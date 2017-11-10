Травм на производстве стало меньше

При этом уменьшение наблюдается по числу производственных травм как со смертельным (2017 г. – 9 случаев, 2016 г. – 12), так и с тяжелым исходом (2017 г. – 78 случаев, 2016 г. – 79). Эти данные привела председатель комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома Жанна Романович во время заседания Мингорисполкома, посвященного со­стоянию работы по охране труда и принимаемым мерам по профилактике производственного травматизма в ор­ганизациях столицы.

Председатель профильного комитета так­же отметила, что основная причина производственного травматизма, как и ранее, – личная неосторожность работников. Так, к ноябрю т.г. завершены рас­следования 57 несчастных случаев с тяжелым исходом из 78 произошедших. Из них 35% произошли из-за личной неосторожности самих потерпевших (на 5% больше, чем год назад), в 24% случаев обнаружены грубейшие нарушения требований безопасности труда, допущенные самим работником (на 4% больше, чем в 2016 г.). В то же время в текущем году на 4% (до 17%) уменьшилось число несчастных случаев, произошедших по причине невыполнения обязанностей по охране труда руководителями и специалистами организаций, на 3% (до 14%) – из-за неудовлетворительного содержания и недостатков в организации рабочих мест, что не может не радовать городские власти. Однако им еще есть над чем работать, поскольку «на совести» должностных лиц предприятий столицы остается травмирование 18 работников в 2017 г.

Поэтому, по мнению Ж. Романович, необходимо продолжать вкладывать средства и силы в профилактику производственного травматизма, чем в Мингорисполкоме и занимаются: созданы и работают 10 соответствующих комиссий (9 районных и 1 городская), проводятся семинары по актуальным вопросам охраны труда, работники организаций и предприятий города проходят переподготовку и повышение квалификации по специальности «Охрана труда», во всех районах города созданы и работают мобильные группы по охране труда, комиссии по проверке знаний по вопросам охраны труда и др.

За 9 месяцев 2017 г. более сотни рабочих мест в столице приведены в соответствие с требованиями санитарно-гигиенических нор­ма­тивов, для 82 работников на 49 рабочих местах улучшены условия труда.

Кроме того, до конца 2017 г. в администрациях всех районов столицы должны быть оборудованы кабинеты для проверки знаний по охране труда, в которых экзамены будут сдаваться с применением компьютерной техники. Пред­седатель профильного комитета считает, что это даст возможность исключить субъективный фактор при оценке знаний проверяемых, а также возможность формальных проверок.

Автор публикации: Александр БОРИСОВ