ВЭД
Белагро-2017: экспортное открытие Африки
Во время проведения Белорусской агропромышленной недели «Белагро-2017» состоялся первый белорусско-африканский форум с участием ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и Африканского экспортно-импортного банка. Главная тема мероприятия – поиск возможностей сотрудничества в сельскохозяйственной и промышленной сферах.
В форуме участвует более 70 представителей стран Африки, включая министров сельского хозяйства Анголы, Намибии и Уганды, министра промышленности Анголы, министра финансов Того, президента Национального союза африканских фермеров, руководство банковских структур и крупнейших компаний Африки.
У участников встречи самые амбициозные планы. Председатель правления Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанк) Бенедикт Орама объявил о намерении увеличить товарооборот между Беларусью и странами Африки до 3 млрд. USD к 2020 году. Залогом достижения этой цели г-н Орама считает интерес к участию в форуме представителей власти и бизнеса из африканских стран. По мнению банкира, потенциал сотрудничества есть в сфере развития инфраструктуры и сельского хозяйства, поставок белорусской карьерной и сельскохозяйственной техники, грузовых автомобилей и автобусов. В свою очередь, для Беларуси интересны поставки из стран Африки сырьевых и сельскохозяйственных товаров, в т.ч. какао (кстати, весь импорт бобов какао идет из Ганы, а пасты – из этой страны и Кот-д'Ивуара). Возможны взаимные инвестиции.
Африканский регион очень интересен для нашей страны, считает заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло. При этом особые надежды возлагаются на экспорт молочной и мясной продукции, тем более что надо диверсифицировать рынки сбыта. По словам замминистра, в первую очередь нам интересна торговля с африканскими странами, поставки сельхозтехники, создание совместных предприятий, ряд других проектов в сельхознаправлении. Например, агрокомбинат «Дзержинский» уже поставляет мяса птицы в страны Африки, планируются переговоры с рядом руководителей по поставкам птицеводческой продукции.
Усилить экономические позиции Беларуси в странах Африки могло бы расширение там сети диппредставительств. Сейчас белорусские посольства имеются в Египте, ЮАР, Эфиопии и Нигерии. Заместитель министра иностранных дел РБ Валентин Рыбаков отметил, что хотя содержание посольства в иностранном государстве – дело дорогостоящее, но если это оправдывается, стоит расширить сеть наших загранучреждений. Для открытия посольств целенаправленно выбираются те государства, которые могут служить опорными точками для сотрудничества не только с конкретной страной, но и во всем регионе, пояснил В. Рыбаков.
Важным шагом в расширении сотрудничества должно стать открытие Афрэксимбанком кредитной линии на 150 млн. USD для закупки белорусских товаров. Г-н Орама сообщил журналистам, что по итогам форума планируется церемония подписания рамочного соглашения между ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и Африканским экспортно-импортным банком. В целом потенциал такого финансирования оценивается в 800 млн. USD, а соглашение станет первым шагом к достижению этой цели. В прошлом году Афрэксимбанк и Банк развития договорились зарезервировать определенные лимиты средств – по 400 млн. USD c каждой стороны.
Таблица. Экспорт и импорт товаров из Беларуси по отдельным странам Африки (млн. USD)
|
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
экспорт
|
импорт
|
экспорт
|
импорт
|
экспорт
|
импорт
|
экспорт
|
импорт
|
экспорт
|
импорт
|
экспорт
|
импорт
|
Алжир
|
18,4
|
0
|
11,4
|
0
|
12,2
|
0
|
6,0
|
0
|
1,3
|
0
|
1,9
|
0
|
Ангола
|
2,6
|
0
|
0,7
|
0
|
1,1
|
0
|
5,7
|
0
|
31,2
|
0
|
40,3
|
0
|
Гана
|
33,2
|
25,8
|
18,4
|
21,4
|
11,3
|
23,1
|
1,8
|
25,2
|
2,4
|
24,4
|
2,4
|
25,1
|
Гвинея
|
0
|
1,2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,0
|
|
1,1
|
0
|
40,7
|
Египет
|
45,2
|
19,0
|
77,7
|
19,4
|
36,3
|
25,6
|
134,0
|
22,4
|
98,0
|
88,3
|
43,4
|
14,4
|
Замбия
|
1,7
|
|
2,0
|
0
|
0,3
|
0
|
0,1
|
0
|
0,1
|
0
|
2,6
|
0
|
Зимбабве
|
0
|
2,3
|
0
|
5,5
|
0
|
3,2
|
0
|
4,8
|
0
|
1,4
|
0
|
3,9
|
Камерун
|
14,3
|
0,7
|
5,7
|
1,3
|
3,6
|
2,9
|
3,4
|
0,4
|
8,5
|
3,6
|
2,2
|
28,8
|
Кения
|
0,0
|
1,5
|
1,1
|
1,0
|
1,6
|
1,1
|
13,8
|
3,2
|
3,3
|
10,8
|
1,9
|
16,4
|
Кот-д'Ивуар
|
24,2
|
48,1
|
16,3
|
30,6
|
20,6
|
17,5
|
15,8
|
25,7
|
23,6
|
15,1
|
15,2
|
55,6
|
Либерия
|
0
|
10,2
|
0
|
4,7
|
0
|
0,3
|
0
|
0,0
|
0
|
0,1
|
0
|
18,2
|
Мавритания
|
0
|
5,5
|
0
|
5,4
|
0
|
0,8
|
0
|
2,5
|
0
|
0,6
|
0
|
2,1
|
Малави
|
0
|
2,8
|
0
|
6,2
|
0
|
2,5
|
0
|
1,0
|
0
|
0,9
|
0
|
1,4
|
Мали
|
16,7
|
0
|
16,0
|
0
|
11,3
|
0
|
6,1
|
0
|
8,4
|
0
|
21,2
|
0
|
Марокко
|
8,9
|
0
|
8,3
|
0
|
8,9
|
0
|
5,6
|
0
|
3,0
|
0
|
21,0
|
0
|
Нигерия
|
74,7
|
22,6
|
17,6
|
19,3
|
31,4
|
19,0
|
20,9
|
6,5
|
30,5
|
3,2
|
10,1
|
9,2
|
Сенегал
|
26,2
|
0
|
5,7
|
0
|
5,1
|
0
|
9,4
|
0
|
14,4
|
0
|
7,7
|
0
|
Судан
|
15,5
|
0
|
32,4
|
0
|
70,7
|
0
|
28,0
|
0
|
41,4
|
0
|
34,3
|
0
|
Сьерра-Леоне
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,4
|
0,0
|
0,2
|
0,5
|
0,2
|
1,1
|
0,3
|
1,9
|
16,4
|
Танзания
|
0
|
1,6
|
0
|
5,1
|
0
|
6,5
|
0
|
4,2
|
|
1,6
|
0
|
6,3
|
Тунис
|
12,9
|
1,6
|
30,4
|
1,7
|
17,9
|
2,7
|
3,8
|
3,6
|
13,0
|
3,9
|
1,0
|
2,6
|
Уганда
|
3,2
|
3,2
|
0,1
|
2,9
|
0,0
|
5,9
|
15,9
|
2,3
|
6,0
|
0,6
|
12,9
|
2,5
|
Эфиопия
|
4,2
|
0
|
2,0
|
0
|
1,9
|
0
|
3,1
|
0
|
11,7
|
0
|
3,4
|
0
|
Южная Африка
|
14,7
|
6,1
|
24,5
|
8,1
|
27,6
|
14,6
|
40,6
|
17,4
|
7,0
|
122,7
|
3,3
|
6,3
Отметим, что объем экспорта по 24 африканским странам - основным партнерам этого региона в лучшие времена ненамного превышал 300 млн. USD, а импорт за последние 5 лет почти удвоился (в 2011-м – 316,7 млн. и 106,3 млн. USD соответственно, в 2012-м – 270,4 млн. 133 млн., в 2014-м – 314,5 и 119,4 млн., в 2015-м – 304,9 и 278,6 млн., а в 2016-м – 226,7 млн. и 249,9 млн. соответственно. При этом импорт из некоторых африканских стран в 2015-2016 гг. вырос в несколько раз. Например, резко выросли поставки томатов, капусты, салата, корнеплодов и т.п. из Камеруна, Сьерра-Леоне, Гвинеи, Буркина-Фасо и некоторых других. Теперь, судя по заявлениям участников форума, взаимный товарооборот Беларуси с африканскими странами за три года должен вырасти в 5-6 раз.
Автор публикации: Кирилл ПРУДНИКОВ
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