
|
131,66
|
150,28
|
95,42
|
2
|
Женева, Швейцария
|
134,22
|
72,02
|
104,38
|
131,79
|
132,78
|
121,02
|
3
|
Базель, Швейцария
|
132,26
|
51,73
|
93,63
|
137,89
|
121,50
|
101,32
|
4
|
Цюрих, Швейцария
|
129,53
|
65,59
|
98,86
|
130,17
|
132,84
|
135,42
|
5
|
Венеция, Италия
|
122,55
|
27,91
|
77,15
|
102,21
|
135,80
|
49,73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
311
|
Таллин, Эстония
|
52,00
|
15,46
|
34,47
|
38,11
|
53,65
|
68,32
|
328
|
Рига, Латвия
|
48,96
|
13,05
|
31,73
|
36,75
|
44,19
|
51,84
|
331
|
Москва, Россия
|
48,04
|
30,85
|
39,80
|
37,29
|
52,69
|
57,00
|
333
|
Вильнюс, Литва
|
48,00
|
15,11
|
32,22
|
36,86
|
40,78
|
53,75
|
338
|
Тарту, Эстония
|
47,69
|
13,85
|
31,46
|
37,29
|
44,27
|
74,18
|
342
|
Каунас, Литва
|
46,68
|
10,24
|
29,20
|
36,52
|
40,65
|
50,10
|
351
|
Санкт-Петербург, Россия
|
44,55
|
19,53
|
32,55
|
35,44
|
44,88
|
50,14
|
354
|
Прага, Чехия
|
44,15
|
19,57
|
32,36
|
38,27
|
31,70
|
75,69
|
373
|
Варшава, Польша
|
41,17
|
18,77
|
30,42
|
31,92
|
35,40
|
73,32
|
378
|
Екатеринбург, Россия
|
39,42
|
12,20
|
26,36
|
32,89
|
37,49
|
49,30
|
389
|
Казань, Россия
|
38,02
|
11,71
|
25,40
|
31,03
|
42,95
|
47,07
|
408
|
Новосибирск, Россия
|
35,65
|
11,41
|
24,02
|
32,00
|
29,75
|
49,60
|
414
|
Минск, Беларусь
|
34,57
|
12,47
|
23,97
|
28,22
|
37,58
|
36,66
|
415
|
Ереван Армения
|
34,55
|
10,81
|
23,16
|
26,61
|
32,25
|
32,44
|
426
|
Алмааты, Казахстан
|
33,00
|
12,84
|
23,33
|
26,49
|
34,25
|
50,53
|
437
|
Одесса, Украина
|
29,86
|
9,63
|
20,16
|
20,70
|
26,04
|
28,30
|
441
|
Кишинев, Молдова
|
29,02
|
8,42
|
19,14
|
23,12
|
20,52
|
29,36
|
442
|
Тбилиси, Грузия
|
28,99
|
9,26
|
19,53
|
23,53
|
27,88
|
31,82
|
446
|
Киев, Украина
|
27,77
|
12,13
|
20,27
|
20,79
|
22,59
|
29,72
|
447
|
Баку, Азербайджан
|
27,32
|
10,51
|
19,26
|
23,01
|
28,43
|
30,46
|
458
|
Харьков, Украина
|
25,83
|
9,97
|
18,22
|
18,63
|
19,40
|
23,56
|
461
|
Днепропетровск, Украина
|
25,01
|
6,83
|
16,29
|
18,77
|
20,49
|
33,04
|
462
|
Сумы, Украина
|
24,69
|
4,02
|
14,78
|
20,07
|
15,83
|
23,04
|
464
|
Львов, Украина
|
24,30
|
8,03
|
16,50
|
20,16
|
15,26
|
24,22
Источник: www.numbeo.com
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