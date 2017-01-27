Договорной микс

Как квалифицируется договор, содержащий в себе существенные условия договора аренды имущества, которое будет арен­додателем создано в будущем, и договора купли-продажи права аренды данного имуще­ства?

Данный договор квалифицируется как смешанный, содержащий в себе элементы предварительного договора аренды и договора купли-продажи права арен­ды, которое возникнет у продавца (арендодателя) в будущем (после создания имущества).

В соответствии с ч. 1 ст. 577 ГК по договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование. Согласно п. 1 ст. 424 ГК по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать имущество (вещь, товар) в собственность, хозяйственное ведение, оперативное управление другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется...