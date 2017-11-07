Райские документы об оффшорных грехах

В расследовании ICIJ участвовали 382 журналиста из 96 СМИ, представляющих 67 стран мира. Файлы «Райских документов» были получены немецким изданием «Süddeutsche Zeitung» и затем переданы ICIJ. Они включают около 13,4 млн. документов, включая 7 млн. договоров займа, финансовую отчетность, электронную переписку, трастовые документы и другие бумаги, скопившиеся более чем за 50 лет в бермудской юридической компании Appleby, а также документы сингапурской трастовой компании Asiaciti Trust, реестров компаний Бермудских и Каймановых островов, Ливана, Мальты и других стран.

Теоретически, учреждение компаний в оффшорах само по себе не нарушает закона (если при этом не нарушаются правила валютных операций). Корпорации широко используют их для организации трансграничных операций, особенно слияний и поглощений. Но в реальности операции через оффшоры широко используются для уклонения от уплаты налогов, вывода капитала и отмывания денег, полученных нелегальным путем. Поэтому даже упоминание имен или компаний, не допустивших нарушений, в одном ряду с теми, кто обвинялся в коррупции или уклонении от уплаты налогов, влечет значительные репутационные риски.

По данным СМИ, транснациональные корпорации ежегодно переводят в «налоговые гавани» 600 млрд. евро. Среди лиц, упомянутых в «Райских документах», значатся королева Великобритании Елизавета II, президент Колумбии Хуана Мануэль Сантос, министр торговли США Уилбур Росс, госсекретарь США Рекс Тиллерсон, крупные транснациональные корпорации, в т.ч. Apple, Nike, Uber, Facebook, Siemens, Allianz, Bayer и Deutsche Bank. Фигурируют там и российские миллиардеры и банки, в т.ч. Алишер Усманов, Юрий Мильнер, ВТБ и другие.

Утечки данных из оффшоров случались и ранее, причем с каждым годом их масштаб становится все больше. Теперь «прокол» случился в компании Appleby, созданной 119 лет назад. Как сообщают СМИ, раскрытые документы свидетельствуют о том, что Appleby помогает клиентам уклоняться от уплаты налогов, скрывать владение компаниями, частными самолетами, недвижимостью и яхтами, а также учреждать оффшорные трасты с передачей активов, стоимость которых иногда составляет миллиарды долларов. Appleby имеет штаб-квартиру на Бермудах, а также офисы в известных оффшорных зонах (Британские Виргинские острова, Каймановы острова, остров Мэн, Джерси, Гернси, Сейшелы и Маврикий), в Гонконге и Шанхае. В компании утверждают, что регулярно и тщательные проверяли свою деятельность и клиентов, чтобы убедиться в отсутствии каких-либо злоупотреблений. Так, в 2005–2015 гг. в Appleby было проведено более дюжины внутренних и внешних проверок. Тем не менее в «Райских документах» имеются сведения о клиентах, подозреваемых в коррупции. Кроме того, файлы более 600 клиентов Appleby не содержали обязательных сведений, предусмотренных законодательством, позволяющих убедиться, что компании и другие структуры не создавались для преступных целей или отмывания денег коррумпированных политиков: данных об идентификационных документах, контактной информации и т.п.

В «Райских документах» имеются записи сотрудника Appleby по надзору и контролю Роберта Вудса, которые говорят о том, что на 2011 году компания контролировала активы неясного происхождения стоимостью около 400 тыс. USD, учредила для клиента (как позже оказалось, бывшего пакистанского чиновника, обвиненного в хищении бюджетных средств) траст для приобретения недвижимости и приняла от него деньги без какой-либо проверки их происхождения. Но это были далеко не единственные случаи нарушений антиотмывочного регулирования со стороны фирмы. В 2015 году бермудский регулятор оштрафовал Appleby на 500 тыс. USD. Но этот факт был сохранен в тайне.

ICIJ намерена продолжить публикацию материалов по данным, извлеченным из «Райских документов», обличающих Appleby и ее клиентов. Те, в свою очередь, пытаются защищаться. Одни в своих заявлениях утверждают, что опубликованные данные не соответствуют действительности, другие – что все операции совершались в рамках законодательства.

Власти стран, чьи граждане названы в «райском» досье, тоже реагируют по-разному. Генеральный секретарь ОЭСР Анхель Гуриа заявил, что налоговые практики, описанные в «Райских документах», отмирают благодаря усиленной работе правительств и ОСЭР в последние годы. Однако, по информации Reuters, Европейский союз собирается усилить борьбу с оффшорами. Министры финансов ЕС 7 ноября т.г. на своем очередном саммите обсудили возможность формирования единого «черного списка налоговых гаваней», работа с которыми считалась бы нежелательной. До сих пор критерии отнесения юрисдикции к оффшорам различны. В законодательстве некоторых стран вообще нет такого понятия. Нет его и в Беларуси, хотя Указом от 25.05.2006 № 353 утвержден список стран и территорий, операции с резидентами которых облагаются оффшорным сбором.

Создание общего списка ЕС грозит серьезными проблемами странам, предоставляющим слишком щедрые льготы по налогам и операциям, связанным с движением капитала. Вкдюченные в такой список юрисдикции могут подпасть под санкции, если откажутся от сотрудничества по выявлению подозрительных транзакций. Правда, пока не ясно, как будет работать такой механизм, и когда он появится.

Автор публикации: Вадим ЛЕБЕДЕВ