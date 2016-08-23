Производителям алкоголя еще на 2 года продлено право выбора при определении момента фактической реализации подакцизных товаров «по отгрузке» или «по оплате». Такое решение содержится в Указе от 17.08.2016 № 311, которым вносятся изменения и дополнения в Указ от 8.10.2014 № 471 «Об особенностях деятельности организаций алкогольной и пивоваренной отраслей».

Напомним, возможность по своему усмотрению определять момент фактической реализации подакцизных товаров «по отгрузке» или «по оплате» для целей исчисления и уплаты акцизов впервые была предоставлена 28 предприятиям – производителям алкогольной продукции Указом от 1.01.2014 № 42 на год. Этот своеобразный «бонус» оказался весьма востребованным. Он был продлен Указом № 471 на 2015–2016 гг., причем уже для всех производителей алкогольной продукции и (или) пива, а теперь (Указом № 311) – еще на два года: 2017-й и 2018-й.

В Указе № 311 более конкретно определено, что его действие распространяется на белорусские организации, производящие алкогольную продукцию, слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2% и менее 7% (слабоалкогольные натуральные и иные напитки), вина с объемной долей этилового спирта от 1,2% до 7%, сидры (за исключением фруктово-ягодных) и (или) пиво. Достаточно лишь закрепить выбранный метод определения момента фактической реализации (передачи) подакцизных товаров в своей учетной политике и не менять его в течение каждого года.

Признавая выручку «по оплате», производители спиртного могут уплачивать акцизы только после получения денег на свои счета. Это дает им определенное облегчение – есть чем платить налог. Данная мера подкрепляется угрозой лишения торговых организаций лицензии за такое грубое нарушение, как наличие у них просроченной задолженности 2 раза и более в течение календарного года по расчетам за поставленные алкогольные напитки.

Введение в Беларуси порядка признания выручки для целей налогообложения по методу начисления независимо от даты проведения расчетов стало в последние годы серьезной проблемой для бизнеса. Оказалось, что в наших условиях применять общепринятые мировые учетные принципы довольно неудобно и невыгодно. Ведь если определять момент реализации «по отгрузке», то приходится в том же периоде отражать выручку и платить налоги, даже если деньги за отгруженные товары, выполненные работы и оказанные услуги еще не поступили. А платеж может задержаться надолго – в соответствии с условиями договоров и уровнем добросовестности контрагента.

По мере нарастания кризиса неплатежей метод начисления из небольшого затруднения раздулся у иных компаний до масштаба стихийного бедствия. Ведь если в конце 2013 г. удельный вес просроченных долгов в общем объеме дебиторской задолженности составлял 14,9%, то на 1 июля т.г. – 24,7%. Чтобы закрывать кассовые разрывы, компании вынуждены брать кредиты, проценты по которым увеличивают расходы и еще больше сокращают оборотные средства.

Бизнес-союзы уже неоднократно призывали законодателей вернуть предприятиям возможность выбора метода признания выручки, хотя бы временно. Но каждый раз получают отказ – со ссылкой на мировую практику. О том, что в этой практике метод начисления уравновешивается правом уменьшать налогооблагаемую прибыль на сумму резервов сомнительных долгов, почему-то умалчивается. В Беларуси такая возможность отменена с 1 января 2014 г.

А потому бизнесмены недоумевают: почему организациям, производящим алкогольную продукцию, можно в порядке исключения позволить игнорировать метод начисления при расчете акцизов, а по остальным налогам им и всем прочим – нельзя. Или эффективность и стабилизация финансово-экономического положения производителей закуски и другой продукции власти заботят меньше?

Кстати, Указ № 311, опубликованный на прошлой неделе, вступает в силу с 1 января 2017 г. Если бы и все остальные нормативные акты, касающиеся налогообложения и условий ведения бизнеса, появлялись столь же заблаговременно...

Автор публикации: Леонид ФРИДКИН