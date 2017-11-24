Адвокат свидетеля в уголовном процессе

В Палате представителей готовится ко второму чтению проект закона «О внесении дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь» (далее – проект), закрепляющий право свидетеля на адвоката в уголовном процессе. Этот документ с учетом большого количества уголовных дел в сфере экономической деятельности представляет интерес и для бизнес-­сообщества.

Как отметил, представляя документ при рассмотрении в первом чтении на сессии, министр юстиции Олег Слижевский, законопроект разработан во исполнение решения Конституционного Суда от 2.07.2015 № Р-989/2015 «О праве граждан, выступающих свидетелями в уголовном процессе, на юридическую помощь».

Напомним, что рассмотрение этого дела в Конституционном Суде (КС) инициировано Республиканским правозащитным ОО «Белорусский Хельсинcкий Комитет» (далее – БХК), которое направило в КС обращение о необходимости устранения правового пробела и закрепления в законодательстве Беларуси права граждан, выступающих свидетелями в уголовном процессе, на юридическую помощь. Иными словами, БХК посчитал, что ст. 62 Кон­ституции, закрепляющая право каждого на юридическую помощь, не имеет прямого действия, и ее нужно подкрепить дополнительным законодательным регулированием.

ПРИ рассмотрении дела в КС были представлены позиции некоторых гос­органов и организаций. Верховный Суд посчитал, что вопрос об участии адвоката в допросе свидетеля может быть разрешен органом, ведущим уголовный процесс, без дополнительного регулирования нормами УПК. При этом решение этого вопроса отдавалось на усмотрение следователя, суда. Генеральная прокуратура, напротив, указала на возможность необоснованного отклонения ходатайства свидетеля об оказании ему юридической помощи и настаивала на внесении дополнений в соответствующие законодательные акты.

Следственный комитет полагал, что получить юридическую помощь от приглашенного адвоката свидетель может до и после допроса, и не исключал возможности пассивного присутствия приглашенного свидетелем адвоката в ходе допроса.

Лишь ученые, представлявшие кафедру уголовного процесса и прокурорского надзора юридического факультета БГУ, сделали вывод о том, что должна применяться норма прямого действия (ст. 62 Конституции), и лицо, производящее дознание, следователь, прокурор не имеют права отказать свидетелю в даче показаний в присутствии адвоката.

Согласно решению КС право свидетеля на адвоката не должно зависеть от дискреционных полномочий органов предварительного следствия, подлежит обеспечению на всех стадиях уголовного процесса и не может быть ограничено ни при каких обстоятельствах. Совмину предлагалось подготовить проект закона с целью устранения данного пробела в УПК и урегулирования реализации права свидетеля в уголовном процессе на квалифицированную юридическую помощь.

В УГОЛОВНОМ процессе выделяют лиц, имеющих самостоятельный интерес в уголовном деле: подозреваемый и обвиняемый. У каждого из них есть защитник. У потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика – пред­ставитель. Свидетель относится к иным участникам уголовного процесса, и у него отсутствует самостоятельный интерес в уголовном деле. Вот почему у свидетеля может быть адвокат, не имеющий статуса защитника или представителя по УПК.

Для того чтобы показать, что адвокат свидетеля отличается по правовому статусу от его коллег, получивших от клиента поручение быть защитником или представителем, проектом предлагается дополнить УПК ст. 601 «Адвокат свидетеля». В отличие от адвоката-защитника, который может быть приглашенным или назначенным, адвокат свидетеля должен быть только приглашенным.

Отметим, что в п. 2 ст. 17 Закона от 30.12.2011 № 334-З «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» (далее – Закон об адвокатуре) регулируются только права адвоката, выступающего в качестве представителя или защитника. Права адвоката свидетеля, к сожалению, там не отрегулированы. Но у представителей адвокатского сообщества есть шанс представить свое видение статуса адвоката свидетеля при обсуждении проекта дополнений в УПК.

Уместен вопрос: как свидетель может узнать о легальности статуса своего адвоката, особенно если он обратится к адвокату иностранного государства?

Согласно Закону об адвокатуре сведения об адвокатах, юридических консультациях и адвокатских бюро подлежат включению в Реестр адвокатов, ведение которого осуществляется Минюстом Беларуси. Адвокаты иностранных государств, действующие в соответствии с международными договорами РБ (например, из Литвы, России), также должны быть включены в этот Реестр.

В соответствии с проектом адвокат свидетеля вправе оказывать юридическую помощь свидетелю в процессуальных действиях, производимых с участием последнего. Но, на наш взгляд, это не исключает контакты ад­воката и свидетеля до или после допроса, очной ставки, то есть вне рамок процессуальных действий. Если это не так, то работа адвоката будет малоэффективной.

Реальная работа адвоката свидетеля может быть отражена в протоколах процессуальных действий, включая его консультации и пояснения свидетелю, вопросы к допрашиваемому лицу, в т.ч. и при очной ставке. Но проблема в том, что такого рода активность адвоката свидетеля возможна только с разрешения дознавателя, следователя.

Неявка адвоката свидетеля ко времени, установленному свидетелю органом, ведущим уголовный процесс, для проведения процессуального действия, не является препятствием для проведения такого действия с участием свидетеля. Причины неявки не имеют значения: будет ли это форс-мажорное обстоятельство или банальная дорожная пробка, опоздание адвоката лишает свидетеля юридической помощи. Зато, как показывает практика, свидетели, а теперь еще и их адвокаты, с олимпийским спокойствием должны наблюдать за нарушением графика процессуальных действий следователем, дознавателем.

Наконец, проект допускает навязывание адвокату свидетеля подписки о неразглашении сведений об обстоятельствах, ставших известными ему по делу.

Подобный формат и условия оказания юридической помощи свидетелю со стороны адвоката вряд ли можно оценить как свободные и достаточные.

МЕЖДУ ТЕМ фигура адвоката свидетеля очень важна, тем более что зачастую свидетель меняет статус и превращается в подозреваемого. Выбор клиентом адвоката должен осуществляться и с учетом этой возможной перспективы. Вот почему интерес к этому законопроекту должно проявить и бизнес-сообщество, особенно с учетом расширения статистики уголовных дел в сфере экономической деятельности.

Как известно, принятый парламентом закон до внесения на подпись Президенту проходит предварительный конституционный контроль в КС. Хочется надеяться, что судьи КС дадут оценку законодательным нормам о статусе адвоката свидетеля на предмет их соответствия решению КС от 2.07.2015 № Р-989/2015.

Автор публикации: Наталья ЧЕРНОРУЦКАЯ, юрист