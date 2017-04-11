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№28 (2035) от 11.04.2017

11 апреля 2017 года

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Фондовый рынок

Биржа ждет инвесторов и эмитентов: есть технологии, инструменты и идеи

11.04.2017

Биржа ждет инвесторов и эмитентов: есть технологии, инструменты и идеиВ Стратегии развития финансового рынка Беларуси до 2020 года особое место занимают вопросы рынка ценных бумаг. О том, что происходит в этом сегменте и что его ждет в будущем, рассказывает председатель правления ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа) Андрей АУХИМЕНЯ.

Андрей Григорьевич, прошел год после вступления в силу Закона «О ценных бумагах». Что изменилось за это время на отечественном фондовом рынке?

– Для нас Закон стал своеобразным вызовом, ведь он подразумевает появление альтернативы Биржи – такого института, как организатор торгов. И мы, чтобы улучшить и укрепить свои конкурентные позиции на отечественном фондовом рынке, оставаясь центральным звеном финансовой инфраструктуры, осуществили необходимый комплекс мероприятий: модернизировали программно-технический комплекс, расчетно-клиринговую систему, запустили пилотный проект в области блокчейн-технологий (ведение реестра заключенных на Бирже сделок). Таким образом, мы постепенно превращ...

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