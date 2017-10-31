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№83 (2090) от 03.11.2017

07 ноября 2017 года

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Консультации
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Бронирование средств на зарплату

31.10.2017

С 1 ноября 2017 г. применяется новый норматив удержания денежных средств с нанимателей, имеющих задолженность по выплате зарплаты, в размере 326,61 BYN, сообщается на сайте Минтруда и соцзащиты.

Напомним, что согласно Указу Президента от 27.11.1995 № 483 «Об обеспечении свое­временной выплаты заработной платы» с нанимателей, имеющих задолженность по выплате зарплаты, в бесспорном порядке удерживаются суммы, соответствующие 1,5 размера бюд­жета прожиточного минимума для трудоспособного населения (БПМ), скорректированного в период между утверждениями его размеров на индекс потребительских цен на каждого работника с учетом коэффициентов повышения тарифных ставок рабочих по тех­нологическим видам работ, производствам и отраслям экономики исходя из списочной численности работников, и размеру оплаты отпусков, вы­платы обязательных страховых взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование на эти суммы в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения РБ, выходных пособий, алиментов, пособий по государственному социальному страхованию, а также подоходный налог, исчисленный из сумм, удерживаемых в бесспорном порядке и подлежащих налогообложению.

Постановлением Минтруда и соцзащиты от 23.10.2017 № 60 величина БПМ с 1 ноября 2017 г. по 31 января 2018 г. установлена в размере 217,74 BYN, поэтому 1,5 размера этого показателя составляет 326,61 BYN (217,74 х 1,5).

Данный норматив применяется с 1 ноября 2017 г.

Статья доступна для бесплатного просмотра до: 30.11.2017

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Содержание «Экономической газеты» N 83 за 3 ноября 2017 года
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