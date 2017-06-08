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№43 (2050) от 13.06.2017

15 июня 2017 года

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ВЭД
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Белагро-2017: экспортное открытие Африки

08.06.2017
Белагро-2017: экспортное открытие Африки

Во время проведения Белорусской агропромышленной недели «Белагро-2017» состоялся первый белорусско-африканский форум с участием ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и Африканского экспортно-импортного банка. Главная тема мероприятия – поиск возможностей сотрудничества в сельскохозяйственной и промышленной сферах.

В форуме участвует более 70 представителей стран Африки, включая министров сельского хозяйства Анголы, Намибии и Уганды, министра промышленности Анголы, министра финансов Того, президента Национального союза африканских фермеров, руководство банковских структур и крупнейших компаний Африки.

У участников встречи самые амбициозные планы. Председатель правления Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанк) Бенедикт Орама объявил о намерении увеличить товарооборот между Беларусью и странами Африки до 3 млрд. USD к 2020 году. Залогом достижения этой цели г-н Орама считает интерес к участию в форуме представителей власти и бизнеса из африканских стран. По мнению банкира, потенциал сотрудничества есть в сфере развития инфраструктуры и сельского хозяйства, поставок белорусской карьерной и сельскохозяйственной техники, грузовых автомобилей и автобусов. В свою очередь, для Беларуси интересны поставки из стран Африки сырьевых и сельскохозяйственных товаров, в т.ч. какао (кстати, весь импорт бобов какао идет из Ганы, а пасты – из этой страны и Кот-д'Ивуара). Возможны взаимные инвестиции.

Африканский регион очень интересен для нашей страны, считает заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло. При этом особые надежды возлагаются на экспорт молочной и мясной продукции, тем более что надо диверсифицировать рынки сбыта. По словам замминистра, в первую очередь нам интересна торговля с африканскими странами, поставки сельхозтехники, создание совместных предприятий, ряд других проектов в сельхознаправлении. Например, агрокомбинат «Дзержинский» уже поставляет мяса птицы в страны Африки, планируются переговоры с рядом руководителей по поставкам птицеводческой продукции.

Усилить экономические позиции Беларуси в странах Африки могло бы расширение там сети диппредставительств. Сейчас белорусские посольства имеются в Египте, ЮАР, Эфиопии и Нигерии. Заместитель министра иностранных дел РБ Валентин Рыбаков отметил, что хотя содержание посольства в иностранном государстве – дело дорогостоящее, но если это оправдывается, стоит расширить сеть наших загранучреждений. Для открытия посольств целенаправленно выбираются те государства, которые могут служить опорными точками для сотрудничества не только с конкретной страной, но и во всем регионе, пояснил В. Рыбаков.

Важным шагом в расширении сотрудничества должно стать открытие Афрэксимбанком кредитной линии на 150 млн. USD для закупки белорусских товаров. Г-н Орама сообщил журналистам, что по итогам форума планируется церемония подписания рамочного соглашения между ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и Африканским экспортно-импортным банком. В целом потенциал такого финансирования оценивается в 800 млн. USD, а соглашение станет первым шагом к достижению этой цели. В прошлом году Афрэксимбанк и Банк развития договорились зарезервировать определенные лимиты средств – по 400 млн. USD c каждой стороны.

Таблица. Экспорт и импорт товаров из Беларуси по отдельным странам Африки (млн. USD)

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

экспорт

импорт

экспорт

импорт

экспорт

импорт

экспорт

импорт

экспорт

импорт

экспорт

импорт

Алжир

18,4

0

11,4

0

12,2

0

6,0

0

1,3

0

1,9

0

Ангола

2,6

0

0,7

0

1,1

0

5,7

0

31,2

0

40,3

0

Гана

33,2

25,8

18,4

21,4

11,3

23,1

1,8

25,2

2,4

24,4

2,4

25,1

Гвинея

0

1,2

0

0

0

0

0

0,0

 

1,1

0

40,7

Египет

45,2

19,0

77,7

19,4

36,3

25,6

134,0

22,4

98,0

88,3

43,4

14,4

Замбия

1,7

 

2,0

0

0,3

0

0,1

0

0,1

0

2,6

0

Зимбабве

0

2,3

0

5,5

0

3,2

0

4,8

0

1,4

0

3,9

Камерун

14,3

0,7

5,7

1,3

3,6

2,9

3,4

0,4

8,5

3,6

2,2

28,8

Кения

0,0

1,5

1,1

1,0

1,6

1,1

13,8

3,2

3,3

10,8

1,9

16,4

Кот-д'Ивуар

24,2

48,1

16,3

30,6

20,6

17,5

15,8

25,7

23,6

15,1

15,2

55,6

Либерия

0

10,2

0

4,7

0

0,3

0

0,0

0

0,1

0

18,2

Мавритания

0

5,5

0

5,4

0

0,8

0

2,5

0

0,6

0

2,1

Малави

0

2,8

0

6,2

0

2,5

0

1,0

0

0,9

0

1,4

Мали

16,7

0

16,0

0

11,3

0

6,1

0

8,4

0

21,2

0

Марокко

8,9

0

8,3

0

8,9

0

5,6

0

3,0

0

21,0

0

Нигерия

74,7

22,6

17,6

19,3

31,4

19,0

20,9

6,5

30,5

3,2

10,1

9,2

Сенегал

26,2

0

5,7

0

5,1

0

9,4

0

14,4

0

7,7

0

Судан

15,5

0

32,4

0

70,7

0

28,0

0

41,4

0

34,3

0

Сьерра-Леоне

0,1

0,1

0,1

0,4

0,0

0,2

0,5

0,2

1,1

0,3

1,9

16,4

Танзания

0

1,6

0

5,1

0

6,5

0

4,2

 

1,6

0

6,3

Тунис

12,9

1,6

30,4

1,7

17,9

2,7

3,8

3,6

13,0

3,9

1,0

2,6

Уганда

3,2

3,2

0,1

2,9

0,0

5,9

15,9

2,3

6,0

0,6

12,9

2,5

Эфиопия

4,2

0

2,0

0

1,9

0

3,1

0

11,7

0

3,4

0

Южная Африка

14,7

6,1

24,5

8,1

27,6

14,6

40,6

17,4

7,0

122,7

3,3

6,3

Отметим, что объем экспорта по 24 африканским странам - основным партнерам этого региона в лучшие времена ненамного превышал 300 млн. USD, а импорт за последние 5 лет почти удвоился (в 2011-м – 316,7 млн. и 106,3 млн. USD соответственно, в 2012-м – 270,4 млн. 133 млн., в 2014-м – 314,5 и 119,4 млн., в 2015-м – 304,9 и 278,6 млн., а в 2016-м – 226,7 млн. и 249,9 млн. соответственно. При этом импорт из некоторых африканских стран в 2015-2016 гг. вырос в несколько раз. Например, резко выросли поставки томатов, капусты, салата, корнеплодов и т.п. из Камеруна, Сьерра-Леоне, Гвинеи, Буркина-Фасо и некоторых других. Теперь, судя по заявлениям участников форума, взаимный товарооборот Беларуси с африканскими странами за три года должен вырасти в 5-6 раз.

Автор публикации: Кирилл ПРУДНИКОВ

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