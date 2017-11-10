Вопрос-ответ
За продлением – в столицу
Может ли транспортное предприятие, зарегистрированное в г. Гомеле, обратиться в таможенный орган, расположенный в г. Минске, за продлением срока действия свидетельства о допущении транспортного средства международной перевозки (ТСМП) к перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями?
В какой именно таможенный орган можно обратиться для выполнения этой процедуры?
Да, это возможно. При этом следует руководствоваться Порядком выдачи и использования свидетельства о допущении транспортного средства международной перевозки к перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями, утв. Решением комиссии Таможенного союза от 22.06.2011 № 676 (приложение 4).
Так, в соответствии с п. 20 Порядка для проверки соответствия автомобильных транспортных средств, прицепов и полуприцепов техническим требованиям, определенным в Конвенции МДП 1975 г. или Таможенной конвенции, касающейся контейнеров, от 2.12.1972 г., каждые 2 года транспортные средства международной перевозки предст...
Автор публикации: Александр ВЕРЕЩАГИН, юрист
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