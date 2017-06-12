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Банки и расчеты
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«Белкарт» учитывает направления развития международных платежных систем

12.06.2017

Стратегия «Белкарт» учитывает направления развития международных платежных систем. Такой комментарий дала «ЭГ» начальник управления платежных инструментов и цифровых технологий Нацбанка РБ Ольга Антонович.

«Белкарт» учитывает направления развития международных платежных систем«Когда мы разрабатываем перспективные направления развития национальной платежной системы, мы смотрим на все тренды развития в мире, на то, куда движутся международные платежные системы. Сегодня «БЕЛКАРТ» -- это система, сформированная без участия государства, ее акционерами являются крупнейшие банки и «Банковский процессинговый центр». Ее развитие идет в унисон со стратегиями международных платежных систем, но важно устранить имеющееся отставание по некоторым позициям.

В частности, сегодня платежные карты международных систем эмитируются с чипом и магнитной полосой, а карты «Белкарт» -- только с магнитной полосой. В обозримом будущем внутренняя платежная система планирует выпускать карточки с чипом, как более безопасные.

Другой вопрос – оплата товаров и услуг онлайн. Не недавнего времени невозможно было оплачивать по карте «Белкарт» покупки в Интернете, в связи с этим есть планы – доработать карту.

Также было проблемой расплатиться картой «Белкарт» за границей, однако недавно национальная платежная система заключила соглашение с системой MasterCard и выпускает кобрендинговые карты БелкартMaestro, с которыми уже можно выезжать за границу и оплачивать там покупки.

То есть система «Белкарт» двигается вперед, желая достойно конкурировать с международными платежными системами. Есть ниша, где она может комфортно работать, надо только больше себя рекламировать. В Беларуси доля «Белкарт» в обращении -- 39%, для сравнения: доля карт Visa – 40%. Т.е. у внутренней платежной системы очень хорошие показатели», -- считает О.Антронович.

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