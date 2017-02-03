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03 февраля 2017 года

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Вопрос-ответ

Доверитель допустит просрочку

03.02.2017
Доверитель допустит просрочку

Между сторонами заключен договор поручения. Поверенный исполнил по­ручение. Какие требования вправе предъявить поверенный, если доверитель отказывается от принятия исполнения?

Требование о возмещении убыт­ков.

В соответствии с п. 1 ст. 861 ГК по договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия. Права и обязанности по сделке, совершенной поверенным, возникают непосредственно у доверителя. Согласно п. 1 ст. 863 ГК поверенный обязан исполнять данное ему поручение в соответствии с указаниями доверителя. Указания доверителя должны быть правомерными, осуществимыми и конк­ретными.

Исходя из подп. 3 ст. 864 ГК поверенный обязан в рамках исполнения договора поручения передавать доверителю без промедления все полученное по сделкам, совершенным во исполнение поручения....

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