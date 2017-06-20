Вопрос-ответ
Два кассовых аппарата – два платежных терминала
Организация планирует продавать товары и проводить техобслуживание и ремонт автомобилей в одном здании. При этом для приема денег от разных видов деятельности будут использоваться 2 кассовых аппарата, находящихся в одном помещении.
Можно ли установить и использовать один платежный терминал для проведения расчетов банковскими карточками?
В соответствии с подп. 2.8 п. 2 постановления Совмина и Нацбанка от 6.07.2011 № 924/16 «Об использовании кассового оборудования, платежных терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и о приеме наличных денежных средств, банковских платежных карточек при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной деятельности, проведении электронных интерактивных игр и выпуске в обращение кассового оборудования» (далее – постановление № 924/16) юридические лица и ИП обязаны установить платежные терминалы, обеспечивающие в т.ч. прием к оплате банковских платежных карточек международных платежных систем Visa и Mast...