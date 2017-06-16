Вопрос-ответ
Документация для ремонта кровли
Организация планирует хозяйственным способом выполнить работы по устройству защитного слоя рулонной кровли на здании магазина. Стройматериалы приобретены, работы планируются выполнить силами ремонтного участка (счет 23 «Вспомогательные производства»).
К какому виду работ следует отнести данные работы? Надо ли на них разрабатывать проектную документацию?
Подлежит ли такие работы сертификации и требуется ли на их выполнение аттестат соответствия работ по устройству защитного слоя?
Работы по устройству защитного слоя относятся к текущему ремонту.
Ремонт – это совокупность работ по восстановлению исправности или работоспособности объекта или его составных частей с приведением объекта в соответствии с требованиями, определенными техническими нормативными правовыми актами, а также по предотвращению их дальнейшего интенсивного износа приложении 5 к Инструкции о порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных акти...
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