Больше вакансий и увольнений: число занятых в мае сократилось, уволенных – выросло

В белорусской экономике в мае 2017 г. было занято 4345,1 тыс. человек, сообщает Белстат. Это на 10,6 тыс. меньше, чем в апреле т.г., и на 58,8 тыс. – чем годом ранее. При этом, по данным Минтруда и соцзащиты, численность зарегистрированных безработных за май сократилась с 39,8 тыс. до 37,5 тыс. человек, а уровень зарегистрированной безработицы остался на уровне 0,9% экономически активного населения. Но в большинстве отраслей было уволено больше работников, чем принято.

На работу в мае принято 48 219 человек, а уволено – 62 637, что стало худшим результатом за последние 8 месяцев. При этом коэффициент замещения работников (отношение числа принятых к числу уволенных) в мае т.г. составил всего 0,77, что стало самым низким значением в текущем году.

В частности, в обрабатывающей промышленности в мае принято на работу 8236 человек, а уволено – 9727, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 7794 и 8703 соответственно, в строительстве – 5087 и 6296, в торговле – 7893 и 8397, по видам «транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность» – 2234 и 3002, «услуги по временному проживанию и питанию» – 1014 и 1150, «профессиональная, научная и техническая деятельность» – 687 и 1091, творчество, спорт, развлечения и отдых – 1367 и 2244, в образовании – 3943 и 8725, в здравоохранении и социальных услугах – 3583 и 4660. Рекорд поставлен в тепло- и энергоснабжении, где соотношение принятых и уволенных работников составило 41,2% (1540 на 3740). Таким образом, «оптимизация численности» как способ снижения затрат и повышения зарплат, по-видимому, популярна в большинстве отраслей экономики. Исключение в мае составили горнодобывающая промышленность, где на 205 принятых работников пришлось всего 157 уволенных, информация и связь (908 на 665 соответственно) и прочие виды услуг (561 на 315).

Динамика принятых и уволенных работников в 2016–2017 гг. представлена на диаграмме.

Итак, на конец мая т.г. в республике оставалось всего 37,5 тыс. зарегистрированных безработных, что на 26,1% меньше, чем год назад, и на 8,4% меньше, чем на конец апреля т.г. При этом за 5 месяцев т.г. на учет было поставлено 108,3 тыс. граждан, обратившихся за помощью в трудоустройстве, из них признано безработными 78,3 тыс. человек (72,3% обратившихся). Оказано содействие в трудоустройстве 66,6 тыс. человек, в т.ч. 50,8 тыс. безработных (76,2% всех трудоустроенных).

На конец мая т.г. на 100 заявленных вакансий приходилось 75 безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости и соцзащите, тогда как годом ранее – 145 человек. При этом средний размер пособия на одного безработного в мае 2017 г. составил 27,8 BYN, или 15% от бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.

Автор публикации: Роман КУНИЦКИЙ