Будущее логистики – в руках образования

В рамках «Белорусской транспортной недели 2017», которая пройдет в этом году в Минске с 3 по 5 октября, Международный университет «МИТСО» проведет I национальную олимпиаду по логистике. Специалисты в этой области смогут испробовать свои силы в знании теории и практики логистики и управлении цепями поставок.

Олимпиада пройдет в 2 этапа. Сначала в МИТСО будут решаться тесты и кейсы по логистике и управлению цепями поставок. Затем в одном из логистических центров придется решить пра­ктические задания, разработанные в соответствии с СТБ 2345-2013 «Логистическая деятельность. Требования к профессиональной компетентности персонала исполнителей логистических услуг и процедура сертификации». Победители будут награждены ценными призами от спонсоров.

Подготовка специалистов по специальности «Логистика» от­крыта в МИТСО в 2008 г. Сейчас состоится первый набор в магистратуру по специальности «Управление логистическими системами». Обучение будет включать выезды в страны Балтии и Скандинавии для изучения зарубежного опыта, а также посещение ведущих логистических центров, отметил заведующий кафедрой логистики МИТСО Евгений Иванов. К образовательному процессу будут привлекаться практики из крупнейших логистических ко­м­паний и ТНК, работающих в Беларуси.

Теперь в МИТСО обучается более 700 студентов-логистов. В этом году будет выпущено более 220 дипломированных специалистов и более 50 – по программе переподготовки. В новом учебном году появится ряд новых спецкурсов, в т.ч. «Таможенная логистика», «Международные автомобильные перевозки», «Морские контейнерные перевозки», который, как надеются на кафедре логистики, будет особо популярен после экскурсии в порт Гамбурга.

Кроме того, МИТСО проводит курсы повышения квалификации для специалистов и руководителей организаций, складских комплексов и логистических центров с привлечением практиков ведущих логистических центров и компаний – поставщиков складской тех­ники и оборудования.

С 2016/2017 учебного года обучение по специальности «Операционная деятельность в логистике» (квалификация – операционный логист) началось в Минском колледже предпринимательства, Барановичском экономико-юридическом кол­ледже, Минском государственном профессионально-­техническом колледже легкой промышленности и комплексной логистики, а с 2017/2018 – в колледже современных технологий в машиностроении и автосервисе (филиал «РИПО»), Витебском государственном ин­дустриально-технологическом колледже, Столинском государственном аграрно-экономическом колледже, Грод­ненском торговом колледже «Бел­коопсоюза», Могилевском торговом колледже потребкооперации. Таким образом, через 2 года в республике появятся первые логисты операционного уро­вня, которые так нужны бизнесу.

Академическая наука должна участвовать и в совершенствовании законодательства в об­ласти логистической деятельности. Кафедрой логистики МИТСО в Минтранс направлены предложения о внесении в Закон «О транспортно-экспедиционной деятельности» нормы об обязательном повышении квалификации экспедиторов не реже одного раза в 5 лет. Это предложение поддержано Ас­социацией «БАМЭ».

Напомним, аналогичные требования имеются для водителей-международников. Но квалификация экспедиторов вызывает большие вопросы. После отмены с 1.01.2011 г. лицензирования транспортно-экспедиционной деятельности субъекты хозяйствования игнорируют требование повышения квалификации работников не реже одного раза в 5 лет, предусмотренное постановлением Совмина от 15.07.2011 № 954.

Например, по данным БАМЭ в 2013–2016 гг. в Центре «БАМЭ- Экспедитор» по программе «Транспортно-экспедиционная деятельность (экспедитор транс­портный)», согласованной с Минтрансом, прошли обучение всего 218 человек. Этого явно недостаточно и сказывается на качестве оказываемых транс­портно-экспедиционных услуг, в т.ч. на экспорт. Поэтому необходимо законодательно за­крепить обязанность экспедитора не реже одного раза в 5 лет проходить обучение в соответствующих организациях в объеме не менее 36 академических часов по про­граммам повышения квалификации экспедиторов, со­гласованным с Минтрансом. Полагаем, что это будет способствовать повышению качества транспортно-логистических услуг, а также рейтинга Беларуси по Индексу эффективности логистики (LogisticsPerformanceIndex).

В последнее время в отрасль пришло много новых сотрудников, не имеющих профильного образования или опыта работы. Но этого не надо бояться. У молодых специалистов еще «незамыленный» взгляд, они лучше владеют информационными тех­нологиями, креативнее мыслят, быстрее решают не­стандартные задачи, и они обязательно проявят себя с лучшей стороны. Надо только дать им эту возможность. Ведь сегодняшние выпускники – это будущее нашей логистики.

Автор публикации: Дмитрий КУРОЧКИН, заместитель завкафедрой логистики Международного университета «МИТСО»