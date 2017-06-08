Белагро-2017: экспортное открытие Африки

Во время проведения Белорусской агропромышленной недели «Белагро-2017» состоялся первый белорусско-африканский форум с участием ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и Африканского экспортно-импортного банка. Главная тема мероприятия – поиск возможностей сотрудничества в сельскохозяйственной и промышленной сферах.

В форуме участвует более 70 представителей стран Африки, включая министров сельского хозяйства Анголы, Намибии и Уганды, министра промышленности Анголы, министра финансов Того, президента Национального союза африканских фермеров, руководство банковских структур и крупнейших компаний Африки.

У участников встречи самые амбициозные планы. Председатель правления Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанк) Бенедикт Орама объявил о намерении увеличить товарооборот между Беларусью и странами Африки до 3 млрд. USD к 2020 году. Залогом достижения этой цели г-н Орама считает интерес к участию в форуме представителей власти и бизнеса из африканских стран. По мнению банкира, потенциал сотрудничества есть в сфере развития инфраструктуры и сельского хозяйства, поставок белорусской карьерной и сельскохозяйственной техники, грузовых автомобилей и автобусов. В свою очередь, для Беларуси интересны поставки из стран Африки сырьевых и сельскохозяйственных товаров, в т.ч. какао (кстати, весь импорт бобов какао идет из Ганы, а пасты – из этой страны и Кот-д'Ивуара). Возможны взаимные инвестиции.

Африканский регион очень интересен для нашей страны, считает заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло. При этом особые надежды возлагаются на экспорт молочной и мясной продукции, тем более что надо диверсифицировать рынки сбыта. По словам замминистра, в первую очередь нам интересна торговля с африканскими странами, поставки сельхозтехники, создание совместных предприятий, ряд других проектов в сельхознаправлении. Например, агрокомбинат «Дзержинский» уже поставляет мяса птицы в страны Африки, планируются переговоры с рядом руководителей по поставкам птицеводческой продукции.

Усилить экономические позиции Беларуси в странах Африки могло бы расширение там сети диппредставительств. Сейчас белорусские посольства имеются в Египте, ЮАР, Эфиопии и Нигерии. Заместитель министра иностранных дел РБ Валентин Рыбаков отметил, что хотя содержание посольства в иностранном государстве – дело дорогостоящее, но если это оправдывается, стоит расширить сеть наших загранучреждений. Для открытия посольств целенаправленно выбираются те государства, которые могут служить опорными точками для сотрудничества не только с конкретной страной, но и во всем регионе, пояснил В. Рыбаков.

Важным шагом в расширении сотрудничества должно стать открытие Афрэксимбанком кредитной линии на 150 млн. USD для закупки белорусских товаров. Г-н Орама сообщил журналистам, что по итогам форума планируется церемония подписания рамочного соглашения между ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и Африканским экспортно-импортным банком. В целом потенциал такого финансирования оценивается в 800 млн. USD, а соглашение станет первым шагом к достижению этой цели. В прошлом году Афрэксимбанк и Банк развития договорились зарезервировать определенные лимиты средств – по 400 млн. USD c каждой стороны.

Таблица. Экспорт и импорт товаров из Беларуси по отдельным странам Африки (млн. USD)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт Алжир 18,4 0 11,4 0 12,2 0 6,0 0 1,3 0 1,9 0 Ангола 2,6 0 0,7 0 1,1 0 5,7 0 31,2 0 40,3 0 Гана 33,2 25,8 18,4 21,4 11,3 23,1 1,8 25,2 2,4 24,4 2,4 25,1 Гвинея 0 1,2 0 0 0 0 0 0,0 1,1 0 40,7 Египет 45,2 19,0 77,7 19,4 36,3 25,6 134,0 22,4 98,0 88,3 43,4 14,4 Замбия 1,7 2,0 0 0,3 0 0,1 0 0,1 0 2,6 0 Зимбабве 0 2,3 0 5,5 0 3,2 0 4,8 0 1,4 0 3,9 Камерун 14,3 0,7 5,7 1,3 3,6 2,9 3,4 0,4 8,5 3,6 2,2 28,8 Кения 0,0 1,5 1,1 1,0 1,6 1,1 13,8 3,2 3,3 10,8 1,9 16,4 Кот-д'Ивуар 24,2 48,1 16,3 30,6 20,6 17,5 15,8 25,7 23,6 15,1 15,2 55,6 Либерия 0 10,2 0 4,7 0 0,3 0 0,0 0 0,1 0 18,2 Мавритания 0 5,5 0 5,4 0 0,8 0 2,5 0 0,6 0 2,1 Малави 0 2,8 0 6,2 0 2,5 0 1,0 0 0,9 0 1,4 Мали 16,7 0 16,0 0 11,3 0 6,1 0 8,4 0 21,2 0 Марокко 8,9 0 8,3 0 8,9 0 5,6 0 3,0 0 21,0 0 Нигерия 74,7 22,6 17,6 19,3 31,4 19,0 20,9 6,5 30,5 3,2 10,1 9,2 Сенегал 26,2 0 5,7 0 5,1 0 9,4 0 14,4 0 7,7 0 Судан 15,5 0 32,4 0 70,7 0 28,0 0 41,4 0 34,3 0 Сьерра-Леоне 0,1 0,1 0,1 0,4 0,0 0,2 0,5 0,2 1,1 0,3 1,9 16,4 Танзания 0 1,6 0 5,1 0 6,5 0 4,2 1,6 0 6,3 Тунис 12,9 1,6 30,4 1,7 17,9 2,7 3,8 3,6 13,0 3,9 1,0 2,6 Уганда 3,2 3,2 0,1 2,9 0,0 5,9 15,9 2,3 6,0 0,6 12,9 2,5 Эфиопия 4,2 0 2,0 0 1,9 0 3,1 0 11,7 0 3,4 0 Южная Африка 14,7 6,1 24,5 8,1 27,6 14,6 40,6 17,4 7,0 122,7 3,3 6,3

Отметим, что объем экспорта по 24 африканским странам - основным партнерам этого региона в лучшие времена ненамного превышал 300 млн. USD, а импорт за последние 5 лет почти удвоился (в 2011-м – 316,7 млн. и 106,3 млн. USD соответственно, в 2012-м – 270,4 млн. 133 млн., в 2014-м – 314,5 и 119,4 млн., в 2015-м – 304,9 и 278,6 млн., а в 2016-м – 226,7 млн. и 249,9 млн. соответственно. При этом импорт из некоторых африканских стран в 2015-2016 гг. вырос в несколько раз. Например, резко выросли поставки томатов, капусты, салата, корнеплодов и т.п. из Камеруна, Сьерра-Леоне, Гвинеи, Буркина-Фасо и некоторых других. Теперь, судя по заявлениям участников форума, взаимный товарооборот Беларуси с африканскими странами за три года должен вырасти в 5-6 раз.

Автор публикации: Кирилл ПРУДНИКОВ