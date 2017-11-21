Дорожная карта ликвидации изъятий и ограничений на рынках ЕАЭС

Несмотря на достаточно быстрое развитие экономической интеграции в рамках Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), бизнес-сообщество сталкивается со случаями, когда единые механизмы еще не полностью включились и полноценный общий рынок в определенных отраслях не заработал.

Иногда это связано с тем, что общий рынок еще не сформирован, поскольку срок его формирования, согласно установленным планам, еще не наступил (например, общие рынки газа, нефти и нефтепродуктов планируется запустить к 2025 г.). В некоторых случаях имеются препятствия на внутреннем рынке ЕАЭС, виды которых классифицированы в докладе Евразийской экономической комиссии (далее – ЕЭК) «Барьеры, изъятия и ограничения Евразийского союза», опубликованном в марте 2017 г. (далее – Доклад).

Виды таких препятствий представлены в таблице.

Понятие Определение Меры, направленные на устранение Барьеры препятствия для свободного движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы в рамках функционирования внутреннего рынка ЕАЭС, не соответствующие праву ЕАЭС Поскольку барьеры являются нарушением права ЕАЭС, то в отношении них сразу принимаются меры по устранению. Изъятия предусмотренные правом ЕАЭС исключения (отступления) о неприменении государством-членом общих правил функционирования внутреннего рынка ЕАЭС Данные категории препятствий не являются нарушениями права ЕАЭС и устраняются в соответствии с планами мероприятий («дорожными картами»). Ограничения препятствия для свободного движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы в рамках функционирования внутреннего рынка ЕАЭС, возникшие вследствие отсутствия правового регулирования экономических отношений, развитие которых предусмотрено правом Союза

С июня 2016 г., когда в составе ЕЭК было выделено новое направление по функционированию внутренних рынков, уже устранено 14 барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС. Распоряжением Евразийского межправительственного совета от 25.10.2017 № 17 утвержден План мероприятий («дорожная карта») по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС на 2018–2019 годы.

«Дорожная карта» рассчитана на 2 года и включает мероприятия по устранению 17 препятствий, в т.ч. 2 изъятия и 15 ограничений. Фактически это первый прикладной документ в сфере устранения изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС. Анализ препятствий, которые содержатся в «дорожной карте», показывает, что все они являются важными и чувствительными для бизнес-сообщества и граждан стран – участниц ЕАЭС.

Например, одно из таких ограничений – отсутствие условий для осущест­вления межгосударственного информационного взаимодействия между хозяйствующими субъектами государств-­членов (физическими и юридическими лицами) в рамках ЕАЭС, предусматривающего использование имеющих юридическую силу электронных документов, заверенных национальной электронной цифровой подписью (элек­тронной подписью).

С созданием ЕАЭС страны-участницы активно интересуются участием в системах государственных закупок друг друга. При этом требуется наличие у них возможностей выполнения требований государства, проводящего закупки.

Статьей 88 Договора о Евразийском экономическом союзе предусмотрено предоставление государствам – членам ЕАЭС национального режима в сфере государственных (муниципальных) закупок, а также обеспечение беспрепятственного доступа потенциальных по­ставщиков и поставщиков государств-­членов к участию в закупках, проводимых в электронном формате, путем взаимного признания электронной цифровой подписи (далее – ЭЦП), изготовленной в соответствии с законодательством одного государства-члена, другим государством-членом.

В настоящее время взаимное признание такой ЭЦП в полном объеме не реализовано.

Для участия в госзакупках, проводимых в электронном формате, поставщикам из других государств-членов требуется получение ЭЦП в той стране, в которой проводятся закупки. При этом необходимо выполнить ряд дополнительных условий, в т.ч. открыть в другой стране постоянное представительство, счет в банке, нанять персонал или юридического представителя, нотариально заверить документы и т.п. Это препятствует развитию конкуренции в сфере государственных закупок.

В соответствии с «дорожной картой» данное ограничение должно быть устранено до конца 2019 г. Для этого потребуется утверждение порядка, регулирующего признание юридической силы электронных документов при трансграничном взаимодействии физических и юридических лиц государств-членов между собой и с ЕЭК, а также внесение соответствующих изменений в Договор.

Еще один пример ограничений – отсутствие возможности транзита товаров, в отношении которых одним из государств-членов применяются специальные экономические меры, по территории государства-члена. В настоящее время такие меры в одностороннем порядке применяются Россией в отношении стран, которые ввели экономические санкции в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединились к такому решению. На сегодня это США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн. Некоторые виды сельхозпродукции, происходящие из этих стран, запрещены к ввозу в РФ. При этом возникает вопрос о беспрепятственном транзите подобных товаров через территорию России. Это особенно актуально для белорусских транспортных компаний, которые могут оказывать услуги по их перевозке из Евросоюза в Казахстан, Кыргызстан и другие страны. Соответственно, наиболее короткий маршрут в таком случае проходит через Россию.

Во II квартале 2018 г. будет утвержден комплекс мер, направленных на создание единой системы транзита товаров по таможенной территории ЕАЭС с использованием технических средств и сопряжением информационных систем государств-членов. Также в рамках исполнения «дорожной карты» будет проработан вопрос гармонизации требований к профессиональной подготовке водителей, подтверждения их профессиональной квалификации и иных требований, связанных с выдачей водительских удостоверений и их использованием для осуществления предпринимательской или трудовой деятельности.

Периодически возникают вопросы возможности использования национальных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской или трудовой деятельности в рамках ЕАЭС. В частности, в 2017 г. был отменен для граждан стран ЕАЭС запрет на использование иностранных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской или трудовой деятельности в Казахстане. Такой запрет был введен с 1 июня т.г. в России, но затем отменен для граждан Беларуси и ряда других стран. Целесообразно проработать гармонизацию требований в данном вопросе и на уровне ЕАЭС.

Также «дорожная карта» содержит большой перечень значимых препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС, которые предполагается устранить. В част­ности, будут выработаны основополагающие подходы к взаимному признанию пробирных клейм ювелирных изделий и упрощена в дальнейшем взаимная торговля ими. Будут определены на­правления дальнейшего совершенствования и упрощения механизма контроля за уплатой косвенных налогов при экспорте и импорте товаров в рамках взаимной торговли, особенно для малого и среднего бизнеса, выработан механизм признания банковских гарантий, выданных банками-резидентами одной страны ЕАЭС, в качестве обеспечения заявки на участие в государственных или муниципальных закупках в других странах ЕАЭС и др.

Таким образом, реализация «дорожной карты» позволит решить ряд насущных проблем для граждан и бизнеса стран ЕАЭС, демонстрируя удобство и эффективность работы на внутреннем рынке Союза, открывая новые возможности для развития.

Автор публикации: Марина РОМАНОВА, магистр юридических наук, советник Департамента функционирования внутренних рынков ЕЭК