Банкиры получат бонусы за границей

Официально конкретная цифра не озвучена, но в 2014 году занимавшая тогда эту должность Надежда Ермакова сообщала в интервью, что речь идет о сумме примерно в 2000 USD в месяц.

Сколько же зарабатывают боссы белорусского банковского бизнеса?

По статистике, одна из самых высоких по стране – средняя зарплата работников, занятых во «вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг и страхования». Она достигла 1768,1 руб. в месяц. Но абсолютное большинство сотрудников белорусских банков считаются трудящимися сферы финансовых услуг (кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения) и получили в среднем 1288,6 руб. за сентябрь. Причем с начала года заработная плата в обеих группах заметно упала.

В вакансиях для рядовых банковских работников (кассиров, операционистов, операторов колл-центров) называется ежемесячный доход в 500-700 рублей. В райцентрах за эту работу могут платить еще меньше – 300-450 рублей. Зарплаты в 2000 рублей имеют квалифицированные специалисты, привлекающие клиентов и занятые первичной работой с заемщиками-юрлицами.

Известно о вакантной сейчас должности начальника департамента в «Идея банке» с окладом в 5 000 рублей в месяц. В открытых источниках проскальзывали данные о поиске сотрудников высшего звена, вплоть до заместителя председателя правления одного из частных банков. Там «засветились» суммы от 3800 до 5000 рублей. Непонятно только, включены ли сюда премии и бонусы, или же это только фиксированная часть зарплаты высокопоставленного банкира.

Председателей правления и других топ-менеджеров через сайты вакансий белорусские банки не ищут. Реальный уровень их доходов составляет коммерческую тайну и в какой-то степени о нем можно судить по размеру зарплат их коллег в сопредельных странах, например, в России. Понятно, что при этом надо ориентироваться не на Москву и Санкт-Петербург, а на более бедные субъекты РФ.

Если «кризисно-санкционную» зарплату руководителей самых крупных российских банков эксперты оценивают в 6-10 млн. USD в год, то для председателей правления и их замов в более мелких финансовых учреждениях фиксированная часть дохода находится в пределах «вилки» от 5 000 до 100 000 USD в месяц.

Доходы банковских служащих среднего и низового звена в России в два-три раза выше, чем у белорусских коллег.

Логично предположить, что председатель правления белорусского банка не должен иметь доходы ниже, чем его низкооплачиваемый коллега из самого бедного региона РФ и мелкого банка. То есть 10 000 рублей – нижняя планка, за которую зарплата главного человека в белорусском банке опускаться не должна. А значит, наши власти ведут речь о сокращении зарплат финансовых боссов в разы.

К чему приведет такое нововведение? Согласятся ли председатели правления и другие топ-менеджеры банков, приносящие акционерам миллионы долларов, довольствоваться предложенным уровнем доходов?

На прямое нарушение законодательства никто, конечно же, не пойдет. Государственные банки столкнутся с оттоком наиболее талантливых управленцев. Частные же финансовые учреждения, особенно входящие в международные банковские группы, легко найдут возможность выдавать своим белорусским топ-менеджерам вознаграждение за пределами РБ.

Да, многие считают, что при средней зарплате по стране в 844 рубля и значительно меньших доходах в большинстве регионов, в обществе накапливается социальная напряженность. На этом фоне уровень жизни высокопоставленных банкиров мог вызвать раздражение не только у руководства страны. Действительно, идея ограничить зарплаты банковским топ-менеджерам живо обсуждается в Интернет-пространстве, но абсолютное большинство белорусских пользователей гнева в адрес банкиров совершенно не разделяют.

Автор публикации: Евгений АЛЕКСАНДРОВ