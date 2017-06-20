Вопрос-ответ
Если в чеке есть ошибка
Покупатель оплатил товар в размере 20 BYN банковской платежной карточкой. Кассир по платежному терминалу провел сумму правильно, но на кассовом аппарате вместо безналичного расчета провел оплату как наличный расчет. Как исправить такую ошибку? Можно ли на неправильный чек составить реестр ошибочно сформированных платежных документов? Как отразить это в книге кассира?
Использование кассового оборудования осуществляется в соответствии с эксплуатационной документацией на это оборудование, предусмотренной техническими нормативными правовыми актами, которая должна находиться в месте установки кассового оборудования (п. 15 Положения о порядке использования кассового оборудования, платежных терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и приема наличных денежных средств, банковских платежных карточек при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной деятельности, проведении электронных интерактивных игр, утв. постановлением Совмина и Нацбанка от 6.07.2011 № 924/16; далее...