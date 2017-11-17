Денежная масса сокращается

В октябре широкая денежная масса (ШДМ) в Беларуси сократилась на 0,46%, до 36 922,9 млн. BYN. Это на 8,8% больше, чем на 1 января т.г. Таким образом, динамика ШДМ с существенным запасом удерживается в рамках, запланированных на текущий год Основными направлениями денежно-кредитной политики (12–16%). Эта политика меняет и структуру денежной массы. Сокращение стимулов и возможностей для сбережений разрушает «депозитную пирамиду», сложившуюся в предыдущие годы.

Объем наличных денег в обращении (денежный агрегат M0) за октябрь снизился на 1,6%, до 2223,3 млн. BYN, а с начала года вырос на 24,1%. Таким образом, удельный вес наличных денег в структуре ШДМ вырос за 10 месяцев с 5,3 до 6%.

Активная рублевая денежная масса (денежный агрегат M1, который включает наличные деньги и текущие рублевые вклады в банках) упала за октябрь на 4,5%, до 6017,3 млн. BYN, хотя с начала года она выросла на 13%. Наряду с уменьшением объема наличности спад агрегата вызван сокращением переводных депозитов за октябрь на 7,1%, до 3794 млн. BYN. При этом остатки на текущих счетах физлиц за октябрь сократились на 9,7%, до 1789,8 млн. BYN, а у юрлиц – на 2,5%, до 2004,2 млн., что соответственно на 14 и 2% больше, чем на начало года. Остатки по срочным счетам сократились на 3,4%, до 5893 млн. BYN, в т.ч. у юрлиц – на 8,5%, до 2582,6 млн., хотя у населения они немного увеличились – на 0,9%, до 3310,4 млн. BYN. Доля М1 в структуре ШДМ за 10 месяцев выросла с 15,7 до 16,3%, уменьшившись за октябрь на 0,7 п.п.

Денежная масса в национальном определении (денежный агрегат М2, из которого исключены средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах) на 1 ноября составила 11 910,3 млн. BYN, что на 3,9% меньше, чем месяцем ранее, но на 11,9% больше, чем на 1 января т.г. При этом доля этого агрегата в ШДМ выросла за 10 месяцев с 31,4 до 32,2%.

Эмиссия рублевых облигаций банков в октябре т.г. возросла на 32,2%, до 268,6 млн. BYN, что в 1,6 раза больше, чем на начало года, валютных – на 2,3% в рублевом эквиваленте, до 2678,8 млн. BYN (+22% с начала года), а в долларовом – на 2,2%, до 1358,3 млн. USD, что на 21,1% больше, чем на 1 января т.г.

Стоимость депозитов в драгметаллах в рублях повысилась за октябрь на 4,8%, до 118,2 млн. BYN (+33,31% с начала года), а в долларовом эквиваленте – на 4,5%, до 59,9 млн. USD (+32,2% с начала года).

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая кроме агрегата М1 включает срочные рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, в октябре сократилась на 3,4%, до 12 178,9 млн. BYN (+12,7% с начала года). Удельный вес рублевой массы в ШДМ увеличился с 31,8% на начало года до 33%, причем за последний месяц он уменьшился на 1 п.п. В итоге доля рублевой составляющей в структуре средней широкой денежной массы в октябре т.г. составила 34,4%, что на 4,8 п.п. больше, чем год назад.

Валютные депозиты за октябрь увеличились в рублевом эквиваленте на 0,86%, до 21 947 млн. BYN (+5,3% с начала года), а в долларовом – на 0,69%, до 11 128,2 млн. USD (+4,6% с начала года). В частности, переводные депозиты населения в валюте сократились в октябре на 0,4%, до 617,1 млн. USD (т.е. опустились на уровень 2-месячной давности), юрлиц – увеличились на 4,3%, до 1637,7 млн. USD, тогда как срочные вклады у физлиц снизились на 0,35%, до 6742,9 млн., а у предприятий – выросли на 1,7%, до 2130,6 млн. USD. С начала года срочные валютные депозиты населения в долларовом эквиваленте с учетом процентов сократились на 3,7%, а юрлиц – выросли на 8,1%.

Таким образом, в октябре сократился объем наличных денег в обращении и средств на рублевых банковских счетах, особенно по срочным счетам юрлиц. Снижение доходности делает банковские депозиты все менее привлекательными для физических и юридических лиц. Зато рост экспорта и снижение лимита обязательной продажи валютной выручки позволяет предприятиям несколько увеличить остатки валюты на своих счетах.

Подготовил Константин АЛЕХИН