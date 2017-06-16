Скачать свежий номер газеты

№44 (2051) от 16.06.2017

Войти | Зарегистрироваться

$

1.8840 руб.

2.1071 руб.

Р (100)

3.2808 руб.

Ставка рефинансирования

13.00%

Инфляция

0.30%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

183.82 руб.

Тарифная ставка первого разряда

31.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№44 (2051) от 16.06.2017

16 июня 2017 года

Войти | Зарегистрироваться

Вопрос-ответ

Документация для ремонта кровли

16.06.2017

Организация планирует хозяйственным способом выполнить работы по устройству защитного слоя рулонной кровли на здании магазина. Стройматериалы приобретены, работы планируются выполнить силами ремонтного участка (счет 23 «Вспомогательные производства»).

К какому виду работ следует отнести данные работы? Надо ли на них разрабатывать проектную документацию?

Подлежит ли такие работы сертификации и требуется ли на их выполнение аттестат соответствия работ по устройству защитного слоя?

Работы по устройству защитного слоя относятся к текущему ремонту.

Ремонт – это совокупность работ по восстановлению исправности или работоспособности объекта или его составных частей с приведением объекта в соответствии с требованиями, определенными техническими нормативными правовыми актами, а также по предотвращению их дальнейшего интенсивного износа приложении 5 к Инструкции о порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных акти...

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад
Менеджмент: список рубрик
Поддержка
Подписка
Архивы «ЭГ»
Опросы
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 319-45-15, 320-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2017. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit