Четыре фактора успеха реформ

У властей разных стран бывают различные причины, чтобы не проводить реформы, необходимые для благополучия их граждан. Ученые объясняют это конфликтом интересов, при котором определенные социально-экономические группы лоббировали сохранение статус-­кво, помогавшего им продолжать получать большую ренту. Трудно понять, почему этот конфликт сохраняется, если реформы действительно выгодны обществу, общественное мнение не преодолевает лоббизм интересов узких групп. Авторы доклада объясняют это «отсутствием твердых доказательств того, что изменения принесут положительный результат, и идеологическим сопротивлением».

Любое общество может «застрять» на низком уровне развития, отмечает Всемирный банк, даже если люди отчетливо видят назревшую необходимость в изменениях, но по-­разному оценивают природу существующих проблем.

Проблемы в реформировании государственного сектора экономики развивающихся стран отчасти связаны с отсутствием «принудительного ис­полнения политических кон­трактов» между государством и обществом, говорится в исследовании. Третьей стороны в этой ситуации нет, судебное рассмотрение невозможно. На­пример, даже если борьба с коррупцией и идет, государственные чиновники «приспосабливаются» к ней и находят все новые способы ее обойти.

Одно из решений для успешного проведения реформ – гарантировать «некоторую систему норм и сопутствующие неформальные санкции», вынуждающие власти соблюдать соглашения. Например, если государство борется с коррупцией, то общество все равно часто не доверяет ему, воспринимает как коррумпированное. Кроме того, существует фактор «близорукости» простых граж­дан – они не могут быть в курсе итоговых последствий своих требований. Но это не объясняет, почему экономические и политические элиты, имеющие дос­туп к качественной экспертизе, не проводят реформы, говорится в докладе. Поэтому реформы проводятся лишь тогда, когда элиты на самом деле убеждены, что изменения принесут больше благ, которые ценят конкретно они.

Среди части «технократов», реализующих реформы, преобладает точка зрения, согласно которой изменения надо проводить скрытно, говорится в докладе Всемирного банка. Но анализ показывает, что про­зрачность в этом процессе играет важную роль. В исследовании названы 4 ключевых фактора, на которые должны опираться элиты при реализации реформ.

Во-первых, «реформы, скорее всего, окажутся успешными, если они действительно будут реформами – и принесут масштабные преимущества по сравнению с дорогостоящим статусом-кво». При этом не стоит называть реформами «любые изменения в политике или институтах».

Во-вторых, успех реформ зависит от качества их обоснования. У их инициаторов дол­жны быть неидеологические и беспристрастные «технические доказательства». Элитам ну­жно показать населению, на­сколько невыгодно со­хранять статус-кво и какие позитивные изменения принесут реформы. Помочь тут могут независимые аналитические и исследовательские центры с хорошей профессиональной репутацией.

Если оба этих пункта соблюдены, а препятствием для реформ становится ущерб, который они наносят определенным группам, власти должны пообещать им поделиться положительными результатами реформ, чтобы те их не блокировали. Но если запросы слишком велики, вы­платить такие компенсации политики не смогут. На этот случай Всемирный банк выделяет третий фактор реформ. Если проигравшие группы попытаются убедить граждан, что изменения не в их интересах, или будут сознательно проводить экономическую политику в ущерб обществу, то придется не ограничиваться краткосрочными реформами, а начать долго­срочные институциональные из­менения, чтобы нейтрализовать недовольных лоб­бистов.

В-четвертых, Всемирный банк предлагает принять меры в случае, когда изменениям мешают популистские требования или неверная информация, рас­пространяемая проигравшими группами. В таком случае политики должны более качественно обосновывать необходимость изменений. Например, если государство хочет отказаться от каких-либо субсидий для населения, отделаться единовременной компенсацией не удастся. При следующем ценовом шоке возможны уличные протесты с требованием новых субсидий. Поэтому Всемирный банк предлагает объяснить людям, какие другие преимущества они получат при отмене поддержки. Проблема недоверия возникает и в тех случаях, когда государство концентрируется на изменениях только в одной сфере и не желает реформировать другие, которые отбирают у экономики дивиденды, заключают авторы док­лада. Как быть, если государство в лице высшей бюрократии само не доверяет реформам и желает сохранить «дивиденды» для госсектора и лично для себя, в исследовании не объясняется.

Автор публикации: Кирилл ПРУДНИКОВ