Беларусь сокращает гендерный разрыв

В исследовании приводится сводный индекс гендерного неравенства – количественный измеритель равноправия полов в различных странах, ежегодно рассчитываемый с 2006 г. В текущем году оценивалась ситуация с равенством мужчин и женщин в 144 странах мира. По сравнению с прошлым годом среднемировой уровень обеспечения равенства полов уменьшился с 68,3% до 68%, при этом 82 страны ухудшили свои показатели, и лишь в 60 странах они улучшились. Еще две страны – Мьянма и Фиджи – появились в рейтинге впервые.

Таким образом, гендерный разрыв в мире в текущем году в первый раз за последнее десятилетие увеличился и составил 32%, а «медленное, но уверенное движение» в сторону равенства мужчин и женщин, отмечаемое специалистами форума ранее, затормозилось. Причем ситуация ухудшилась во всех 4 областях, которые исследуются при его расчете, – «Участие и возможности в экономической сфере», «Образование», «Здоровье и продолжительность жизни» и «Участие в политическом процессе».

При сохранении таких темпов сближения полов возможное достижение полного гендерного равенства, по мнению аналитиков ВЭФ, теперь откладывается на 100 лет, хотя еще в прошлом году они оценивали его в 83 года. Если же брать только первую область, в которой, в частности, рассматривается соотношение оплаты мужчин и женщин за равный труд, то ситуация вообще выглядит катастрофической – равенства здесь придется ждать 217 лет.

Тем более значимо выглядят достижения Беларуси, которая, по оценкам специалистов ВЭФ, в этом году преодолела разрыв в гендерном неравенстве на 74,4%, сохранив 5-ю позицию в экономической области и несколько отступив в сферах образования и здравоохранения (с 29-го на 35-е и с 40-го на 45-е соответственно), и смогла повысить свое положение в рейтинге за счет улучшения ситуации в политической сфере, где она шагнула с 80-го на 73-е место. Отметим, что значения показателей в каждой из этих сфер были либо сохранены нашей страной, либо улучшены (в экономической – с 82,3% до 82,7%, в политической – с 14,6% до 17,3%), что и обусловило повышение позиции.

При этом до Латвии, которая занимает высшее (20-е) место в рейтинге из всех постсоветских стран и имеет сводный индекс 75,6%, нам теперь почти «рукой подать». Что касается других стран бывшего Союза, то снизу нас «подпирает» Молдова (30-е место, сводный индекс 74,0%). Интересно, что в прошлом году она занимала 26-ю позицию, на которой теперь оказалась Беларусь, так что мы поменялись с ней местами. Далее следует Эстония (37-е, 73,1%), которая за год рухнула сразу на 15 мест, Казахстан (52-е, 71,3%, -1), Украина (61-е, 70,5%, +8), Россия (71-е, 69,6%, +4), Кыргызстан (85-е, 69,1%, -4), Грузия (94-е, 67,9%, -4), Таджикистан (95-е, 67,8%, -2), Армения (96-е, 67,7%, +6) и Азербайджан (97-е, 67,6%, -11).

В тройку «призеров», как и в прошлом году, попали страны Северной Европы. Лидером рейтинга 9-й год подряд остается Исландия, которая смогла преодолеть разрыв в гендерном неравенстве на 87,8%. За ней следуют взобравшаяся на одно место Норвегия (83,0%) и опустившаяся на одну позицию Финляндия (82,3%). Не изменился по составу и ТОР-10 – в него опять попали Руанда, Швеция, Никарагуа, Словения, Ирландия, Новая Зеландия и Филиппины. «В хвосте», как и в прошлом году, плетутся Сирия, Пакистан и Йемен.

Отметим, что большинство крупнейших стран совсем не являются примером в плане равенства полов. К тому же ситуация в них продолжает ухудшаться: США опустились с 45-го на 49-е место, Индия – с 87-го на 108-е, Бразилия – с 79-го на 90-е, Китай – с 99-го на 100-е, Япония – со 111-го на 114-е. При этом впечатляющий взлет продемонстрировала Канада, поднявшаяся сразу на 19 ступенек – 35-го на 16-е место.

Автор публикации: Дмитрий КОРШУНОВ