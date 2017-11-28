Аптечка для работников и налог на прибыль

Предприятие комплектует аптечки в соответствии с постановлением Минздрава от 4.12.2014 № 80 «Об установлении перечней аптечек первой помощи, аптечек скорой медицинской помощи, вложений, входящих в эти аптечки, и определении порядка их комплектации» (далее – постановление № 80). Однако на предприятии имеется ряд профессий, работа по которым связана с высокими температурными режимами: стекловар, оператор стеклоформующих машин и др.

Можно ли предусмотреть выдачу такого лекарственного средства, как «Пантенол», на участок, где есть данные профессии? Если да, вправе ли организация списывать стоимость этого препарата на затраты, учитываемые при исчислении налога на прибыль?

Выдать лекарственное средство «Пантенол» работникам можно, но учесть его стоимость при налогообложении прибыли нельзя.

Охрана труда – это система обеспечения безопасности жизни и здоровья работающих в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально-экономические, организационные, технические, психофизиологические, санитарно-противоэпидемические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия и средства (ст. 1 Закон...

Автор публикации: Наталья БОРИСЕНКО, аудитор