Вопрос-ответ
Доверитель допустит просрочку
Между сторонами заключен договор поручения. Поверенный исполнил поручение. Какие требования вправе предъявить поверенный, если доверитель отказывается от принятия исполнения?
Требование о возмещении убытков.
В соответствии с п. 1 ст. 861 ГК по договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия. Права и обязанности по сделке, совершенной поверенным, возникают непосредственно у доверителя. Согласно п. 1 ст. 863 ГК поверенный обязан исполнять данное ему поручение в соответствии с указаниями доверителя. Указания доверителя должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.
Исходя из подп. 3 ст. 864 ГК поверенный обязан в рамках исполнения договора поручения передавать доверителю без промедления все полученное по сделкам, совершенным во исполнение поручения....