Держим курс

Белорусский рубль в августе укрепился к доллару и евро, но немного ослабел к российскому рублю. Между тем население продолжает тратить валютные запасы, а предприятия – покупать валюту для оплаты своих обязательств.

Общий оборот валютного рынка за 8 месяцев т.г. достиг 50 216,5 млн. USD, из которых на сделки на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» приходится всего 6388,7 млн., а на операции с наличной валютой – 7410,6 млн.

Объем сделок с долларом США на БВФБ в августе вырос по сравнению с июлем на 19,6%, по российскому рублю – на 4,2%, а по евро – снизился на 11,3%. При этом волатильность биржевого курса доллара выросла с июльских 1,94% до 3,32% августе, российского рубля – упала с 5,87% до 1,97%, а евро – с 2,68% до 2,61%.

Субъекты хозяйствования – резиденты РБ купили за 8 месяцев валюты на 10 496,9 млн. USD, а продали 10 438,4 млн., в т.ч. в августе – 1602,9 млн. и 1547,2 млн. USD соответственно. Это на 29,9 и 12,5% больше, чем в июле т.г. При этом обязательная продажа составила за 9 месяцев т.г. 4053,4 млн. USD – на 31,3% меньше, чем в январе–августе 2015 г. Отметим, что в августе в обязательном порядке было продано 556,2 млн. USD – на 3,6% меньше, чем годом ранее, и на 5,9% больше, чем в июле т.г.

По последним данным Нацбанка, основными целями покупки валюты субъектами хозяйствования на валютном рынке в июне т.г. были погашение кредитов в иностранной валюте (37,4% купленной валюты), приобретение сырья и материалов (17%), оплата оборудования и комплектующих (10,3%), оплата за топливно-­энергетические ресурсы (6,2%).

В то же время физическими лицами в январе–августе т.г. было куплено иностранной валюты на 3868,3 млн. USD, а продано – на 5036,99 млн., в т.ч. наличной валюты – на 2939,2 млн. и 4471,4 млн., безналичной – 929,2 млн. и 565,6 млн. USD соответственно. В частности, в августе население продало наличной и безналичной валюты на 751,8 млн. USD, а купило – 859 млн. В результате чистая покупка валюты за август составляет 107,2 млн. USD – в 2,2 раза меньше, чем месяцем ранее, а по итогам 8 месяцев зафиксирована чистая продажа в объеме –1168,7 млн. USD. При этом чистая продажа наличной валюты составила 1532,2 млн., а чистая покупка безналичной валюты – 363,6 млн. USD. Отметим, что в августе объем продажи наличной валюты достиг 670,4 млн. USD – на 16% больше, чем в июле, а покупки – 351,1 млн. – на 19,6% больше. Таким образом, отпускной сезон не стимулирует одних белорусов избавляться от валютных накоплений, а других – пополнять запасы.

В августе белорусский рубль продолжил «отвоевывать» позиции у корзины валют. Так, открыв месяц с позиций 1,9958 USD/BYN и 2,2141 EUR/BYN, белорусский рубль с некоторыми колебаниями укреплялся почти на протяжении всего месяца (не считая небольшого отскока 24–30 числа) и завершил турне на уровне 1,9578 USD/BYN и 2,1859 EUR/BYN. Таким образом, за август белорусский рубль укрепился к доллару на 1,9%, к евро – на 1,27%, но предусмотрительно ослабел к российскому рублю – на 1,3%, с 2,9754 за 100 RUB до 3,0154. Это позволяет в какой-то мере учитывать интересы отечественных экспортеров, хотя прежнего девальвационного эффекта это уже не приносит.

Инвестиционная привлекательность вложений в белорусских рублях в таких условиях сохраняется. Средние ставки по новым рублевым депозитам для физических и юридических лиц находились в диапазоне 15–20% годовых (1,3–1,8% в месяц), а валютных – 2,5–4% годовых (0,2–0,35% в месяц). С поправкой на снижение курса доллара получим 2,3–2,8% эффективной доходности в рублях в месяц. В годовом выражении доходность рублевых и валютных депозитов почти сравнялась, даже с учетом осеннее-зимней девальвации. Рублевый депозит за последние 12 месяцев принес своим владельцам примерно 25–30%, а валютный – около 30%. Если эта тенденция продлится, то инвестиции в рублях покажутся более привлекательными.

Автор публикации: Константин АЛЕХИН