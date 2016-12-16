Вопрос-ответ
Формируем стоимость объекта основных средств
Рассмотрим особенности формирования в бухучете первоначальной стоимости различных объектов основных средств.
В соответствии с п. 4 Инструкции по бухгалтерскому учету основных средств, утв. постановлением Минфина от 30.04.2012 № 26 (далее – Инструкция № 26), основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по счету 01 «Основные средства» по первоначальной стоимости на основании акта о приеме-передаче основных средств по форме согласно приложению 1 к постановлению Минфина от 22.04.2011 № 23. При этом первоначальная стоимость приобретенных объектов определяется в сумме фактических затрат на их приобретение, включая:
– стоимость приобретения основных средств;
– таможенные сборы и пошлины;
– проценты по кредитам и займам;
– затраты по страхованию при доставке;
– затраты на у...