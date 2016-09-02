Дело о собственности: владейте, распоряжайтесь, пользуйтесь

История человечества неразрывно связана с развитием отношений собственности, напомнил, представляя исследование, управляющий партнер АБ «Боровцов и Салей БИС» Максим Знак. Их правовое регулирование включает регулирование не только чисто имущественных, но и корпоративных, финансовых и многих других аспектов, которые, в конечном счете, влияют на состав и стоимость активов, принадлежащих конкретному лицу, а также пользы, которую он при этом получает.

Центральный вопрос здесь: пределы осуществления прав собственника, а также возможность их утраты. Абсолютных прав по владению, пользованию и распоряжению своей собственностью не бывает. С античных времен до наших дней отправной точкой для формирования правовых норм в этой сфере становились идеологические предпосылки, которые и сегодня служат основой текущих проблем защиты частной собственности в Беларуси. Они связаны с тем, что государство у нас остается самым крупным собственником, причем активно ведущим хозяйственную деятельность. Кроме того, существует ряд механизмов, в т.ч. косвенных и ненормативных ограничений, позволяющих государству оперативно вмешиваться в деятельность частных компаний. При этом пределы осуществления прав собственника определяются через абстрактное общее благо. Например, для обоснования запрета на отчуждение части имущества правомерно и безусловно приобретенных в собственность предприятий (колхозов). Одновременно в различных программах регулярно говорится об обеспечении надлежащей защиты собственности, но до конкретных дел, воплощенных в нормативных правовых актах, дело обычно не доходит и т.п.

Основная проблема в сфере защиты частной собственности – реформирование отношения к собственнику и самому институту права собственности, считают авторы исследования. Если право собственности в действительности будет восприниматься и государством, и обществом как абсолютное, то правоприменительная практика должна существенно измениться. Первым шагом на этом пути должно стать изменение норм, которые явно ущемляют права собственника и лишают его возможности защитить их.

Пределы осуществления прав владения, пользования и распоряжения, а также возможность лишения собственника своих прав на вещь либо иное имущество – центральный вопрос в регулировании отношений собственности. Без этого института теряет свою актуальность подавляющее большинство норм, включенных в Гражданский кодекс. Ни нормы о производных от права собственности вещных правах, об обязательствах (в т.ч. касающиеся расчетов), ни корпоративные отношения не могут существовать без норм о праве собственности.

Таким образом, при реформировании системы собственности меняются все связанные институты, а ущемление прав собственника неизбежно отражается и на остальных группах правоотношений.

В Беларуси существуют давние традиции становления института собственности – от общеевропейских принципов, закрепленных в статутах ВКЛ и конституции 1791 г.

(«Торжественно обещаем, что не допустим в законе никаких изменений или изъятий, направленных против собственности. Напротив, высшая государственная власть и установленное ею правительство не будут предъявлять каких-либо претензий на имущество граждан, как в частности, так и вообще, под предлогом jurium regalium (исключительных прав монарха) или под каким-либо другим предлогом. Поэтому личную безопасность и всякую собственность, кому-либо по праву принадлежащую, мы уважаем, обеспечиваем и утверждаем как истинный стержень общества, как основу личной свободы граждан и хотим, чтобы они были уважаемы, обеспечены и нерушимы также в будущем».

Конституция Речи Посполитой, 1791 г.),

до особенностей регулирования в Российской империи, с последующим искажением в период СССР и, наконец, двумя этапами регулирования прав собственности на современном этапе (1991–1996 гг., 1996–2016 гг.). При этом нынешние этапы находятся под сильным влиянием советского идеологического наследия.

Согласно ст. 13 Конституции РБ и п. 1 ст. 213 ГК собственность может быть государственной и частной. При этом декларируется, что государство предоставляет всем равные права для осуществления хозяйственной и иной деятельности, а также гарантирует равную защиту и равные условия для развития всех форм собственности. Но в реальности существует ряд ограничений для принятия решений по отчуждению государственной собственности, особые правила для госпредприятий и организаций с долей государства, а также ограничения для частников.

По мнению авторов исследования, одним из наиболее проблемных вопросов остается вопрос о приобретении права собственности на бесхозяйное имущество и приобретении права собственности в силу приобретательной давности. Явные преимущества для такого приобретения установлены для государства как собственника. Но на практике часто требуется защита интересов частников. С другой стороны, последние регулярно сталкиваются с проблемами принудительного изъятия, в т.ч. путем конфискации. Нет адекватного механизма полной компенсации собственнику потерь от изъятия его собственности. Не менее актуальным остается вопрос о порядке приватизации госсобственности и последствиях ее перехода в частные руки.

По мнению белорусских юристов, исходя из сложившейся практики применения ст. 283 ГК наиболее актуальным является вопрос о допустимости истребования имущества у добросовестного приобретателя в случаях, когда изначальное отчуждение собственности было осуществлено по недействительной сделке, однако лицо, ее заключившее, фактически осуществляло функции владельца.

Положение осложняется иерархией отечественного законодательства. При коллизии норм правоприменители руководствуются положениями декретов (указов), а не законом. Кроме того, существует множество подзаконных нормативных правовых актов, которые могут иметь весьма существенное значение при разрешении конкретного спора либо ситуации.

Судебный прецедент не признается у нас источником права, но обобщенная судебная практика, закрепленная в постановлениях Пленума Верховного Суда, по сути, является таковым и признается нормативным правовым документом. А потому суды стремятся соблюдать единообразие судебной практики.

ДИРЕКТИВОЙ № 4 было поручено принимать самые серьезные меры по защите и развитию частной собственности, создавать условия для беспрепятственного осуществления предпринимательской деятельности, в т.ч. гарантировать добросовестным приобретателям имущества сохранение прав собственности и пользования. Но на практике многие из этих мер так и не были реализованы. Поэтому власти то и дело повторяют прежние обещания. Например, в Указе от 23.02.2016 № 78 «О мерах по повышению эффективности социально-экономического комплекса Республики Беларусь» вновь звучит требование по обеспечению неприкосновенности собственности. Но отсутствие здесь какой-либо конкретики в обозначенной декларации заставляет бизнес усомниться в том, что на сей раз что-либо изменится.

Существует множество проблем, связанных с ущемлением прав собственника: от изъятия имущества до урезания возможности распоряжаться и пользоваться им. Часть этих проблем связана с нормами законодательства, а часть – с неформальными институтами и правоприменительной практикой, что обусловлено отношением конкретных должностных лиц к собственникам и их правам.

Авторы исследования обращают внимание на необходимость защиты собственников при обращении взыскания на их имущество, в т.ч. в случаях списания денежных средств по инициативе государственных органов со счета субъекта хозяйствования, в т.ч. со счетов дебиторов, внесудебное взыскание на основании исполнительной надписи нотариуса. Также следует принять меры по недопущению конфискации имущества при отсутствии виновных действий собственника, а в случае изъятия имущества в публичных интересах – обеспечить надлежащую защиту интересов собственника. Особое место в исследования уделяется проблемам обеспечение равных прав для частных и государственных компаний, защите добросовестного приобретателя бывшей госсобственности и косвенным ограничениям прав.

Например, в КоАП имеется более 30 статей, предусматривающих конфискацию имущества. При этом согласно ст. 6.10 КоАП конфискации подлежат предмет административного правонарушения, орудий и средства его совершения независимо от того, в чьей собственности (на праве хозяйственного ведения, оперативного управления) они находятся. Это позволяет изымать любое имущество, в т.ч., например, транспортные средства, на которых без ведома их владельцев произошло несанкционированное перемещение товаров. Данная норма действует, несмотря на запрет в Директиве № 4 конфискации у добросовестных приобретателей.

Собственник в Беларуси сталкивается и с ненормативными ограничениями. Ему могут предложить отказаться от части собственности либо предписать распорядиться своим имуществом определенным образом под угрозой наступления неблагоприятных последствий. Пример тому – ценовые ограничения 2015 г., политика импортозамещения в некоторых сферах деятельности. Все это выходит за рамки правового поля, но бизнесмены выполняют подобные властные распоряжения – не в силу правовой безграмотности, а опасаясь прогневить чиновников. Однако последние не слишком опасаются при этом привлечения к ответственности за превышение власти и служебных полномочий или взыскания ущерба, причиненного собственнику.

Анастасия ГРИГОРЬЕВА

От редакции

Исследование, представленное экспертами РЕФОРУМ, наглядно показывает, насколько болезненной является проблема собственности для Беларуси. Но этот вопрос выходит далеко за рамки законов и кодексов. Ведь собственность – не только (и не столько) правовая, сколько экономическая и философская категория. Отношение к ней в государстве и обществе имеет вполне ощутимую цену.

Формально наш собственник имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом как единолично, так и совместно с другими лицами. Но чтобы эта триада действительно реализовалась, недостаточно декларируемого в ст. 44 Конституции обещания государства гарантировать каждому право собственности и содействовать ее приобретению.

Общественный консенсус о приоритете частной собственности кардинально снижает суммарные транзакционные издержки в экономике, прежде всего – за счет добросовестного исполнения обязательств. Скажем, мучающий белорусские предприятия кризис неплатежей связан не только с нехваткой денег в стране. Во многом это следствие неуважения должников к собственности кредиторов и нежелания государства эффективно пресекать такие настроения. Ведь взыскание долгов, невзирая на форму собственности должника, и четкая работа судебных исполнителей как раз являются реальным признаком исполнения государством гарантий, данных в ст. 44 Конституции.

ГЛАВНЫМ конкурентным преимуществом развитых стран является всеобщее признание того факта, что имеющаяся собственность идеальна, легитимна и должна признаваться всеми. На этом держится деловая активность и надежность финансовых институтов, конвертируемость валют и рост инноваций. Именно поэтому бизнесмены постсоветских стран выводят на Запад свои активы, а стартаперы стремятся реализовать свои идеи там, а не по месту прописки.

Не только действия, но даже отношение или иное высказывание о собственности может привести к масштабным приобретениям или потерям. Последние чаще всего вызваны глубоко засевшим в сознании большевистским подходом к частной собственности. Значительная часть нашего общества по-прежнему уверена, что только доминирование государства гарантирует стабильность, равенство и благополучие. Никакие провалы в экономике не могут переубедить в этом некоторых граждан. То и дело можно услышать тезис, что преимущества частного сектора не доказаны. На самом деле, таких доказательств предостаточно, как и примеров неэффективного использования тех или иных активов. Просто есть забавная особенность: эффективность – тоже вполне субъективное понятие. Если государственникам важны социальные и политические последствия экономических процессов, то у частника есть свое мнение и свои интересы, среди которых главное – сохранить и приумножить свое достояние.

(«Когда дело касается вопроса о собственности, священный долг повелевает поддерживать точку зрения детского букваря как единственно правильную для всех возрастов и всех ступеней развития».

Карл Маркс)

Сама по себе идея создания частной собственности, вернувшаяся в Беларусь в начале 1990-х, как и идея усиления госсобственности, которой увлечены власти с середины 90-х по сей день, еще не приводит к формированию эффективного частного или государственного режима. Происходит лишь перераспределение активов и затрат. Теперь, когда издержки доминирования госсобственности превзошли возможности общества, приходится думать, как переложить их на частный сектор. Таким образом, если приватизация у нас и активизируется, то в основном ради перераспределения издержек.

Для того чтобы возникла эффективная частная собственность, нужен целый ряд дополнительных условий, в т.ч. независимая судебная система. А для того, чтобы государственная собственность работала эффективно, нужны свои условия, в т.ч. исправная обратная связь с обществом, система бюджетного и гражданского контроля.

ТИТУЛ «государственная собственность», на самом же деле, никак не тождественен «общенародной». Скорее он свидетельствует о том, что собственность контролируется чиновниками, в т.ч. по ведомствам или территориальной принадлежности. Поэтому передача активов с республиканского на коммунальный уровень само по себе положение дел не улучшит. Зато у госсобственности постоянно остается проблема ее сохранности, поскольку «всеобщее» слишком похоже на «ничье». Следовательно, обилие госсобственности служит постоянным поводом хищений и коррупции, что, разумеется, влечет усиление контроля, потребность в проверке за контролерами и надзоре за проверяющими. Впрочем, это не значит, что частная собственность не нуждается в контроле – в интересах как собственников, так и остального общества в сферах пересечения интересов разных сторон. Чем неэффективнее собственность, тем труднее ее удерживать и тем дороже это удержание обходится владельцу. Поэтому неудивительно, что Беларусь занимает первое место в мире по численности правоохранительных органов.

Записи в Конституции, ГК, законах и указах, определяющие, разграничивающие и обеспечивающие режимы частной и государственной собственности, вовсе не свидетельствуют о том, что эти режимы работают. Имеющихся в них оговорок достаточно, чтобы в любой момент найти способ для ущемления прав собственника – от мелких ограничений в распоряжении и использовании до лишения права владения. Ведь «общественная необходимость» – понятие весьма субъективное и при желании может трактоваться сколь угодно широко, а ограничения могут носить весьма разнообразный характер. Но главное в них – эксклюзивная возможность бюрократии контролировать любые активы, вплоть до их изъятия у «недостойных» частников.

По мнению некоторых чиновников, государственная собственность «бывшей не бывает». А потому в их глазах приобретение активов у государства никогда не будет считаться добросовестным и безвозвратным и может быть в любой момент оспорено и аннулировано. Зато контролировать из своего руководящего кресла государственную и вообще любую собственность гораздо приятнее, надежнее и безопаснее, чем стать самому частным собственником. Ведь ему о своих активах и правах надо заботиться, защищать, приумножать и, что самое неприятное, нести за них ответственность – административную и социальную, уголовную и субсидиарную. Так что не стоит бояться «номенклатурной приватизации» – номенклатуре она не очень-то нужна.

СЛУЧАИ прямого изъятия имущества у собственников единичны. Но каждый из них производит оглушительный эффект – «резонансные» дела демонстрируют, что такая возможность существует и в любой момент может настичь любого бизнесмена. Зная это, многие из них не рискуют обременять себя на территории республики большим количеством активов, осуществлять долгосрочные инвестиции. Гораздо безопаснее оперировать высоколиквидными и мобильными ресурсами, которые легко конвертировать и перевести в случае надобности подальше от контролеров, штрафов и конфискаций.

Столь же сокрушительный эффект дают некоторые высказывания высокопоставленных чиновников. Достаточно кому-то заявить, к примеру, что у акционеров убыточных предприятий стоит забирать акции, чтобы все частники схватились за сердце и кошелек, а потенциальные инвесторы шарахнулись кто куда. Каждый «урок таким акционерам в масштабах всей страны» хорошо усваивается и надолго запоминается. Потом можно сколько угодно рассуждать о необходимости привлечения инвестиций, обещать режимы наибольшего благоприятствования и совершенствование законодательства. Как бы ни кодифицировались все нормы в едином нормативном акте или раскладывались в отдельные законы и потом вновь собирались в один документ, бизнес видит, сколько оговорок в этом массиве позволяет посягать на его права и как пренебрежительно относятся к собственности неформальные институты. При этом никакие личные гарантии на высшем уровне не заменяют защиты права. Именно права, а не нормативного акта, который при надобности можно переписать в любой момент.

Леонид ФРИДКИН