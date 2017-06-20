Скачать свежий номер газеты

№45 (2052) от 19.06.2017

Войти | Зарегистрироваться

$

1.8895 руб.

2.1150 руб.

Р (100)

3.2617 руб.

Ставка рефинансирования

13.00%

Инфляция

0.30%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

183.82 руб.

Тарифная ставка первого разряда

31.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№45 (2052) от 19.06.2017

20 июня 2017 года

Войти | Зарегистрироваться

Вопрос-ответ

Если в чеке есть ошибка

20.06.2017

Покупатель оплатил товар в размере 20 BYN банковской платежной карточкой. Кассир по платежному терминалу провел сумму правильно, но на кассовом аппарате вместо безналичного расчета провел оплату как наличный расчет. Как исправить такую ошибку? Можно ли на неправильный чек составить реестр ошибочно сформированных платежных документов? Как отразить это в книге кассира?

Использование кассового оборудования осуществляется в соответствии с эксплуатационной документацией на это оборудование, предусмотренной техническими нормативными правовыми актами, которая должна находиться в месте установки кассового оборудования (п. 15 Положения о порядке использования кассового оборудования, платежных терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и приема наличных денежных средств, банковских платежных карточек при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной деятельности, проведении электронных интерактивных игр, утв. постановлением Совмина и Нацбанка от 6.07.2011 № 924/16; далее...

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад
Налоги: список рубрик
Поддержка
Подписка
Архивы «ЭГ»
Опросы
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 319-45-15, 320-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2017. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit