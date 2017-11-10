Экономическое настроение октября

Сводный индекс экономических настроений в Беларуси выпал из положительной зоны в отрицательную: с 2,6 до -1,8%. Таким образом, данные, приведенные в очередном обзоре экономической конъюнктуры, опубликованном Нацбанком, никак не коррелируют с темпами роста экономики, которые фиксирует статистика. При этом в основных секторах экономики настроения заметно отличаются как между собой, так и по сравнению с предыдущим месяцем.

В октябре т.г. сводный индекс составил -1,8% (-9,5% год назад), а сезонно сглаженный – минус 0,4% против -0,3% в сентябре и -8% год назад. В частности, заметно ухудшились настроения у предприятий промышленности. У них индекс сократился с сентябрьских 7,3 до 1,4% в октябре, а с учетом сезонности – с 4 до 2,3%.

В частности, оценка изменения физического объема заказов на внутреннем рынке сместилась за месяц с -1,1 до -7,1%, на внешнем рынке – с 0,8 до -5,6%, ожидания изменения объемов производства – с 11,1 до 4,1%, а изменения объема складских запасов – улуч­шилось с -11,3 до -6,6%.

Несколько лучше выглядит индекс экономических настроений организаций торговли. В октябре он составил 5%, а с учетом сезонного фактора – 6,1% (месяцем ранее – 7,7 и 3,3%). При этом оценка изменения объема непроданных более 3 месяцев товаров сместилась с -12,1 до -9,9%, изменения физического объема товарооборота – с 3,2 до -4,2%, а ожидание изменения объемов продаж – с 8 до 9,7%.

В строительстве индекс экономических настроений подтянулся с -17,9% в сентябре до -16,8% в октябре, а с учетом сезонного сглаживания – поднялся с -20,5 до -19,2%. При этом оценка изменения объема договоров подряда на внутреннем рынке сместилась с -19,9 до -18,5% (годом ранее – минус 38,7%), на внешнем рынке – с -13,1 до -13,6% (-26,3% годом ранее), а ожидание изменения численности занятых – с -18,7 до -17,1% (-29,6% в октябре 2016 г.).

На транспорте индекс экономических настроений снизился с -3% в сентябре т.г. до -10,7%, а с учетом сезонного сглаживания – остался на уровне -2,8%. При этом оценка изменения объемов договоров перевозки на внутреннем рынке, как и в сентябре, составила -3,4% (годом ранее – минус 24,5%), на внешнем рынке – снизилась с -1,6 до -2,8% (-21,1% годом ранее), изменения спроса на услуги предприятия упало с +5,5 до -5,6% (-22,8% в октябре 2016 г.), а ожидание этого изменения – с -11,6 до -22,7% (-30,4% годом ранее).

Автор публикации: Кирилл ПРУДНИКОВ