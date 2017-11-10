Сжатый воздух и лицензия

Следует ли получать лицензию на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности на эксплуатацию ресивера?

Организацией приобретен компрессор с ресивером для хранения сжатого воздуха. По данным технического паспорта давление в ресивере 11 бар (1,1 МПА).

Деятельность в области промышленной безопасности включает составляющие работы и услуги, указанные в п. 6 приложения 1 к Положению лицензировании отдельных видов деятельности, утв. Указом Президента от 1.09.2010 № 450, (п. 135 Положения № 450). К ним, в частности, относится эксплуатация опасных производственных объектов, относящихся в соответствии с законодательством к объектам 1 и 2 типа опасности (за исключением объектов, где изготавливаются, хранятся, уничтожаются взрывчатые вещества) (подп. 6.2.1 п. 6 приложения 1 к Положению № 450).

В соответствии с абз. 4 п. 136 Положения № 450 потенциально опасными считаются объекты, перечисленные в п.п. 2 и 4, подп. 5.1- 5.5 п. 5 и т.д. приложе­н...

Автор публикации: Валерий ШАФРАНСКИЙ, экономист