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№84 (2091) от 10.11.2017

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№84 (2091) от 10.11.2017

10 ноября 2017 года

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Вопрос-ответ

Утрата документов на товары

10.11.2017

Какие последствия влечет утрата документов на товары водителем транспортного средства при осуществлении международной перевозки в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита?

Одной из обязанностей перевозчика при таможенной процедуре таможенного транзита в соответствии со ст. 223 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее – ТК ТС) является доставка не только товаров, но и документов на них в установленные сроки в место доставки товаров. При недоставке как товаров, так и документов на них в таможенный орган назначения перевозчик несет ответственность в соответствии с законодательством государства – члена Таможенного союза, таможенным органом которого товары помещены под таможенную процедуру таможенного транзита (ст. 224 ТК ТС).

Аналогичная обязанность и ответственность перевозчика установлена и ст.ст. 150 и 154 Таможенного кодекса Евразийского экономическог...

Автор публикации: Марина РОМАНОВА, магистр юридических наук, советник Департамента функционирования внутренних рынков ЕЭК

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Содержание «Экономической газеты» N 83 за 3 ноября 2017 года
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