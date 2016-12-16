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№98 (205) от 23.12.2016

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№98 (205) от 23.12.2016

22 декабря 2016 года

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Вопрос-ответ

Формируем стоимость объекта основных средств

16.12.2016

Рассмотрим особенности формирования в бухучете первоначальной стоимости различных объектов основных средств.

В соответствии с п. 4 Инструкции по бухгалтерскому учету основных средств, утв. постановлением Минфина от 30.04.2012 № 26 (далее – Инструкция № 26), основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по счету 01 «Основные средства» по первоначальной стоимости на основании акта о приеме-передаче основных средств по форме согласно приложению 1 к постановлению Минфина от 22.04.2011 № 23. При этом первоначальная стоимость приобретенных объектов определяется в сумме фактических затрат на их приобретение, включая:

– стоимость приобретения основных средств;

– таможенные сборы и пошлины;

– проценты по кредитам и займам;

– затраты по страхованию при доставке;

– затраты на у...

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