Доверитель допустит просрочку

Требование о возмещении убыт­ков.

В соответствии с п. 1 ст. 861 ГК по договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия. Права и обязанности по сделке, совершенной поверенным, возникают непосредственно у доверителя. Согласно п. 1 ст. 863 ГК поверенный обязан исполнять данное ему поручение в соответствии с указаниями доверителя. Указания доверителя должны быть правомерными, осуществимыми и конк­ретными.

Исходя из подп. 3 ст. 864 ГК поверенный обязан в рамках исполнения договора поручения передавать доверителю без промедления все полученное по сделкам, совершенным во исполнение поручения....