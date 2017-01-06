Диверсификация не удалась

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам 11 месяцев прошлого года составило -3453,3 млн. USD, сообщает Белстат. Годом ранее оно составляло лишь -3086 млн. USD. При этом в целом оборот внешней торговли сократился на 11,8%.

За январь–ноябрь 2016 г. белорусский экспорт составил 21 285,9 млн. USD, а импорт – 24 739,2 млн., что соответственно на 13,3% и 10,5% меньше, чем за аналогичный период 2015 г.

Импорт из стран СНГ сократился на 10,6%, до 14 942,1 млн. USD, а объем поставок белорусских товаров в эти государства превысил прошлогодний уровень на 1,3%, достигнув 13 107,2 млн. USD. В основном это обусловлено ростом поставок в Россию на 2,1% по сравнению с январем–ноябрем 2015 г., до 9775,4 млн. USD, хотя импорт из РФ в нашу страну снизился на 11,6%, до 13 822,6 млн.

В целом экспорт в страны Евразийского экономического союза в январе–ноябре т.г. вырос на 0,2%, до 10 172,2 млн. USD, а импорт из них снизился на 11,5%, до 13 884,5 млн. Отрицательное сальдо в размере -3712,3 млн. USD целиком обес­печено дисбалансом в тор­говле с Россией, который составил -4047,2 млн. USD (в 1,5 раза меньше, чем годом ранее). При этом доля экспорта в страны ЕАЭС выросла с 41,3% в январе–ноябре 2015 г. до 47,8% в 2016 г., в т.ч. в РФ – с 39% до 45,9%. Заметим, что 96,1% нашего экспорта в страны ЕАЭС и 99,6% импорта из них в Беларусь приходится на Россию (годом ранее – 94,3 и 99,6% соответственно).

В торговле со странами вне СНГ экспорт уменьшился на 29,6%, до 8178,7 млн. USD, им­порт – на 10,4%, до 9797,1 млн. Со странами Евросоюза экспорт сократился на 32,8% и составил 5273,6 млн. USD, а импорт – на 6,5%, до 4920,2 млн. USD. Доля экспорта в ЕС сократилась с 32% в январе–ноябре 2015 г. до 24,8% по итогам 11 месяцев прошлого года.

В результате в торговле со странами СНГ для Беларуси сложилось отрицательное сальдо: -1834,9 млн. USD, вне СНГ -1618,4 млн. (годом ранее оно составляло -3765 млн. и +679 млн. USD соответственно). Со странами ЕС сальдо осталось положительным: +353,4 млн. USD (годом ранее – +2590,5 млн. USD).

Таким образом, ориентация белорусского экспорта на рос­сийский рынок и, соответственно, зависимость от экономической ситуации у восточных соседей существенно усилилась.

Автор публикации: Роман КУНИЦКИЙ