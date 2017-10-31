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№83 (2090) от 03.11.2017

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№83 (2090) от 03.11.2017

07 ноября 2017 года

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Вопрос-ответ

Документ об обучении в РФ

31.10.2017

В 3 выпуске ЕТКС есть профессия «Монтажник строительных конструкций».

Можно ли на эту должность принять работника, имеющего свидетельство об окончании обучения и получении профессии «Монтажник строительных стальных и железобетонных конструкций», выданного учеб­ным центром в Санкт-Петербурге, или свидетельство РБ монтажника стальных железобетонных конструкций?

Можно ли применить в данном случае Соглашение между Правительством РБ и Правительством РФ о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях: статья 5 «Диплом о среднем специальном образовании, выдаваемый в Республике Беларусь, и диплом о среднем профессиональном образовании, выдаваемый в Российской Федерации, признаются в обоих государствах соответствующими (...

Автор публикации: Ирина НОВИКОВА, экономист

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Содержание «Экономической газеты» N 83 за 3 ноября 2017 года
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