Если в чеке есть ошибка

Покупатель оплатил товар в размере 20 BYN банковской платежной карточкой. Кассир по платежному терминалу провел сумму правильно, но на кассовом аппарате вместо безналичного расчета провел оплату как наличный расчет. Как исправить такую ошибку? Можно ли на неправильный чек составить реестр ошибочно сформированных платежных документов? Как отразить это в книге кассира?