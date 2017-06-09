Дедолларизация – дело решенное: населению и бизнесу остается в это поверить

Главным достижением регулятор считает заметное снижение уровня долларизации национальной экономики. Так, доля валютных вкладов в общей структуре депозитов за год уменьшилась с 75 до 69,3%. Чтобы закрепить «данную положительную тенденцию», Правление Нацбанка приняло решение о повышении с 1 июля 2017 г. норматива отчислений банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в фонд обязательных резервов от привлеченных средств в иностранной валюте с 11 до 15%. По мнению регулятора, изменение норматива резервирования будет способствовать повышению привлекательности рублевых сбережений по сравнению с валютными.

Собственно, повышение уже состоялось: проценты и эффективная доходность по валютным депозитам упали на небывало низкий уровень. Если средние ставки по новым рублевым депозитам для физических и юридических лиц находились в мае в диапазоне 6–12% годовых (т.е. 0,5–1% в месяц), то по валютным – не более 2,4% годовых (до 0,2% в месяц). Несмотря на снижения ставок по депозитам, рублевый вклад за год принес его владельцу около 20%, валютный – не более 6%, а с учетом курсовых колебаний и инфляции вообще ушел в «минус». Такой разрыв в доходности (почти в 23%) привел к резкой потере привлекательности валютных вкладов. Они еще «живы» разве что благодаря своей надежности и глубокому консерватизму граждан, у которых в глубине души все еще живы вера в СКВ и девальвационные ожидания.

Очередным ограничением использования иностранной валюты в расчетах на территории республики стало прекращение Нацбанком выдачи новых и продление действующих индивидуальных разрешений страховым компаниям на расчеты в иностранной валюте по договорам страхования физических лиц, предусматривающим страхование жизни, в т.ч. страхование дополнительной пенсии. Уже выданные разрешения будут действительны до окончания срока их действия.

Ранее Национальный банк прекратил выдавать новые и продлевать действующие разрешения на использование иностранной валюты при оказании физическим лицам услуг по перевозке авиа­транспортом и медицинских услуг. Все эти меры должны обеспечить минимизацию секторального регулирования от­дельных видов деятельности для обеспечения равных условий конкуренции. В дальнейшем Нацбанк совместно с правительством намерены продолжить реализацию пакетных мер по дедолларизации экономики параллельно с дальнейшей либерализацией валютного рынка.

Напомним, что такая либерализация предполагает отмену обязательной продажи валютной выручки и целевой покупки иностранной валюты субъектами хозяйствования – резидентами. Эти меры запланировано принять до конца 2018 г.

Между тем валютный рынок по-преж­нему остается наиболее активной частью белорусского финансового рынка. В январе–мае т.г. его общий оборот составил 23 870,2 млн. USD. В частности, субъекты хозяйствования – резиденты РБ за 5 месяцев купили валюты на 7190,6 млн. USD, а продали – 7143,97 млн. При этом обязательная продажа составила 1989,9 млн. USD – на 18,6% меньше, чем в январе–мае 2016 г. Так что у предприятий наблюдается небольшое превышение потребности в валюте над ее продажей. Иначе выглядит ситуация в остальных сегментах валютного рынка. Нерезиденты купили валюты всего на 63,5 млн. USD, а продали более чем втрое больше – 207,4 млн. Население за 5 месяцев т.г. купило валюты на 2258,1 млн. USD, а продало 3209,7 млн., в т.ч. наличной валюты – на 1688,3 млн. и 2814,8 млн. USD соответственно. Таким образом, чистая продажа валюты гражданами достигла -951,6 млн. USD, в т.ч. наличной – почти 1,13 млрд., – вполне весомая количественная оценка дедолларизации. Правда, мотивы избавления от иностранных денег в последние полгода зачастую связаны не с повышением доверия к рублям, а с их нехваткой на текущие расходы.

Впрочем, достичь 100-процентной дедолларизации вряд ли быстро удастся и по другим причинам. В стране, где многие предприятия ориентированы на экспорт и импорт, поневоле приходится мыслить и считать в масштабе глобальных валют. Минфин продолжает выпускать для внутреннего употребления валютные облигации, которые благодаря государственным гарантиям и высоким (по сравнению с депозитами) ставкам становятся все более популярными не только у банков и прочих институциональных инвесторов, но и у рядовых граждан. Например, 82% эмиссии очередного, 243-го выпуска государственных облигаций, номинированных в иностранной валюте, были разобраны в первый же день размещения: инвесторы приобрели такие бумаги на 40,98 млн. USD из предложенных 50 млн. Учитывая, что облигации принесут 5,5% годовых в СКВ, такой результат вполне закономерен. По примеру государства некоторые компании тоже стремятся по мере сил использовать подобный инструмент для привлечения капитала – с явной пользой для себя, но немного в ущерб политике дедолларизации.

Жесткий прессинг интернет-ресурсов тоже дал требуемый результат: почти все указывают цены в белорусских рублях. Несколько сложнее избавиться от привычки тут же переводить стоимость пред­лагаемых интернет-магазинами товаров, ставки аренды и зарплаты в доллары. Но чем дольше держится курс, тем меньше потребности пересчета в «у.е.».

«Дедолларизация идет, но показательно не сокращение доли валютных депозитов. Это банально может быть сокращение сбережений вообще, – считает экономист Михаил Чепиков. – Я бы гораздо выше оценил снижающуюся инфляцию, возросшее удобство использования национальных денег после деноминации, устойчивость обменных курсов, укрепляющие доверие населения. Главная проблема в том, что процесс укрепления доверия весьма длительный и уязвимый к любому срыву со стороны макроэкономической нестабильности. Цифры пресс-релиза это тоже подтверждают: более 2/3 сбережений по-прежнему в валюте».

Разумеется, труднее всего отвадить от привычки к доллару теневой сектор. Правда, большинство граждан, оказывающих полу- и нелегальные услуги, не брезгуют принимать вознаграждения в белорусских рублях. А вот коррупционеры чаще всего оценивают свои «услуги» в СКВ и в ней же принимают подношения. По крайне мере, в сообщениях правоохранительных органов о пресечении коррупционных схем суммы выявленных взяток неизменно называются в долларах.

Автор публикации: Вадим ЛЕБЕДЕВ, Константин АЛЕХИН