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№65 (1972) от 26.08.2016

26 августа 2016 года

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Консультации

Доход по облигациям:
от процентов до выкупа

19.08.2016

Организация, не являющаяся профессиональным участником рынка ценных бумаг, приобретает на внебиржевом рынке у банка-эмитента (далее – эмитент) бездокументарные процентные облигации, выпущенные в обращение до 1 января 2016 г., срок обращения – 24 месяца. Облигации приобретены по стоимости ниже текущей, но выше номинальной.

Как классифицировать такие ценные бумаги и в какой момент их следует отражать в бухучете? Как отразить в бухучете начисление и получение процентного дохода в мае-июле и первой половине августа 2016 г., а также в дальнейшем – досрочный выкуп облигаций эмитентом по текущей стоимости в сентябре 2016 г.?

Облигация – это эмиссионная ценная бумага, удостоверяющая право ее владельца на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация может также удостоверять право ее владельца на получение определенного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права. Доходом по облигации являют...

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