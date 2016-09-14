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№70 (1977) от 13.09.2016

14 сентября 2016 года

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Фондовый рынок
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Герои первых дефолтов

14.09.2016

В Беларуси появились дефолты по ценным бумагам. Минфин опубликовал данные о неисполнении обязательств по облигациям некоторыми эмитентами в период с января 2016 г. по август 2016 г.

Пока в «черном» списке 7 организаций. Это ОАО «Оршанский инструментальный завод», «Пинский завод искусственных кож», «Брестский завод бытовой химии» ЧПУП «Нордальфа-Бел», ЗАО «Могилевская швейная фирма Вяснянка», не исполнившие обязательства по погашению и выплате дохода по облигациям одного выпуска, а также ООО «СЕРЖ» и СООО «НТС», не исполнившие обязательства по погашению и выплате дохода по 3 выпускам облигаций. При этом 4 из этих компаний («СЕРЖ», НТС, «Веснянка» и Брестский завод бытовой химии) находятся в стадии банкротства.

По данным отчетности за I квартал т.г., из 164 эмитентов облигаций 60 были убыточными. Так что дефолт 7 из них, вероятно, довольно умеренный результат. При таком финансовом положении и спорной надежности обеспечения некоторые облигации, обращающиеся на отечественном рынке, можно считать «мусорными», а риск дефолта по ним – достаточно высоким.

Автор публикации: Кирилл ПРУДНИКОВ

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