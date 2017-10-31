Вопрос-ответ
Документ об обучении в РФ
В 3 выпуске ЕТКС есть профессия «Монтажник строительных конструкций».
Можно ли на эту должность принять работника, имеющего свидетельство об окончании обучения и получении профессии «Монтажник строительных стальных и железобетонных конструкций», выданного учебным центром в Санкт-Петербурге, или свидетельство РБ монтажника стальных железобетонных конструкций?
Можно ли применить в данном случае Соглашение между Правительством РБ и Правительством РФ о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях: статья 5 «Диплом о среднем специальном образовании, выдаваемый в Республике Беларусь, и диплом о среднем профессиональном образовании, выдаваемый в Российской Федерации, признаются в обоих государствах соответствующими (...
Автор публикации: Ирина НОВИКОВА, экономист