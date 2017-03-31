Бюджет высокого напряжения: налоговый и профицитный

Внутренние проблемы экономики и спад на рынках нефтепродуктов и калийных удобрений серьезно затруднили в прошлом году исполнение бюджета в Беларуси. Недостачу доходов от внешнеэкономической деятельности и сокращение прибыли предприятий пришлось компенсировать за счет других налогов, а также экономить на всем, что только можно.

По итогам 2016 года доходы консолидированного бюджета составили 28 526,3 млн. BYN, расходы – 27 322 млн., сообщается в бюллетене Минфина. В номинальном выражении доходы увеличились по сравнению с прошлым годом на 7,1%, расходы – на 9,1%, а в реальном соответственно уменьшились на 0,7% и 1,2%. При этом отношение доходов консолидированного бюджета к ВВП составило 30,2%, а расходов – 29% (за 2015 год – 30,6% и 28,8%).

Основная доля доходов консолидированного бюджета за 2016 год (83,6%) была сформирована за счет налоговых по­ступлений (23 852,3 млн. BYN) и неналоговых (4405,1 млн.). В номинальном выражении это соответственно всего на 7,1% и 3,6% больше, чем в 2015-м, а в реальном – на 0,7% и 3,9% меньше. Безвозмездные поступления выросли в номинальном выражении в 2,6 раза и составили 268,9 млн. BYN, что в реальном выражении в 2,4 раза больше, чем год назад.

Уровень централизации (от­ношение всех доходов консолидированного бюджета к ВВП) снизился с 30,6% в 2015 г. до 30,2% в 2016-м, однако с учетом ФСЗН он уже 2 года держится на отметке 42,6% (для сравнения: в 2013 г. – 29,7% и 41,9%, в 2014-м – 28,2% и 40,3% соответственно). При этом налоговая нагрузка, рассчитываемая как отношение доходов консолидированного бюджета к ВВП, снизилась с 25,6% в 2015 г. до 25,3% в 2016-м (без учета ФСЗН). Таким образом, этот показатель остается на 1 п.п. выше, чем в 2014 г. Однако в текущей пятилетке власти обещают лишь не повышать налоговую нагрузку, по сравнению со сложившейся, но не снижать ее.

Структура налоговых доходов представлена на диаграмме 1. Отметим, что НДС в прошлом году поступило на сумму 8235 млн. BYN (увеличение к 2015 г. на 13,3% в номинальном выражении и на 5,1% в реальном), акцизов – 2185,6 млн. BYN (рост на 12,4% и 4,3% соответственно), подоходного налога – 3937,9 млн. BYN (рост в номинальном выражении на 6,4% и снижение на 1,3% в реальном), налога на прибыль – 2325 млн. BYN (+6,6% и -1,2%). Самый большой рост отмечен по налогам на соб­ственность. Их поступило на сумму 1592,5 млн. BYN, что в номинальном выражении на 29,1% больше, чем годом ранее, и на 19,8% – в реальном. При этом удельный вес этих налогов до­стиг рекордного значения за 5 лет – во многом благодаря предоставлению местным советам права вводить повышающие коэффициенты к налогам на недвижимость и на землю. В то же время самый большой обвал зафиксирован по налоговым доходам от внешнеэкономической деятельности. Их поступило всего 3431,8 млн. BYN: в номинальном выражении на 12,4% меньше, чем год назад, и на 18,8% – в реальном выражении.

В структуре доходов консолидированного бюджета 57,7% составляли доходы республиканского бюджета и 42,3% – собственные доходы местных бюджетов. При этом основными источниками доходов мест­ных бюджетов в отчетном периоде явились поступления по подоходному налогу (25,9% от всех доходов), НДС (16,8%), налогу на прибыль (10,5%), налогам на собственность (10,5%), а также безвозмездные поступления из республиканского бю­джета (21,2%). Таким образом, отмена упомянутых коэффициентов или введение новых налоговых льгот может существенно отразиться на состоянии мес­т­ных бюджетов.

Расходная часть

Структура расходов консолидированного бюджета по фун­кциональной классификации представлена на диаграмме 2(см.ниже). На общегосударственную деятельность было израсходовано в прошлом году 6901,3 млн. BYN (25,3% расходов консолидированного бюджета). Из этой суммы около 27,1% занимали расходы по обслуживанию государственного долга, которые по сравнению с 2015 г. увеличились в номинальном выражении на 25,9%, а в реальном – на 16,8%. Еще 26,7% расходов на общегосударственную деятельность при­ходится на государственную и местные инвестиционные про­граммы, причем здесь расходы сократились к 2015 г. на 8,5% в номинальном выражении, на 15,1% – в реальном.

На финансирование социальной сферы (здравоохранение, физическая культура, спорт, культура, СМИ, образование, социальная политика) было на­правлено 11 840,5 млн. BYN (43,3% от всех расходов консолидированного бюджета), из них на образование – 4593,7 млн. (16,8%), здравоохранение – 3953,9 млн. BYN (14,5%)

Расходы на национальную экономику составили в прош­лом году 4253,3 млн. BYN (15,6% расходов консолидированного бюджета), из которых 47,1% – на поддержку и развитие сельского хозяйства. Господдержка организаций реального сектора экономики осуществлялась, глав­ным образом, в виде возмещения части процентов по кредитам, а также компенсации потерь банков по льготным кредитам, предоставленным субъектам хозяйствования.

На выплату зарплаты и отчислений на социальное страхование бюджетников было направлено 8323,3 млн. BYN (30,5% от общего объема бюджетных расходов). В номинальном выражении это на 6,4% больше, чем в 2015-м, и на 12,3% меньше в реальном выражении. На капитальные расходы было направлено 3470,3 млн. BYN (12,7% всех расходов бюджета) – на 4,2% меньше, чем в 2015 г. в номинальном выражении, и на 11,1% – в реальном.

Консолидированный бюджет за 2016 год исполнен с профицитом в размере 1204,3 млн. BYN, или 1,3% к ВВП (за 2015 г. – 1,8% к ВВП), который был направлен на погашение валютных долговых обязательств рес­публики и долга органов мест­ного управления и самоуправления.

Фонды

Доходы и расходы республиканского централизованного ин­новационного фонда в 2016 г. запланированы в размере по 93,3 млн. BYN (уточненный план – 71,4 млн. и 56,2 млн. BYN соответственно), но фактически удалось получить только 73,15 млн. BYN. Впрочем, расходы были профинансированы всего на 14,4 млн.

Доходы республиканского дорожного фонда за 2016 год составили 394 млн. BYN, из которых 49,2% принесла госпошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к уча­стию в дорожном движении с физических лиц, а 21,4% – с организаций. Еще 20,4% доходов фонда составила плата за проезд тран­спортных средств по плат­ным автомобильным дорогам республики с системой электронного сбора, а 9% – другие доходы.

Расходы фонда за 2016 год составили 533,6 млн. BYN (с учетом направления средств из республиканского бюджета). Из этой суммы 22,5% направлено на содержание автомобильных дорог, 21% – на их строительство и реконструкцию, 21,3% – субвенции местным бюджетам (за счет госпошлины), 11,7% – текущий ремонт автомобильных дорог, 9,7% – их капремонт, а 12,8% – погашение кредитов банков и выплата процентов по ним.

Доходы всех государственных целевых бюджетных фондов, формируемых в составе республиканского бюджета, за 2016 г. составили 763,7 млн. BYN, а их расходы – 1076,1 млн., что на 59,1% и 32% больше в номинальном выражении и на 47,6% и 22,5% в реальном выражении, чем за 2015 год.

Автор публикации: Вадим ЛЕБЕДЕВ