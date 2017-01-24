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№6 (2013) от 24.01.2017

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№6 (2013) от 24.01.2017

24 января 2017 года

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Вопрос-ответ

Аттестация рабочих мест в микроорганизации

24.01.2017

В микроорганизации, занимающейся оптовой торговлей, работают завскладом, кладовщик, специалист по продажам и бухгалтер. Надо ли проводить аттестацию рабочих мест?

Согласно п. 2 Положения о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утв. постановлением Совмина от 22.02.2008 № 253 (далее – Положение), аттестация проводится в целях выявления на конкретном рабочем месте работника, занятого на нем полный рабочий день, факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса, воздействующих на работоспособность и здоровье работающего в процессе трудовой деятельности, разработки и реализации плана мероприятий по улучшению условий труда на рабочих мес­тах с вредными и (или) опасными условиями труда, определения права работника на пенсию по воз­расту за работу с особыми условиями труда, сокращенную продолжительность рабоче...

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