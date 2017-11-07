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№83 (2090) от 03.11.2017

08 ноября 2017 года

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Энергетика
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В Беларуси уточнен порядок расчетов за электроэнергию

07.11.2017

Платить за электроэнергию промышленные и приравненные к ним абоненты с 1 декабря текущего года должны будут не только предварительно, но и подекадно. Это предусмотрено постановлением Совмина от 1.11.2017 № 820, которым внесено изменение в Правила электроснабжения, утв. постановлением Совмина от 17.10.2011 № 1394 (далее – Правила).

В соответствии с ним расчеты за электроэнергию все абоненты, являющиеся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями (ИП), кроме садоводческих товариществ, гаражных, дачных кооперативов, товариществ собственников, организаций застройщиков, уполномоченных лиц по управлению общим имуществом, а также организаций (ИП), в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся жилые дома (жилые помещения) в части электропотребления в данных жилых домах (жилых помещениях), должны производиться в форме предоплаты платежными поручениями в объеме и сроки, предусмотренные договором электроснабжения, договором электроснабжения с владельцем блок-станции и законодательством.

При этом промышленные и приравненные к ним абоненты с присоединенной мощностью 750 кВ·А и более должны теперь производить оплату подекадно в объеме оплаты одной трети договорной величины электропотребления на расчетный период (ранее периодичность этой оплаты не была установлена, что вызывало вопросы на практике) или в объеме оплаты полной договорной величины электропотребления на расчетный период. Все остальные абоненты, кроме перечисленных выше, должны осуществлять полную предоплату в объеме оплаты договорной величины электропотребления на расчетный период. Исключение из этого правила, как и ранее, составляют абоненты, источником финансирования которых являются средства бюджета, которые по-прежнему будут производить расчеты за электроэнергию (мощность) в соответствии с законодательством, регулирующим порядок оплаты закупок товаров, работ, услуг за счет бюджетных средств.

Напомним, что в случае отсутствия поступления от абонента предоплаты за электроэнергию и (или) оплаты договорной величины активной мощности энергоснабжающая организация применяет к абоненту меры ответственности, предусмотренные законодательством, договором электроснабжения, договором электроснабжения с владельцем блок-станции, а также имеет право выставлять платежные требования, предъявлять абоненту платежные документы для осуществления оплаты в установленном порядке.

Автор публикации: Александр БОРИСОВ

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Содержание «Экономической газеты» N 83 за 3 ноября 2017 года
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