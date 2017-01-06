Горизонты налоговых перемен

Александр Калинин,

председатель

Белорусского союза предпринимателей

– В 2017 г. никаких серьезных изменений в лучшую сторону я не увидел. Конечно, радует, что многочисленные призывы бизнес-союзов провести дедолларизацию ставок земельного налога наконец были услышаны и закреплены в налоговом законодательстве. Снижение срока принятия к вычету «ввозного» НДС с 90 с 60 дней лучше, чем ничего. Но это не решает в полной мере проблему «замораживания» у предприятий оборотных средств, которых и так не хватает. Так что мы продолжим добиваться полной отмены этой отсрочки.

Одно из самых негативных нововведений – жесткие требования по выставлению электронных счетов-­фактур и штрафы за нарушения в данной сфере. Это значительно осложняет налоговое администрирование и увеличивает привлекательность упрощенной системы налогообложения. У многих компаний появился дополнительный стимул для дробления бизнеса, чтобы применять «упрощенку» без НДС.

Негативно может отразиться на бизнесе введение понятия экономически обоснованных затрат. Может быть, сегодня важнее было бы использовать принцип «что не запрещено, то разрешено»?

Не были услышаны призывы биз­нес-союзов отменить право местных властей вводить повышающие коэффициенты к ставкам налогов на недвижимость и на землю, что негативно влияет на уровень налоговой нагрузки.

Полагаю, что сегодня нам как никогда нужно ослабление налогового пресса и упрощение налогового администрирования, а не их утяжеление и усложнение, которое влечет дополнительные потери и издержки для предпринимателей.

Ольга Шулейко,

заведующая сектором

финансовой политики Института экономики НАН Беларуси, к.э.н.

– В новом году продолжилась корректировка налоговых льгот. Мы не раз говорили о необходимости отказаться от неэффективных преференций. Но делать это надо взвешенно и обоснованно. Отдельные льготы не имеют четко выраженной направленности и мотивации или стимулируют вовсе не приоритетные сферы деятельности. Но порой, упраздняя некоторые льготы, у нас тут же вводят новые. При этом их экономический смысл и социальная направленность далеко не всегда обоснованы. К примеру, на 2017 г. отменяются льготы по НДС для реализации энергоносителей и вводится льгота для форекс-компаний – в дополнение к льготе по подоходному налогу.

Конечно, радует дедолларизация ставок земельного налога, но приходится отметить их существенный рост. Доля имущественных налогов в налоговых доходах бюджета растет. Это было бы положительной тенденцией, если бы она вызывалась увеличением рыночной стоимости активов. Но, к сожалению, тут действуют иные факторы. Рост налоговой нагрузки за счет имущественных налогов, не связанных с результатами хозяйственной деятельности, может усугубить и без того сложное состояние экономики и от­дельных предприятий. Сокращение на 30 дней срока вычета НДС при ввозе товаров улучшает ситуацию, но это все же полумера. В целом такой механизм не столько ограничивает импорт, сколько препятствует эффективному развитию других сфер, в т.ч. логистики.

Налоговая система страны должна быть сбалансированной и эффективной. Не стоит отягощать ее платежами, которые сложны в администрировании, экономически нецелесообразны и вносят социальную напряженность. Поэтому следует отменить «налог на тунеядцев», поскольку он не отвечает ни одному из принципов эффективного налогообложения.

Александр Костян,

директор аудиторской

компании «Аудикс»

– Существенных изменений в нашей налоговой системе на 2017 г. не произошло. Но даже если бы они были, то не решили бы сегодняшние проблемы экономики и субъектов хозяйствования. Требуются изменения законодательства и в других сферах, а также единообразное и логичное толкование нормативных активов на местах.

Очень серьезной проблемой в прошлом году для субъектов предпринимательства стал арест счетов и значительные штрафы за самые незначительные недоплаты налогов и отчислений в ФСЗН. Это иногда просто парализует деятельность предприятий, причем порой восстановить ее уже невозможно. Санкции наступали, даже если были представлены налоговые декларации и платежные поручения и не было уклонения от уплаты налогов. Причем порой речь шла буквально о копеечных суммах. Правда, как уверяют представители МНС, внесение изменений в ст. 53 НК позволит смягчить эти проблемы.

Не менее важная проблема – рост ставок земельного налога и кадастровой оценки земельных участков, а также повышенный налог за неэффективное использование земельного участка или объекта недвижимости. Надо понимать, что имущественные налоги, не связанные с результатами предпринимательской деятельности, способны подорвать как текущее финансовое положение предприятий, так и их инвестиционные планы. Ведь никто не собирается изначально неэффективно использовать имущество. Если это и происходит, то зачастую из-за внешних факторов, а не по вине арендатора или собственника. Причин здесь много. Кстати, государственное имущество также далеко не всегда используется эффективно.

Серьезную озабоченность вызывает угроза административной ответственности за невыставление электронных счетов-фактур по НДС. Электронные сервисы, безусловно, могут и должны применяться, но надо учитывать реалии. Делать их обязательными стоит, когда имеются соответствующие условия и не возникает дополнительное обременение для бизнеса. Сегодня же штрафы в данной области несвоевременны. Они не могут быть основным рычагом воздействия. Взаимоотношения плательщиков и налоговых органов должны быть в разных формах, в т.ч. путем личного общения. Это способствует более глубокому пониманию проблем налогового законодательства и эффективному поиску путей их решения.

Анатолий Труханович,

председатель

Белорусского союза

налогоплательщиков

– Основной задачей в нынешних экономических реалиях должно было бы стать снижение налоговой нагрузки на бизнес. К сожалению, такая тенденция пока не просматривается.

Налоговая нагрузка складывается не только из изъятия денежных средств, но и администрирования налогов. Однако трудности, например, с налоговыми вычетами, обязательное применение электронных счетов-­фактур даже при неизменных налоговых ставках увеличивают налоговое бремя. Тем более непонятно добросовестным налогоплательщикам введение штрафов за невыставление ЭСЧФ даже при наличии остальных первичных учетных документов. Форма носителя бумажная или электронная не должна оказывать серьезного влияния на условия ведения бизнеса. Предприятиям и так хватает проблем, в т.ч. финансовых, вызванных снижением спроса и сохранением барьеров в торговых отношениях в рамках ЕАЭС.

Евгений Герштейн,

заместитель председателя

Ассоциации аудиторских

организаций

– Больших и радикальных изменений в Налоговый кодекс на 2017 год не внесено. Это даже хорошо, поскольку предсказуемость и стабильность здесь весьма важны и сами по себе способствуют улучшению делового климата.

Некоторые новации требуют дополнительных разъяснений. Одна из них – признание в ст. 33 НК территории РБ местом реализации услуг, с помощью которых осуществляется поиск и (или) предоставляется заказчику информация о потенциальных покупателях (потребителях), если покупатель (приобретатель) этих услуг осуществляет деятельность в Беларуси и (или) если республика является местом его нахождения (жительства). Понятно, что имеется в виду Uber, но столь пространная формулировка требует более точного толкования.

Вероятно, вскоре посыплются вопросы, касающиеся изменений порядка применения «упрощенки», которая становится все сложнее, трансфертного ценообразования и контролируемой задолженности. Здесь требуется особая осторожность в толковании отдельных норм. Ведь любые неточности в определении доходов и расходов для целей налогообложения могут нанести серьезный ущерб. Поэтому нормы налогового законодательства должны однозначно пониматься пред­ставителями налоговых органов и субъектов хозяйствования. Пока такого понимания нет, риски бизнеса остаются высокими.

Это касается и применения элект­ронных счетов-фактур. Подобные методы налогового контроля должны быть максимально отработаны и адаптированы. Если изначально в НК допускается возможность каких-то сбоев в эксплуатации системы ЭСЧФ, то это в принципе говорит о несвоевременности ее тотального внедрения, не говоря уже о санкциях. Надо ли это налогоплательщику? Или речь идет о форсировании внедрения еще одного электронного сервиса, невзирая на объективные сложности? Но главной задачей электронных новаций должно быть облегчение процесса уплаты налогов для плательщиков, а не его усложнение. Какими бы благими ни были намерения, поспешность и амбициозность здесь лишние.

Дина Старовойтова,

председатель совета

по бухгалтерскому

учету и аудиту

ОО «БСП», директор

ООО «Аутсорсинговая

экономическая компания»

– Важным положительным изменением я считаю возможность включать в затраты для налога на прибыль дополнительные поощрительные отпуска, предусмотренные законодательством (подп. 1.7-2 п. 1 ст. 131 НК). Здесь борьба бизнес-союзов увенчалась успехом.

Сейчас одна из главных проблем – обязанность выставления ЭСЧФ и, прежде всего, – двусторонний порядок их подписания, когда для налогового вычета необходима еще и подпись покупателя. Было бы достаточно того, чтобы ЭСЧФ подписывался обеими сторонами только в случае обнаружения ошибок и неточностей при его составлении.

Если кто-то не успеет вовремя разобраться с ЭСЧФ, его теперь ждут штрафы. Получается, что условия совершения многих сделок придется подстраивать под новые требования, связанные с документооборотом. Уже сегодня речь идет о дополнительных соглашениях и включении в них штрафных санкций. Но если продавать свою продукцию и без того сложно, зачем отягощать ведение бизнеса административными требованиями. Вероятно, следовало бы не торопиться с санкциями, а в течение этого года доработать систему в тестовом режиме, дать возможность малому и среднему биз­несу приобрести компьютеры, тех­нику и лицензионные продукты. БСП может предложить и ряд других мер, упрощающих порядок функционирования ЭСЧФ для малого бизнеса.

Государству все же надо не стричь всех под одну гребенку, различать возможности и цели малого и крупного бизнеса. Ведь первый часто занимается тем, что может быть очень нужно населению, но неинтересно второму.

Еще одна проблема – трансфертное ценообразование. И здесь у бизнеса возникают дополнительные расходы. Ведь информация в ЕГР и других ресурсах платная. Кстати, в России ФНС предоставляет все необходимые сведения, связанные с трансфертными ценами, бесплатно.

Неприятным сюрпризом для многих стало решение Белстата ввести вместо выборочного сплошное статистическое наблюдение за деятельностью микрорганизаций и коммерческих организаций, вновь созданных в 2016 г. Им придется до 30 января подать форму 1-мп (микро). Те, кто не работал, обязаны до 16 января письменно подтвердить отсутствие деятельности. Надо хорошо представлять, с какими трудностями столкнутся такие компании, особенно применяющие УСН без ведения бухучета, при заполнении такой статотчетности. Для них это станет серьезным дополнительным бременем в придачу ко всем остальным проблемами.

Автор публикации: Валерия ГЕРАСИМОВА