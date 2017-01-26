«Атлант-М» открыл продажи онлайн

Онлайн-автосалон, продающий автомобили марки Volkswagen, открылся 24 января в Беларуси по ссылке: vw.atlant-m.by . Теперь купить машину у официального дилера можно из любой точки Беларуси, где есть Интернет, продолжая пользоваться всеми преимуществами обслуживания в реальном автосалоне.

Обслуживание в автосалоне vw.atlant-m.by полностью копирует процесс покупки в реальности. Виртуальный консультант уточнит, нашли ли вы то, что искали, и поможет оставить заявку с вопросами. Те, кто пока не привык общаться с онлайн-продавцом, смогут получить звонок от консультанта в течение 45 секунд и уточнить наличие машины, ее физические параметры и комплектацию. В виртуальном салоне можно даже “присесть” за руль: панорамное фото салона позволит рассмотреть машину изнутри и исследовать каждую деталь будущей покупки. По завершению оформления машину вместе с пакетом документов доставят прямо к вашему подъезду.

«Мы убеждены, что за такими продажами будущее, и через пару лет в онлайн уйдет большинство современных автомобильных брендов, — считает управляющий импортером Volkswagen в Беларуси Сергей Михневич. -- «Онлайн-автосалон — это новая услуга не только в Беларуси, но и во всей Восточной Европе. Мы рады быть в этом первыми. Сейчас онлайн-автосалон ориентирован в первую очередь на тех, кто находится далеко от “оффлайн-автоцентров” или хочет удивить близких подарком с доставкой на дом».

Напомним, крупнейший в СНГ автомобильный холдинг “Атлант-М" уже более 20 лет поставляет на белорусский рынок автомобили марки Volkswagen. К началу 2017 г. компания насчитывала 8 автомобильных салонов в стране — нынешний станет 9-м. На протяжении четырех лет одна из моделей бренда — экономичный Polo — стал лидером продаж в категории новых машин бюджетного класса. В июле был продан десятитысячный автомобиль этой модели.

«В 2016 г. Volkswagen стал мировым лидером по продажам автомобилей, продав более 10 миллионов машин. Доверие к бренду и делает возможным переход в онлайн: название бренда стало синонимом качества. Мы рады сделать жизнь своих покупателей еще проще, теперь купить нашу машину не сложнее, чем заказать суши», - комментирует генеральный директор холдинга “Атлант-М” Сергей Савицкий.

Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА