Города на любой кошелек

При составлении рейтинга учитывались стоимость недвижимости, тарифы на коммунальные услуги, цены на продукты питания и одежду, общепит, проезд в городском тран­спорте, включая такси, общий уровень покупательной способности. Портал Numbeo располагает наибольшей в мире базой данных о стоимости и уровне жизни в разных населенных пунктах, условиях для путешествий, криминогенной обстановке и т.п.

Самым дорогим городом мира оказался Гамильтон (Бер­мудские острова). Следом идут Женева, Базель, Цюрих (Швейцария) и Венеция (Италия).

В постсоветских странах самыми дорогими оказались Тал­лин, Рига, Москва и Вильнюс (см. таблицу). В рейтинг включены еще 4 российских города и 6 украинских. При этом все рос­сийские города дороже Минска, а города из остальных стран СНГ и столица Грузии – дешевле. Занимая в общем зачете 414 строчку рейтинга, Минск оказался на 363 месте по стоимости аренды недвижимости, на 399 – по коммунальным тарифам, на 431 – по стоимости продуктов, на 326 – по стоимости питания в ресторане (опередив, в частности, все польские, чешские и балканские города) и на 426 – по локальному индексу покупательной способности.

Рейтинг Город Индекс стоимости жизни Индекс аренды Индекс коммунальных тарифов Индекс цен на продукты Индекс цен в ресторанах Локальный индекс покупательной способности 1 Гамильтон, Бермуды 141,33 113,54 128,00 131,66 150,28 95,42 2 Женева, Швейцария 134,22 72,02 104,38 131,79 132,78 121,02 3 Базель, Швейцария 132,26 51,73 93,63 137,89 121,50 101,32 4 Цюрих, Швейцария 129,53 65,59 98,86 130,17 132,84 135,42 5 Венеция, Италия 122,55 27,91 77,15 102,21 135,80 49,73 311 Таллин, Эстония 52,00 15,46 34,47 38,11 53,65 68,32 328 Рига, Латвия 48,96 13,05 31,73 36,75 44,19 51,84 331 Москва, Россия 48,04 30,85 39,80 37,29 52,69 57,00 333 Вильнюс, Литва 48,00 15,11 32,22 36,86 40,78 53,75 338 Тарту, Эстония 47,69 13,85 31,46 37,29 44,27 74,18 342 Каунас, Литва 46,68 10,24 29,20 36,52 40,65 50,10 351 Санкт-Петербург, Россия 44,55 19,53 32,55 35,44 44,88 50,14 354 Прага, Чехия 44,15 19,57 32,36 38,27 31,70 75,69 373 Варшава, Польша 41,17 18,77 30,42 31,92 35,40 73,32 378 Екатеринбург, Россия 39,42 12,20 26,36 32,89 37,49 49,30 389 Казань, Россия 38,02 11,71 25,40 31,03 42,95 47,07 408 Новосибирск, Россия 35,65 11,41 24,02 32,00 29,75 49,60 414 Минск, Беларусь 34,57 12,47 23,97 28,22 37,58 36,66 415 Ереван Армения 34,55 10,81 23,16 26,61 32,25 32,44 426 Алмааты, Казахстан 33,00 12,84 23,33 26,49 34,25 50,53 437 Одесса, Украина 29,86 9,63 20,16 20,70 26,04 28,30 441 Кишинев, Молдова 29,02 8,42 19,14 23,12 20,52 29,36 442 Тбилиси, Грузия 28,99 9,26 19,53 23,53 27,88 31,82 446 Киев, Украина 27,77 12,13 20,27 20,79 22,59 29,72 447 Баку, Азербайджан 27,32 10,51 19,26 23,01 28,43 30,46 458 Харьков, Украина 25,83 9,97 18,22 18,63 19,40 23,56 461 Днепропетровск, Украина 25,01 6,83 16,29 18,77 20,49 33,04 462 Сумы, Украина 24,69 4,02 14,78 20,07 15,83 23,04 464 Львов, Украина 24,30 8,03 16,50 20,16 15,26 24,22

Источник: www.numbeo.com