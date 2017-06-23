Четверть века «Аудикса»

Старейшей белорусской аудиторской компании «Аудикс» 23 июня 2017 года исполняется 25 лет. О том, как развивался отечественный аудит и какова сейчас ситуация в этой сфере, «ЭГ» рассказал директор компании Александр КОСТЯН.

– Александр Александрович, «Аудиксу» уже четверть века – возраст солидный для белорусской частной компании. Как вы оцениваете пройденный вами и отечественным аудитом путь?

– Наша компания – одна из первых в отечественном аудите, причем одна из немногих, кто начинал в 90-х и успешно работает сегодня. Учредителем «Аудикса» был известный белорусский аудитор Леонид Ковалев. Компании, созданные в те годы, были первопроходцами. Ведь тогда еще не было ни законодательства, регулирующего аудиторскую деятельность, ни Аудиторской палаты, ни Управления аудита при Минфине. Не было практики работы в новой сфере, существенно отличающейся от бухгалтерской и ревизорской.

В 1993 г. образовалась Аудиторская палата, начали выдавать лицензии, а в 1994-м появился Закон «Об аудиторской деятельности». Кстати, сначала вообще не было обязательного аудита. Первыми клиентами аудиторских организаций были в основном компании с ино­странными инвестициями. Потом стали обращаться и белорусские предприятия, желавшие развеять сомнения в правильности ведения бухучета, уплаты налогов, добросовестности и квалификации своих бухгалтеров. Часто клиенты нуждались просто в постановке бухучета. Много было проблем с неплатежами, впрочем, не только у аудиторов.

– А как вы оцениваете ситуацию на рынке аудиторских услуг в нашей стране сегодня?

– Сейчас она достаточно сложна, в значительной степени – из-за ценового демпинга. Конечно, в нынешних экономических условиях не приходится «задирать» цены на аудиторские услуги. Но некоторые аудиторские компании готовы раздавать формальные аудиторские заключения вместо качественной проверки. Есть и предприятия, которых это впол­не устраивает. Например, кто-то за 5400 BYN в весьма сжатые сроки берется аудировать очень крупное госпредприятие с большими оборотами и 10 филиалами, в т.ч. сельхозорганизацией. При этом получается, что на проверку каж­дого структурного подразделения отводится всего по 2 рабочих дня. При таком «раскладе» не может быть качественного аудита.

Ценовой демпинг влечет снижение качества аудиторских услуг. Не случайно, например, в Латвии законом установлена минимальная цена аудита, в Казахстане и России аудит ком­паний могут проводить только юридические лица. У нас же аудиторы – индивидуальные предприниматели находятся в привилегированном положении по сравнению с аудиторскими организациями. Так, ау­ди­тор – ИП может работать один, ему не нужен юридиче­ский адрес, а компания обязана иметь 5 штатных аудиторов, арендовать или приобретать помещение. Поэтому у аудитора – ИП есть возможность предлагать гораздо более низкие цены при полном отсутствии контроля качества.

Статья 12 Закона «Об аудиторской деятельности» предусматривает возмещение аудитором ущерба, если после аудиторской проверки контролирующие органы обнаружили у его клиента нарушения законодательства и наложили на него штрафные санкции. Следовательно, государство и заказчики заинтересованы в качественном аудите. Но это качество обеспечивается не формаль­ным соблюдением правил, хотя это также необходимо, а временем, проведенным у заказчика, и уровнем квалификации аудитора. Из этого и складывается стоимость аудиторских услуг.

Еще одна важная проблема – установленная Законом «О бухгалтерском учете и отчетности» обязанность общественно значимых организаций представлять отчетность по МСФО. Пока специалистов для таких работ в стране мало. Между тем, чтобы представить отчетность по МСФО за 2016 г., надо сделать трансформацию белорусской отчетности и за 2014–2015 гг., т.е. в совокупности за 3 года. При этом бывает, что ОАО, где работает 300 человек и есть дочернее предприятие, по нашему законодательству является общественно значимым и должно представлять отчетность по МСФО, заверенную аудитором, а стройтрест с десятком филиалов и тысячами работников – нет.

Часто необходимость оставления отчетности по МСФО объясняют потребностью в иностранных инвестициях. Но на самом деле она нужна для любых инвесторов и менеджмента компаний. К тому же далеко не всегда стране выгоден зарубежный капитал, особенно когда речь идет о связанных кредитах.

– Как за прошедшие 25 лет изменились условия законодательства, регулирующего ау­диторскую деятельность?

– Оно менялось неоднократно. Сначала условия государственного регулирования аудита были изменены Указом Президента от 12.02.2004 № 67. Аудиторская палата была уп­разднена, а функции регулирования аудита переданы управлению при Минфине. Возможно, это субъективная оценка, но я считаю, что палата была ближе к аудиторам и пониманию их проблем и задач. Проводились собрания, съезды аудиторов, шла постепенная отработка законодательства с учетом мнения участников рынка. Потом, в 2013 г., появился новый закон. Сократился круг лиц, подлежащих обязательному аудиту, клиентов у аудиторских компаний стало меньше. Вообще, стабильность законодательст­ва важна для эффективной деятельности в любой сфере.

Мы входим в Ассоциацию аудиторских организаций и стараемся через нее предложить ряд мер, направленных на совершенствование законодательства в сфере бухучета, налогообложения и аудита. К сожалению, в органах госуправления нас не всегда слышат.

– Когда-то шли острые дискуссии по поводу лицензирования в аудите. Правильной ли была его отмена?

– Я был против его отмены. Лицензирование для нас никогда не было проблемой, но оно дисциплинировало участников рынка, способствовало росту их профессионализма и квалификации. В аудите не должно быть случайных людей. Но сегодня проблемы отрасли не в лицензировании.

– Как отражается на состоянии отечественного рынка аудита присутствие международных аудиторских компаний?

– Очень серьезно. И оно останется таким, в частности, в период трансформации бухгалтерской отчетности общественно значимых организаций на МСФО. Кстати, «Аудикс» – одна из первых отечественных аудиторских компаний, кто начинал сотрудничество с «большой четверкой», когда она еще была «шестеркой». Мы работали с Coopers and Laybrand, которая потом объединилась с Pricewaterhouse и стала PricewaterhouseCoopers. Аудит по международным стандартам нужен для дочерних фирм иностранных компаний, белорусских организаций, имеющих свои структуры за рубежом, банков. Для остальных в этом обычно нет необходимости.

– Как вы относитесь к институту налоговых кон­сультантов, который вот- вот должен появиться у нас? Насколько он необходим и изменит ли что-то в сфере аудита?

– Я не вижу здесь проблем или ограничений для аудиторов. В нашей сфере все останется по-прежнему. Ну, расширится круг тех, кто осуществляет консультации по налогообложению. Фактически мы и так заняты на 70% налоговым ау­дитом, и каких-то перемен здесь не предвидится. Если кто-то из аудиторов захочет получить статус налогового кон­сультанта, этому ничто не помешает. В Германии, чей опыт мы, судя по всему, решили использовать, есть четкое раз­деление функ­ций между аудиторами и налоговыми консультантами. Мне кажутся важными нормы о возмещении ущерба, если будут найдены ошибки при проверке субъекта хозяйствования налоговыми органами.

Но в целом я не вижу как препятствий, так и особой необходимости во внедрении института налоговых консультантов в нашей стране.

Автор публикации: Валерия ГЕРАСИМОВА