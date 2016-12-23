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№98 (205) от 23.12.2016

23 декабря 2016 года

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Фонды для коллективных инвестиций

23.12.2016

Финансовый рынок Беларуси может пополниться институтом коллективных инвестиций в виде паевых и акционерных инвестиционных фондов. Эти структуры и выпускаемые ими ценные бумаги должны обеспечить реальный сектор экономики «длинными» деньгами». Кроме того, создание инвестфондов позволит выполнить обязательства по гармонизации законодательства в сфере коллективных инвестиций в рамках ЕАЭС.

В соответствии с проектом Закона, принятого 13 декабря в первом чтении, в Беларуси появится возможность создания двух видов инвестфондов. Акционерный инвестфонд представляет собой юридическое лицо, которое вправе самостоятельно управлять своим имуществом. Паевой инвестфонд создается без образования юридического лица. Его имущество находится в общей долевой собственности участников, а управляет им специальная управляющая организация.

Законопроект определяет правовое положение инвестиционных фондов в республике, регулирование отношений, связанных с их деятельностью, управлением имуществом, его сохранностью и распоряжением, защитой прав инвесторов и т.п. В связи с этим появится новый вид именных ценных бумаг – инвестиционные паи, что будет способствовать расширению спектра обращающихся на рынке ценных бумаг финансовых инструментов.

В законопроекте определяется порядок государственного регулирования сферы коллективных инвестиций и вносятся изменения в другие нормативные акты. Так, в ГК  устанавливаются запрет на раздел имущества паевого инвестиционного фонда, особенности реорганизации и ликвидации акционерных инвестфондов, ликвидации управляющих организаций. В Банковском кодексе определяется возможность участия банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в роли специализированного депозитария и управляющей организации инвестфонда.

Определены правила рекламы инвест­фонда и управляющей организации, их обязанности по составлению бухгалтерской отчетности по национальным стан­дартам и МСФО, а также по аудиту этой отчетности.

Инвестфонды могут вкладывать сре­д­ства в корпоративные ценные бумаги – акции и облигации. В Минфине надеются, что этот институт заинтересует граждан и организации более высокими доходами по сравнению с банковскими депозитами. В результате в республике возникнет целостная система финансовых институтов и институциональных инвесторов, а также возможность интеграции национального финансового рынка в мировую финансовую систему и более тесное взаимодействие с финансовыми рынками России и других стран ЕАЭС.

Ожидается, что создание и развитие инвестиционных фондов позволит увеличить приток внутренних инвестиций в экономику, повысить спрос на ценные бумаги, усилить конкуренцию за сред­ства населения, расширить возможности сохранения и приумножения своих сбережений.

В ходе обсуждения законопроекта парламентарии предложили ко второму чтению проекта Закона предусмотреть образование единого гарантийного фо­н­да для обеспечения исполнения обязательств инвестфондов и защиты интересов инвесторов.

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