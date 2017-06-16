Документация для ремонта кровли

К какому виду работ следует отнести данные работы? Надо ли на них разрабатывать проектную документацию?

Подлежит ли такие работы сертификации и требуется ли на их выполнение аттестат соответствия работ по устройству защитного слоя?

Работы по устройству защитного слоя относятся к текущему ремонту.

Ремонт – это совокупность работ по восстановлению исправности или работоспособности объекта или его составных частей с приведением объекта в соответствии с требованиями, определенными техническими нормативными правовыми актами, а также по предотвращению их дальнейшего интенсивного износа приложении 5 к Инструкции о порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных акти...