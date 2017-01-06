Безвозмездная передача без налоговых последствий

В соответствии с данным нормативным актом при безвозмездной передаче с 1.11.2016 г. по 31.03.2017 г. сельскохозяйственным и иным организациям, обслуживающим сельское хозяйство, организациями, входящими в систему Минпрома, и участниками холдингов этого министерства для выполнения работ по заказам физических и юридических лиц предоставляются определенные льготы. При этом Указ № 492 вступает в силу после его официального опу­бликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1.11.2016 г. Такая оговорка заставляет подозревать, что передача идет полным ходом уже давно.

Теперь определяется, что у передающей стороны обороты по безвозмездной передаче машин и оборудования не признаются объектом налогообложения НДС. Таким образом, на них не будут распространяться нор­мы подп. 1.1.3 п. 1 ст. 93 НК и данная льгота применяется шире, чем нормы подп. 2.5.1 п. 2 ст. 93 НК. В свою очередь, у получателей стоимость полученных машин и оборудования не включается в состав внереализационных доходов для целей исчисления налога на прибыль и единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции и не учитывается при исчислении части прибыли (дохода), перечисляемой в государственный целевой бюд­жетный фонд национального раз­вития в соответствии с Указом Президента от 28.12.2005 № 637.

Перечень этой техники утверждается Минпромом по согласованию с Минсельхозпродом и облисполкомами. В него дол­ж­ны войти сведения о наименовании и количестве без­возмездно передаваемых машин и оборудования, наименовании пе­редающих и получающих ор­ганизаций.

В Указе № 492 не уточняются источники покрытия убытков промышленных предприятий от безвозмездной передачи машин и оборудования. На эти объекты не распространяются нормы Указа Президента от 7.08.2015 № 345 «О выбытии имущества», действовавшие до 1.01.2017 г. Так что их стоимость придется включать в состав прочих расходов по текущей деятельности (если речь идет о готовой продукции) или расходов по инвестиционной деятельности (для основных средств).

Автор публикации: Вадим ЛЕБЕДЕВ