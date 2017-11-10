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№84 (2091) от 10.11.2017

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№84 (2091) от 10.11.2017

10 ноября 2017 года

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Вопрос-ответ

За продлением – в столицу

10.11.2017

Может ли транспортное предприятие, зарегистрированное в г. Гомеле, обратиться в таможенный орган, расположенный в г. Минске, за продлением срока действия свидетельства о допущении транспортного средства международной перевозки (ТСМП) к перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями?

В какой именно таможенный орган можно обратиться для выполнения этой процедуры?

Да, это возможно. При этом следует руководствоваться Порядком выдачи и использования свидетельства о допущении транспортного средства международной перевозки к перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями, утв. Решением комиссии Таможенного союза от 22.06.2011 № 676 (приложе­ние 4).

Так, в соответствии с п. 20 Порядка для проверки соответствия автомобильных транспортных средств, прицепов и полуприцепов техническим требованиям, определенным в Конвенции МДП 1975 г. или Таможенной конвенции, касающейся контейнеров, от 2.12.1972 г., каждые 2 года транспортные средства международной перевозки предст...

Автор публикации: Александр ВЕРЕЩАГИН, юрист

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Содержание «Экономической газеты» N 83 за 3 ноября 2017 года
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