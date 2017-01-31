Мнение специалиста
Для роста нужны полноценные реформы
Открытая конкурентная экономика, основанная на частном предпринимательстве, может обеспечить Беларуси ежегодный рост ВВП на 3 или 3,5%. Такое мнение в интервью «ЭГ» высказал главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей ГУРИЕВ.
– Сергей Маратович, можно ли считать, что экономика планеты «выздоровела» после мирового кризиса и в ближайшие годы ее ждет стабильный рост?
– Глобальная экономика растет, хотя и не так быстро, как до кризиса: темпы составляют примерно 3% в зависимости от того, как считать – по паритету покупательной способности или рыночному курсу. Но этот рост является неопределенным, потому что мы видим подъем популизма, смену глобальных «правил игры», риски в Китае. И в этом смысле есть о чем тревожиться. Но пока наблюдается достаточно уверенный рост в течение последних нескольких лет, и в этом смысле не стоит так уж жаловаться.
– В последнее время рост экономик развитых государств увеличивается, а во многих странах с формирующимся рынком идет снижение. С чем это связано? Насколько глобальной и продолжительной может быть такая тенденция?
– Это связано в т.ч. с изменением на рынке природных ресурсов. Их экспортерами традиционно были развивающиеся страны. Сланцевая революция в Америке и привела к резкому снижению цен на ресурсы (свой вклад внес и выход на рынок Ирана), тем не менее резкое снижение цен на нефть привело к тому, что в развивающихся странах встали вопросы о других источниках роста. Оказалось, что многие из этих стран построили институты crony сapitals – капитализма для своих друзей и родственников, т.е. коррумпированного капитализма; что без высоких цен на ресурсы в подобных экономиках нет больше роста. С другой стороны, когда цены на нефть снизились, пришло понимание, что в развитых странах есть много интересных инвестиционных проектов, а их политические и экономические институты настолько сильны, что приятнее вкладывать деньги в них. Это также определялось низкими процентными ставками. Будет ли это продолжаться, зависит от того, какую политику станет проводить новая американская администрация.
Отдельная история – Китай. Здесь замедление связано в т.ч. с тем, что необходимы реформы, которые пока откладываются, а темпы роста поддерживаются за счет расширения кредитования. Но так не может продолжаться вечно, поэтому ситуация в Китае – предмет особой обеспокоенности международных финансовых организаций.
– В 2015–2016 гг. в белорусской экономике наблюдался спад. В текущем году и в дальнейшем, в 2017–2020 гг., в программе правительства запланирован среднегодовой рост примерно на 3–3,5%. Достаточно ли этого для успешного развития страны с формирующимся рынком?
– Если Беларусь будет расти с ежегодным темпом 3,5% в ближайшие 20 или 50 лет, это будет несомненный успех, который позволит войти в число развитых стран или, по крайней мере, в число стран с высоким уровнем дохода. Наш прогноз на текущий год положительный, но это всего +1%.
По оценкам ЕБРР, чтобы выйти на темпы роста 3–3,5%, нужны полноценные структурные реформы. Но даже если они начнутся сейчас, в 2017 г. эффект еще не проявится. Он станет виден гораздо позже. Однако в целом мы считаем, что если в Беларуси будет создана открытая конкурентная экономика, основанная на частном предпринимательстве, то в ней вполне возможен рост на 3 или 3,5%.
– А что сдерживает экономический рост в нашей стране сейчас?
– Прежде всего – недостаток конкуренции и ограниченность частного сектора. Частные предприятия всегда будут эффективнее государственных, у них больше стимулов инвестировать в повышение производительности труда. Поэтому они служат основным источником экономического роста и роста доходов. ЕБРР приветствует сотрудничество белорусских предприятий с иностранными партнерами, в т.ч. китайскими. Мы считаем, что у глобализации есть серьезные выгоды. Но следует понимать, что реформы нужно проводить так, чтобы социальные последствия не были отрицательными. К сожалению, во многих странах это не учитывалось должным образом, что привело к серьезным социальным издержкам. Поэтому ЕБРР поддерживает стремление белорусских властей при проведении преобразований компенсировать издержки для самых уязвимых слоев населения, в т.ч. при повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Полагаю, что со временем в Беларуси будет построена экономика, в большей степени основанная на частном секторе, в т.ч. на негосударственных банках. Это будет социально-ориентированная экономика, где уровень неравенства останется по-прежнему невысоким, как и уровень бедности и безработицы. Многие страны нашего региона добились таких результатов. Нет никаких причин считать, что это невозможно у вас. Чем Беларусь отличается от других? Это страна, которая не испытала серьезного роста неравенства, в ней даже самые бедные слои населения выиграли от последних 27 лет перехода к рынку.
– Падение производства и экспорта в традиционных отраслях усилило в Беларуси надежды на инновационные высокотехнологичные сферы деятельности, которые могут «вытянуть» экономику. Может ли, к примеру, IT-сектор в такой стране, как Беларусь, стать главным драйвером роста, заменив, скажем, машиностроение?
– В Беларуси создан конкурентоспособный IT-сектор. Правда, есть слухи о том, что из-за неблагоприятных условий предпринимательства многие бизнесмены, занятые в этой сфере, уезжают из страны. Тем не менее полагаю, что у Беларуси есть конкурентное преимущество, которое может быть важным источником роста. Но и в машиностроении также имеются возможности для повышения эффективности и роста. Особенно, если привлечь иностранных инвесторов, грамотно провести приватизацию.
– В нашей стране одним из основных путей восстановления экономического роста власти считают повышение эффективности госсектора, в т.ч. путем улучшения в нем уровня корпоративного управления. Возможно ли это без существенного сокращения размеров госсектора, его доли в экономике и кардинальных изменений на более высоком уровне управления?
– Если есть политическая воля для повышения качества управления госкомпаниями, безусловно, это можно сделать. Есть общеизвестные способы формирования структуры управления и стимулирования. Часть политических проблем заключается в том, что по мере того, как неэффективные предприятия становятся эффективными, они могут сокращать излишние рабочие места. Это ведет к снижению занятости. Поэтому наряду с повышением качества управления, а также если речь идет о последующей приватизации, необходимо думать, что делать с высвобождаемыми сотрудниками. Их необходимо переобучать, создавать новые рабочие места. Это непростая задача, но в целом повышение уровня корпоративного управления в госсекторе возможно.
– В мире и в нашей стране не утихают дискуссии о возможном крахе идей глобализации и торжестве регионального обособления. Действительно ли Brexit, предвыборные обещания Д. Трампа и другие события приведут к распаду прежних блоков и созданию новых, возможно, с усилением протекционизма?
– Мы действительно опасаемся, что предвыборные обещания некоторых западных политиков приведут к усилению протекционизма. Для нашего региона это большая проблема. Ведь он состоит из небольших стран, которые без глобализации, без доступа к иностранным инвестициям и экспортным рынкам не смогут сократить разрыв с развитыми странами. Для таких стран глобализация – не роскошь, а необходимость. Безусловно, глобализация должна быть более инклюзивной, экономическая политика должна быть такой, чтобы те, кто проиграл от глобализации, получили доступ к новым возможностям.
– В 2008–2010 гг. раздавалось много упреков в адрес ученых-экономистов: «не предупредили», «не предвидели». Что изменилось в современной экономической науке за последние 5–6 лет? Какие уроки она извлекла из последних кризисов и чем может помочь бизнесу и обществу?
– Есть целый ряд направлений новых исследований, связанных с кризисом. Они начали развиваться еще раньше, но кризис показал, насколько важно этим заниматься. Такие исследования, в частности, связаны и с поведенческой экономикой и необходимостью изучать психологические аспекты реагирования людей, в т.ч. на рынке. Проводились как теоретические, так и эмпирические исследования. Появились новые направления в построении макроэкономических моделей, которые позволяют в большей степени учитывать несовершенство рынка и финансовой системы, психологические особенности экономических агентов, случаи «стадного» поведения и т.п. Появились модели финансовых систем, которые описывают, каким образом распространяются шоки, возникают дисбалансы и банкротства. Мы сегодня больше работаем над устойчивостью финансовой системы. Результаты уже можно видеть. Во многих странах банковская система стала гораздо более защищенной от рисков, устойчивой. Конечно, есть исключения, но в целом некоторые из уроков кризиса выучены. Сегодня банковские системы гораздо лучше капитализированы.
Надо сказать, что в Беларуси стресс-тесты, проведенные совместно с МВФ, показывают, что, несмотря на огромный объем плохих долгов, в вашей банковской системе капитала достаточно, и в целом она находится не в таком плохом состоянии, как многие другие.
– Как, на ваш взгляд, изменился уровень экономической науки в России, Беларуси и Казахстане в последние 6 лет?
– Не буду комментировать.
– Востребованы ли исследования ученых-экономистов в наших странах?
– Это тоже сложный вопрос. В наших странах есть проблема с тем, как отличать хороших ученых от плохих. В целом исследования в экономической сфере востребованы, но это не обязательно работы хороших ученых-экономистов. Это большая проблема, потому что мы сталкиваемся со сложными вызовами, причины и последствия которых нужно правильно оценивать. А неправильные советы могут привести страну к катастрофическим последствиям.
– Прошло 6 лет интенсивной евразийской интеграции. Что, по-вашему, принесло за эти годы нашим странам участие в Едином экономическом пространстве, Таможенном союзе, ЕАЭС?
– Безусловно, для Беларуси это была важная возможность доступа к большому российскому рынку. Это создало совершенно другие перспективы для белорусского бизнеса, но в целом пока еще рано говорить об итогах проекта. Мне кажется, раскрытие его потенциала еще впереди. И в этом смысле конкуренты, которые приходят из Китая, развиваются гораздо активнее, инвестируя и в Восточной Европе, и в Центральной Азии. Китайские институты развития работают гораздо быстрее. При этом во многом они пользуются возможностями, предоставляемыми ЕАЭС, потому что, инвестируя в Казахстан или в Беларусь, можно получить доступ ко всему российскому рынку. И в этом смысле здесь есть комплиментарность, взаимодополняемость между этими инициативами.
Автор публикации: Оксана КУЗНЕЦОВА
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