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№45 (2052) от 19.06.2017

20 июня 2017 года

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Вопрос-ответ

Два кассовых аппарата – два платежных терминала

20.06.2017

Организация планирует продавать товары и проводить техобслуживание и ремонт автомобилей в одном здании. При этом для приема денег от разных видов деятельности будут использоваться 2 кассовых аппарата, находящихся в одном помещении.

Можно ли установить и использовать один платежный терминал для проведения расчетов банковскими карточками?

В соответствии с подп. 2.8 п. 2 постановления Совмина и Нацбанка от 6.07.2011 № 924/16 «Об использовании кассового оборудования, платежных терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и о приеме наличных денежных средств, банковских платежных карточек при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной деятельности, проведении электронных интерактивных игр и выпуске в обращение кассового оборудования» (далее – постановление № 924/16) юридические лица и ИП обязаны установить платежные терминалы, обеспечивающие в т.ч. прием к оплате банковских платежных карточек международных платежных систем Visa и Mast...

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