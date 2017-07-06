Fitch подтвердило рейтинги БПС-Сбербанка, Банка БелВЭБ и Белгазпромбанка

Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) и рейтинги поддержки отражают вероятность помощи, которую три рассматриваемых банка могут получить от своих российских акционеров.

Напомним, что 98,4% в БПС-Сбербанке принадлежит Сбербанку России («BBB-»/прогноз «Стабильный»), 97,5% в БелВЭБе находится в собственности Внешэкономбанка («ВЭБ», «BBB-»/прогноз «Стабильный»), а собственниками Белгазпромбанка совместно являются ПАО Газпром («BBB-»/прогноз «Стабильный») и Газпромбанк («BB+»/прогноз «Стабильный»), каждому из которых принадлежит по 49,7%.

Мнение Fitch о потенциальной поддержке основано на мажоритарной собственности, сохранении сильной нацеленности российских собственников на белорусский рынок, общем брэнде (что подразумевает высокие репутационные риски в случае дефолта дочернего банка), интеграции между материнскими и дочерними структурами (включая представительство в совете директоров и операционный контроль), истории предоставления поддержки банкам по настоящее время и низкой стоимости потенциальной поддержки (поскольку на каждый из дочерних банков приходится небольшая часть консолидированных активов их материнских структур).

Регулятивная капитализация БПС-Сбербанка и Белгазпромбанка в 2015 г. - 1 кв. 2016г. была поддержана предоставлением субординированного долга, в то время как БПС-Сбербанк также испытал позитивное влияние от договоренностей по разделению рисков с материнской группой с 2014 г., что обусловило существенное высвобождение капитала (переданные риски были равны 2,8x основного капитала банка по методологии Fitch на конец 1 кв. 2017 г.).

Хотя в ближайшее время новых взносов капитала не планируется, поддержка капиталом от материнских структур будет доступной для всех трех банков в случае необходимости. Банкам доступна поддержка финансированием, в основном в иностранной валюте: на конец 2016 г. от 33% до 38% пассивов дочерних банков составляли средства материнских структур.

Долгосрочные РДЭ банков на уровне «B-» отражают сдерживающее влияние странового потолка Беларуси («B-»), который учитывает трансфертный риск и риск конвертации, ограничивая степень, в которой поддержка от иностранных акционеров банков может быть учтена в их рейтингах. «Стабильный» прогноз по долгосрочным РДЭ банков соответствует прогнозу по суверенному рейтингу Беларуси.

Рейтинги устойчивости банков «b-» учитывают риски, связанные с непростой операционной средой, и увязку между кредитоспособностью банков и суверенной кредитоспособностью Беларуси ввиду крупных прямых требований банков к государству и, в более широком плане, к госсектору экономики. Это делает качество активов банков зависимым от состояния государственных финансов и способности властей поддерживать макроэкономическую стабильность и госсектор.

На конец 2016 г. прямые риски (включают требования к правительству и Нацбанку) относительно основного капитала по методологии Fitch составляли 2,4x у БПС-Сбербанка, 1,5x у Белгазпромбанка и 2,1x у БелВЭБа. Кредиты, предоставленные компаниям госсектора, составляли дополнительно 0,8x у БПС-Сбербанка, 1x у Белгазпромбанка и 2,8x у БелВЭБа. В отличие от белорусских банков в госсобственности эти банки не выдают новых кредитов в рамках госпрограмм кредитования (хотя у БПС-Сбербанка имеются остаточные риски на уровне менее 10% всех кредитов).

В целом кредитные риски останутся высокими в условиях слабого роста экономики и того факта, что показатели заемщиков по-прежнему сдерживаются существенным левериджем в корпоративном секторе и высокой долларизацией кредитов (БПС-Сбербанк: 70%; Белгазпромбанк: 75%; БелВЭБ: 84% кредитов), в то время как доля заемщиков, захеджированных от валютных рисков, является ограниченной. Показатели качества активов в целом ухудшились в 2015-2016 гг. Fitch ожидает, что эта тенденция продолжится в течение 2017 г., поскольку условия ведения деятельности остаются сложными.

Качество активов у БПС-Сбербанка несколько хуже, чем у сопоставимых банков. Кредиты, отнесенные к обесцененным на индивидуальной основе (согласно отчетности по МСФО), увеличились до высокого уровня в 57% на конец 1 кв. 2017 г. (36% на конец 2015 г.), что отражает ухудшение финансовых показателей заемщиков и/или стоимости залогового обеспечения. Собственная оценка банка указывает на то, что около 38% кредитов являются высокорисковыми, в дополнение к неработающим кредитам (кредиты с просрочкой свыше 90 дней) на уровне 21% кредитов на конец1 кв. 2017 г. (на конец 2015 г.: 10%), из которых многие относятся к строительному сектору и сектору недвижимости. Позитивное влияние на показатели качества активов БПС-Сбербанка оказала передача высокорисковых кредитов во 2 кв. 2017 г. (5% от всех кредитов на конец 1 кв. 2017 г.) материнскому банку, который также предоставил гарантии по некоторым высокорисковым кредитам (еще 40% кредитов на конец 1 кв. 2017 г.).

У Белгазпромбанка и БелВЭБа кредиты, отнесенные к обесцененным на индивидуальной основе, были также на высоком уровне соответственно в 51% и 32% от всех кредитов на конец 2016 г. (на конец 2015 г.: 49% и 34%). В то же время неработающие кредиты согласно отчетности были небольшими: на уровне 1,6% у Белгазпромбанка и 0,3% у БелВЭБа, чему способствовала реструктуризация/пролонгация кредитов и что также отражает более ограниченную долю кредитов компаниям, работающим в испытывающем трудности секторе строительства/недвижимости, у обоих банков. В то же время, судя по высокому объему обесцененных кредитов, качество активов является уязвимым.

Fitch рассматривает капитализацию как умеренную с учетом риск-профилей банков и высокого уровня кредитов, отнесенных к обесцененным на индивидуальной основе, которые за вычетом резервов составляли 1,7x от основного капитала по методологии Fitch у БПС-Сбербанка, 2x у Белгазпромбанка и 1,5x уБелВЭБа. На конец мая 2017 г. регулятивные показатели достаточности капитала 1 уровня и общего капитала у всех трех банков были выше требуемых минимальных значений в 7,25% и 11,25% (включая надбавки): у БПС-Сбербанка 12,8% и 21%, у Белгазпромбанка 9,7% и 17,4%, у БелВЭБа 8,3% и 15,5%. Эти запасы капитала обеспечивали лишь ограниченную способность абсорбировать убытки, равную 6% кредитов у БПС-Сбербанка, 5% у Белгазпромбанка и 1,7% у БелВЭБа, без нарушения минимальных регулятивных требований (включая надбавки).

Прибыль до отчислений под обесценение (за вычетом начисленных, но не полученных в денежной форме процентов) находилась на хорошем уровне 6,8% от средних валовых кредитов у БПС-Сбербанка, 7,9% у Белгазпромбанка и на более умеренном уровне 4,9% у БелВЭБа в 2016 г.

В то же время, по мнению Fitch, существует некоторая неопределенность относительно способности ряда заемщиков обслуживать кредиты за счет собственных денежных потоков, а не получения новых кредитов. Потребности в резервировании оставались высокими у всех трех банков в 1 кв. 2017 г.

Основная часть фондирования приходится на клиентов внутри страны, но степень его долларизации является высокой (свыше 65% клиентских счетов у трех рассматриваемых банков). В последнее время депозиты являются стабильными, что ограничивает краткосрочное давление на ликвидность, и ликвидность банков также поддерживается ограниченными выплатами третьим сторонам на финансовых рынках и доступностью неиспользованных безотзывных кредитных линий от материнских организаций. На конец мая 2017 г. подушки ликвидности (денежные средства и эквиваленты за вычетом краткосрочных обязательств по межбанковским кредитам, привлеченным от третьих сторон, ценные бумаги, которые могут быть использованы для рефинансирования в центральном банке, и неиспользованные кредитные линии от материнских структур) составляли свыше 100% клиентского фондирования у БПС-Сбербанка, 62% у Белгазпромбанка и 20% у БелВЭБа.

РДЭ могут быть повышены или понижены, если изменение суверенных рейтингов Беларуси приведет к изменению странового потолка, хотя это в настоящее время маловероятно с учетом «Стабильного» прогноза по суверенному рейтингу.

Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА