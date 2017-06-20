Два кассовых аппарата – два платежных терминала

Организация планирует продавать товары и проводить техобслуживание и ремонт автомобилей в одном здании. При этом для приема денег от разных видов деятельности будут использоваться 2 кассовых аппарата, находящихся в одном помещении.

Можно ли установить и использовать один платежный терминал для проведения расчетов банковскими карточками?