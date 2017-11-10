Вопрос-ответ
Утрата документов на товары
Какие последствия влечет утрата документов на товары водителем транспортного средства при осуществлении международной перевозки в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита?
Одной из обязанностей перевозчика при таможенной процедуре таможенного транзита в соответствии со ст. 223 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее – ТК ТС) является доставка не только товаров, но и документов на них в установленные сроки в место доставки товаров. При недоставке как товаров, так и документов на них в таможенный орган назначения перевозчик несет ответственность в соответствии с законодательством государства – члена Таможенного союза, таможенным органом которого товары помещены под таможенную процедуру таможенного транзита (ст. 224 ТК ТС).
Аналогичная обязанность и ответственность перевозчика установлена и ст.ст. 150 и 154 Таможенного кодекса Евразийского экономическог...
Автор публикации: Марина РОМАНОВА, магистр юридических наук, советник Департамента функционирования внутренних рынков ЕЭК
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