Эксперты обсудят, что делать для равновесия диалога «бизнес - государство»

18 апреля (вторник) 2017 года в конференц-зале отеля «Европа» пройдет презентация исследования ОО «Дискуссионно-аналитическое сообщество «Либеральный клуб» на тему на тему улучшения взаимодействия бизнеса и государства. Начало мероприятия – 18.00.

Одной из важных экономических инициатив этого года является разработка законопроектов, направленных на стимулирование деловой активности в Беларуси. С января 2017 г. рабочая группа, созданная при Администрации президента, подготовила 7 документов, призванных значительно улучшить условия для ведения бизнеса в Беларуси. Многие предложенные нормы способны улучшить бизнес-климат. Однако пока документы не приняты, их содержание может значительно измениться.

В связи с этим у представителей бизнеса и экспертного сообщества возникает резонный вопрос: ожидать ли реального раскрепощения деловой инициативы, или же все вновь останется на уровне деклараций? Такая ситуация в очередной раз свидетельствует о наличии проблем в развитии равнозначного диалога между бизнесом и государством.

Результаты исследования дают ответы на следующие вопросы:

Есть ли у бизнеса легальные инструменты донесения и отстаивания своих позиций и интересов? Насколько они эффективны?

Какую роль играют сегодня бизнес-союзы и ассоциации?

Являются ли общественно-консультативные советы реальным инструментом представления интересов бизнеса?

Что необходимо сделать, чтобы диалог бизнеса и государства стал равновесным?

Авторы исследования – Никита Беляев – административный директор Центра аналитических инициатив Либерального клуба и независимый эксперт Евгений Мордосевич.

Участники дискуссии:

Валерий Бороденя – заместитель председателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам, Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь;

– заместитель председателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам, Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь; Представитель департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь (спикер уточняется);

Представитель бизнес-союза (спикер уточняется);

Представитель Ассоциации Европейского Бизнеса (спикер уточняется).

Модератор – Александр Филиппов, эксперт ОО «Дискуссионно-аналитическое сообщество «Либеральный клуб».

Программа мероприятия:

18.00 – 19.15 Выступление спикеров

19.15 – 19.45 Общая дискуссия

19.45 – 20.15 Кофе-постскриптум.

Место проведения: Минск, ул. Интернациональная 28, конференц-зал отеля «Европа».

Вход свободный.

Мероприятие организует Общественное объединение «Дискуссионно-аналитическое сообщество «Либеральный клуб».