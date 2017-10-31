Споры о том, хуже или лучше мир стал бы без рекламы, можно услышать до сих пор. Стали бы люди меньше потреблять, меньше хотеть, меньше завидовать и разочаровываться, если бы исчезла реклама, и были бы от этого счастливее? Или же в мире стало бы меньше красок, меньше предложений на рынке, меньше бесплатных сервисов для пользователя (например, соцсетей), больше монополий?

Минск когда-то имел репутацию города без рекламы. Кто-то из его гостей этим восторгался, кому-то, напротив, её отсутствие казалось признаком его советскости, в плохом смысле слова. Рекламы в Минске и сейчас существенно меньше, чем в столицах государств-соседей, но всё же достаточно, чтобы говорить о том, что она стала неотъемлемой частью нашей жизни, публичного пространства. И не исчезнет из него в ближайшее время.

Люди не жалуются на то, что им приятно, впечатляет их или приносит им пользу. Если рекламу не любят, то обычно за то, что она раздражает. Вместо того, чтобы интриговать и привлекать внимание.

Компании «Урбан Групп» удалось привлечь наше внимание и заинтриговать своим ярким стендом на выставке «Мятный лев» в 2016 году. В этом году их на выставке не было. И это отсутствие ощущалось. Мы решили взять у руководителя компании Екатерины Гиро короткий комментарий о причинах неучастия в выставке, а в итоге у нас получился довольно долгий разговор о месте и смысле рекламы в обществе.

Фото: Руководитель компании «Урбан Групп» Екатерина Гиро

Екатерина заслужила право голоса в этой сфере. Возглавляемая ей компания успешно пережила общий кризис отрасли — у них замедлялся, но не прекращался рост, на 30% были обновлены основные средства производства за последние два года. Кроме того, «Урбан Групп» среди широкого спектра рекламных услуг предлагает эксклюзивный продукт — самую блестящую рекламу, которая только есть в Беларуси.

Блестящую в буквальном смысле слова: она мерцает, бликует и сверкает, играет цветом и светом. При этом не потребляя электричества, а внимания привлекая не меньше, чем светодиодная реклама.

Как это сделано? Она представляет собой мозаику из отдельных светоотражающих элементов (блёсток, пайеток, чешуек), закреплённых на специальных держателях и общей платформе-крепеже. Каждый элемент имеет определённую степень свободы и постоянно колеблется от малейшего воздействия (как снаружи, так и внутри помещений). Диски имеют различную ориентацию друг относительно друга и поэтому отражают свет по-разному и двигаются в разных плоскостях, что служит дополнительным визуальным решением.

Такую рекламу видно издалека и она не «примелькается» даже с течением времени — эффект привыкания практически отсутствует из-за непрограммируемости движения, из-за постоянного изменения направления отражения света и изменения оттенков цветов и степени сверкания.

Выглядит это круто, стильно, необычно и дорого.

Екатерина Гиро рассказала читателям «Экономической газеты», как она узнала об этом продукте и приняла решение продвигать его на беларуском рынке.

— Пять лет назад я была в Германии. Проходя по улице, километра за полтора увидела нечто привлекающее внимание и непонятное. Это было похоже на диодное панно, но что-то в нём смущало. Любое диодное панно, оно программируемо. Есть некие повторяющиеся волны, движение которых чуть разбавляет эффект яркого мигания. А здесь меня привлекла естественность блеска, отсутствие повторяющихся движений. Запрограммировать такое крайне сложно. О нейросетях тогда ещё не слышали. Когда я подошла ближе, то рассмотрела, что это нечто вроде большого монисто из монет.

Увиденное меня вдохновило, и уже на родине я решила найти, что же это такое. Но как искать? Как назвать элементы, из которых состояло это панно? «Какие-то блестяшки»? Нашла я его совершенно случайно. Я люблю иногда петь и выкладываю свои караоке на YouTube. И вот в похожих видео, где люди исполняли ту же песню, увидела на заднем фоне такое же панно. Это был какой-то бар в США, я спросила у автора видео, где он находится, обратилась туда и узнала то, что мне было нужно.

Первая тестовая модель, созданная по открытому патенту, зарегистрированному в США, оказалась неудачной — пайетки не выдержали погодных условий и скрутились. Пришлось их адаптировать к беларускому климату, добиваться большей стойкости. Кроме того, они вышли слишком тяжёлыми: одна панелька весила триста грамм, вес конструкции составлял три килограмма на квадратный метр. Добились веса в 87 грамм для одной панельки.

Сейчас такие конструкции выдерживают любые морозы и ветры. Мощный ураган в июле 2016 года, который повредил самолёты и сорвал крышу в Национальном аэропорту, не нанёс вреда ни одной рекламной конструкции. «Они только лучше стали выглядеть», — говорит Екатерина. Гарантия на изделия в зависимости от модели даётся от 1 года до 10 лет.

Технология известна с 70-х годов прошлого века, впервые была использована в США. В настоящее время системы подвижного изображения в различных модификациях производятся по всему миру с незначительными местными отличиями.

Сейчас компания «Урбан Групп» работает в сотрудничестве с научно-производственной компанией «Технология Отражения» (Краснодар, РФ), являясь эксклюзивным представителем и поставщиком панелей SolaAir на территории Беларуси. На нашем рынке эта технология предлагается под торговым наименованием «Живая реклама».

Вместе с тем, как пояснила Екатерина, компания является производителем схожей технологии, которая отличается устройством, размерами, материалами и системой крепления. Её торговое наименование «Сила ветра». Основная особенность: каждый динамический элемент является независимым, имеет собственное основание-держатель и несколько типов крепления. Также динамический элемент может быть любой формы и более чем 20 типоразмеров. Подобное исполнение позволяет создавать фигурные изображения усложнённой геометрии.

— Да, это трудоёмкая технология. В значительной степени ручная работа. Но я не стремлюсь к тому, чтобы «хапнуть сразу много», удовлетворив массовый спрос на простой продукт. Мне это не очень интересно. Фигурально выражаясь, когда другие заполняют рынок «серой туалетной бумагой», я предлагаю «цветную, трёхслойную и ароматизированную бумагу с тиснением». Взялась я за это, потому что на рынке рекламы в Беларуси был застой. Ничего нового вообще не появлялось. И меня к этому подтолкнула собственная тяга к развитию и открытиям. А ещё нехватка ярких пятен в нашей жизни. У нас мало солнца, много пасмурных дней, частые дожди, не так много красивых объектов, которые радовали бы глаз. Отчасти из-за этого так распространена неудовлетворённость окружающей жизнью. Так почему бы не сделать её красивее? И для нас самих, и для туристов, которых мы стараемся привлечь в страну. Нехватку исторических и культурных достопримечательностей как раз можно компенсировать чем-то современным и модным. Вкладываясь в оригинальную рекламу, вы не только обеспечиваете себе большую узнаваемость и рост продаж, но и выполняете важную общественную функцию — создаёте привлекательное публичное пространство.

Беларуский клиент довольно консервативен, говорит Екатерина. Ему присуще недоверие не только к новшествам как таковым, но и к идее, что «в этой стране может быть что-то хорошее». Получается замкнутый круг. Такое недоверие порождает нежелание что-либо менять, а отсутствие изменений — недоверие к их возможности вместе с неудовлетворённостью тем, что есть. «Попробуй чуть-чуть. Сделай маленький шажочек», — говорит Екатерина.

Компания «Урбан Групп» занимается созданием серии открыток с «истинно национальными беларускими праздниками». Думает о социально проекте совместно с МЧС: идея в том, чтобы своими выразительными средствами, то есть из «живых» панелей, создать привлекательные стенды, возле которых детям и подросткам хотелось бы фотографироваться, при этом они усваивали бы значимую информацию (как нужно вести себя во время пожара). У них уже есть положительный опыт сотрудничества с госструктурами — «Урбан Групп» занималась оформлением объектов по заказу столицы, в частности, украшала национальными узорами главную ёлку страны. Они также хотят предложить городу создать привлекательные локации для селфи. И они это могут — у их стенда на выставке «Мятный лев» - 2016 охотно и часто фотографировались.

Видео: Живая реклама на выставке Мятный лев 2016

— Реклама — это гораздо больше, чем реклама, чтобы отдавать её на откуп только коммерции. Как кто-то сказал, есть две самых больших ошибки: находясь посредине озера, видеть цель и не грести, и не видеть цели и грести. Если мы хотим сделать нашу страну привлекательнее для нас самих и для приезжающих к нам туристов, на рекламу стоит взглянуть как на социально значимое явление, на то, что открывает новые возможности. Поэтому выставка рекламы, на мой взгляд, могла бы быть организована иначе. В неё имеет смысл вложиться как в ярмарку идей и талантов, площадку для обсуждения инноваций. Для этого у такой выставки должны быть спонсоры, чтобы организаторам не надо было думать, отобьётся она или нет, привлекая только тех, кто способен заплатить за место.

Напоследок мы спросили у Екатерины Гиро, насколько дорога её продукция и что для неё самое главное в работе.

— На наш продукт смотрят, раскрыв рот, у него есть пресловутый «вау-эффект». Вокруг нашего стенда в 2016 году буквально толпились люди. Вот молоко, хлеб, колбаса, а это… вау, чёрная икра! Конечно, всем казалось, что это нереально дорого. Но это не так. Светодиодные панели гораздо дороже в обслуживании.

А самое дорогое для меня — люди, с которыми я работаю. Я их всех очень люблю и всем доверяю, мне до всех есть дело, а им есть дело до меня. В нашей компании нет никого, кто работал бы меньше года. Это очень важно для накапливания, вынашивания и развития идей. И хотя у нас до сих пор не включили отопление, никто не разбегается ради офисов класса «А» (смеётся). Мы считаем, что важнее быть, чем казаться. Лучше вложить деньги в людей и производство, чем в ненужные понты.

Автор публикации: Дмитрий ГАЛКО