Бухгалтерский учет строительных работ

Рассмотрим особенности определения затрат по строительной деятельности в отдельных ситуациях и порядок их отражения в бухгалтерском учете.

Порядок отражения в бухгалтерском учете строительных работ, связанных с текущим, капитальным ремонтом, модернизацией, реконструкцией зданий, сооружений, зависит в первую очередь от правильности определения основного вида строительных основных работ.

Для правильного определения основного вида строительных работ рекомендуем руководствоваться:

– Законом от 5.07.2004 № 300-З «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республики Беларусь» (далее – Закон № 300-З). В ст. 1 Закона № 300-З приведены термины («ремонт», «капитальный ремонт», «текущий ремонт», «реконструкция» и др.), определяющие основные понятия в строительной деятельности;

– Инструкцией о порядке...