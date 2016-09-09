Долги вертят активами

В июле потенциал роста прибыльности банковского сектора, похоже, выдохся. Банки не могут подкрепить его увеличением кредитования или иными активными операциями, а возможности технических действий ограничены. Тем временем проблемная задолженность продолжает расти, причем в основном за счет государственных предприятий и малого бизнеса.

Небольшое укрепление курса рубля сказалось на состоянии активов белорусских банков, 2/3 которых являются валютными. За июль они выросли на 0,8% (0,5 млрд. BYN), до 64,7 млрд. (здесь и далее – суммы после деноминации). В долларовом эквиваленте это 32,4 млрд. USD (рост за месяц на 1,3%). Таким образом, с начала года активы банков в рублях сократились на 0,5%.

В то же время совокупная прибыль банковской системы в июле по сравнению с предыдущим месяцем сократилась почти на 1/4, что особенно заметно после майского рывка: с 0,1 млрд. BYN до 76 млн. При этом совокупные доходы также снизились на 24,1%, или на 24 млн. BYN. В результате доля прибыли в доходах повысилась с июньских 2,38% до 2,5%, тогда как в начале года она составляла 4,7%.

Нормативный капитал за месяц уменьшился на 0,4% (0,03 млрд. BYN) и составил 8,14 млрд. BYN после прироста на 1,1% в июне. В долларовом эквиваленте этот показатель остался на уровне 4,1 млрд. USD, что на 160 млн. ниже, чем на начало года, – из-за курсовых колебаний рубля.

Такая рублевая динамика нормативного капитала слабо сказалась на достаточности, которая за июль сократилась на 0,1 п.п. до 17,1%, что на 3,3 п.п. меньше, чем год назад.

Рентабельность активов в июле составила 0,6%, увеличившись за месяц на 0,1 п.п. и на столько же – за год. Рентабельность нормативного капитала выросла за июль на 1 п.п. до 5%, что на 0,5 п.п. больше, чем год назад. При этом в среднегодовом выражении рентабельность активов составила 1,1%, а нормативного капитала – 8,7% против 1,3% и 10,6% годом ранее.

Активы, подверженные кредитному риску, в июле возросли на фоне слабого оживления кредитной активности и курсовых колебаний. При этом рисковые активы увеличились на 0,12%, достигнув 41,9 млрд. BYN, а проблемные – на 7,6%, до 5,97 млрд.

Доля проблемных активов в рисковых в июле возросла на 0,85 п.п., за счет опережающего роста проблемных активов, до 14,25%, а в совокупных – на 0,59 п.п. до 9,23%. При этом доля подверженных кредитному риску активов в совокупных составила 64,76%, что на 0,3 п.п. больше, чем месяцем ранее.

Проблемные активы за месяц выросли с 5546,4 млн. BYN до 5968,9 млн., а проблемная задолженность по кредитам и иным активным операциям – с 1586,6 млн. BYN до 1627,8 млн., т.е. с 3,74% всей задолженности до 3,86%. При этом «про­блемная задолженность част­ных компаний в июле сократилась с 830 млн. BYN до 829,9 млн., физических лиц – с 56,3 млн. до 51,8 млн., а госпредприятий – выросла с 664,1 млн. до 699,5 млн. Отметим также, что проблемная задолженность по кредитам, выданным банками субъектам малого и среднего предпринимательства, также резко выросла в июле: с 609,7 млн. до 641 млн. BYN.

Несмотря на слабеющий дол­лар, проблемная задолженность продолжила расти. За месяц «плохих» долгов стало еще на 0,4 млрд. BYN больше – это даже больше июньского прироста. Одно­временно качество про­блемной задолженности почти не изменилось: просроченная задолженность подбирается к уровню половины совокупной.

Коэффициент краткосрочной ликвидности (соотношение активов со сроками погашения до 12 месяцев и обязательств со сроками исполнения до 12 месяцев) в июле сократился сразу на 0,5 п.п. и составил 2,5 против 1,6 год назад. Текущая ликвидность (соотношение суммы активов с оставшимся сроком погашения до 1 месяца, в т.ч. до востребования, и пассивов с оставшимся сроком возврата до 1 месяца, в т.ч. до востребования, и с про­сроченными сроками), напротив, выросла на 4,6 п.п. до 126%. Годом ранее она составляла 141,8%.

Мгновенная ликвидность (соотношение суммы активов до востребования с пассивами до востребования и с просроченными сроками) сократилась на 31,6 п.п. и составила 153,4% против 312,8% год назад.

Соотношение ликвидных и суммарных активов на 1 ав­густа повысилось на 0,2 п.п. до 27,4%, что на 2,3 п.п. меньше, чем на 1 июля 2015 г.

У банков сохраняется дефицит ликвидности, что сопровождается слабой кредитной активностью. При этом наблюдается ухудшение всех показателей ликвидности. С другой стороны, в целом из-за снижения курса доллара США объем активов в эквиваленте за месяц технически вырос на 400 млн. USD (после снижения на 320 млн. в июне). В реальном выражении рублевая часть активов возросла на 0,4 млрд. BYN, тогда как валютная в долларовом эквиваленте прибавила 213 млн. USD.

В структуре активов удельный вес рублевой части вырос за июль с 36,3 до 36,6%, а в пассивах – с 36,2 до 36,5%, что на 1,3% меньше, чем эти показатели на начало года. Такой сдвиг произошел на фоне небольшой ревальвации и колебаний курса рубля в сочетании с минимальным оживлением рублевого кредитования. При этом доля валюты сократилась за июль с 63,7% в активах и 63,8% в пассивах до 63,4% и 63,5% соответственно.

Итак, в июле парад прибыли закончился, но проблемная задолженность продолжает ра­сти. Укрепление рубля не сни­жает риски и финансовые проблемы пред­приятий, платежеспособность которых по-­прежнему остается низкой.