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№98 (205) от 23.12.2016

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№98 (205) от 23.12.2016

22 декабря 2016 года

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Консультации

Дать согласие прокурору

20.12.2016
Дать согласие прокурору

В соответствии со ст. 6 ХПК право на обращение в суд, рассматривающий экономические дела, в целях защиты государственных и общественных интересов, а также интересов юридических лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами, имеют прокурор, государственные органы, органы местного управления и самоуправления, иные органы.

Компетенция прокуроров на предъявление исков (заявлений) в чужом интересе закреплена в ст. 27 Закона от 8.05.2007 № 220-З «О прокуратуре Республики Беларусь». Согласно этой норме, а также ст.ст. 6 и 66 ХПК прокурор при установлении нарушений законодательства в пределах своей компетенции, руководствуясь установленными ХПК правилами подсудности и подведомственности, вправе предъявить в суд, рассматривающий экономические дела (далее – суд), иск (заявление) в целях защиты интересов юридических лиц (в т.ч. государственных либо с долей государства в уставном фонде), индивидуальных предпринимателей (ИП), организаций, не являющихся юридическими лицами (в т.ч. коллективов работников), граждан, не обл...

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