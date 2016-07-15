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№65 (1972) от 26.08.2016

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№65 (1972) от 26.08.2016

26 августа 2016 года

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Вопрос-ответ

Бухгалтерский учет строительных работ

15.07.2016

Рассмотрим особенности определения затрат по строительной деятельности в отдельных ситуациях и порядок их отражения в бухгалтерском учете.

Порядок отражения в бухгалтерском учете строительных работ, связанных с текущим, капитальным ремонтом, модернизацией, реконструкцией зданий, сооружений, зависит в первую очередь от правильности определения основного вида строительных основных работ.

Для правильного определения основного вида строительных работ рекомендуем руководствоваться:

– Законом от 5.07.2004 № 300-З «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республики Беларусь» (далее – Закон № 300-З). В ст. 1 Закона № 300-З приведены термины («ремонт», «капитальный ремонт», «текущий ремонт», «реконструкция» и др.), определяющие основные понятия в строительной деятельности;

– Инструкцией о порядке...

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